Sparta ve šlágru 21. kola hostí Plzeň, Slavia hraje na Slovácku

Praha - Nedělní souboj fotbalistů třetí Sparty s vedoucí Plzní bude vrcholem 21. ligového kola. Druhá Slavia ve stejný den hraje na Slovácku. Obhájci titulu v Uherském Hradišti chtějí částečně odčinit minulou senzační porážku 0:1 s poslední Karvinou a středeční prohrané derby se Spartou ve čtvrtfinále domácího poháru (0:2). Pardubice kvůli střevní viróze v týmu vynechají i druhý zápas jarní části a v sobotu nenastoupí v Liberci.

Sparta si spravila chuť po remíze 0:0 v Českých Budějovicích a obhájce trofeje Slavii vyřadila i v sestavě s několika mladíky. "Vyhrát s tak těžkým a kvalitním soupeřem je pro nás hodně povzbuzující. Zápasů s takovou kvalitou ale potřebujeme odehrát víc. Teď je pro nás důležité, abychom zvládli zápas s Plzní a přiblížili se více ke špičce. Je to pro nás hodně důležitý zápas," řekl sparťanský trenér Pavel Vrba, který v minulosti vedl Viktorii.

Plzeň má se Spartou výtečnou bilanci. Z posledních sedmi ligových zápasů hned šestkrát zvítězila včetně podzimního triumfu 3:2. "Sparta dlouhodobě ukazuje obrovskou sílu v domácích zápasech. O to to pro nás bude složitější. Jsme teď v příjemnější situaci, protože máme na Spartu čtyři body náskok. Nic to ale nemění na tom, že budeme chtít uspět," uvedl plzeňský kouč Michal Bílek, jenž dříve trénoval letenský tým a stejně jako Vrba i českou reprezentaci.

Páté Slovácko minulé kolo nehrálo s Pardubicemi, ale ve středu postoupilo do semifinále MOL Cupu, když v Olomouci zvítězilo po penaltovém rozstřelu. Slavia, která ztrácí na Plzeň dva body, vyhrála 11 z posledních 13 vzájemných ligových soubojů.

"Bude to další těžký zápas. Na Slovácku se nehraje dobře. Víme, že to bude zase tvrdé a soubojové utkání. My musíme mít v soubojích navrch, jít do zápasu tak, aby každý podal stoprocentní a agresivní výkon. Musíme zlepšit hru do plných okolo vápna, abychom si vytvářeli šance a dali gól," prohlásil slávistický záložník Tomáš Holeš.

V sobotu jsou na programu tři utkání. Čtvrtá Ostrava, která drží devítizápasovou ligovou šňůru bez prohry, hostí Teplice. Předposlední tým tabulky vyhrál tři z posledních čtyř kol.

Třináctí Bohemians 1905 touží přerušit sérii čtyř ligových porážek doma proti Zlínu, který se vrací po covidové karanténě. "Klokani" neprohráli posledních šest vzájemných duelů v nejvyšší soutěži.

Nováček Hradec Králové v domácím azylu v Mladé Boleslavi změří síly s Českými Budějovicemi. "Votrokům" patří osmé místo, Dynamo je o jednu pozici výš.

Poslední Karviná po výhře nad Slavií přivítá dvanáctý Jablonec. Slezané v lize neporazili soupeře pětkrát v řadě, z toho čtyřikrát prohráli. Severočechům bude kvůli trestu za čtyři žluté karty chybět trenér Petr Rada.

Desátá Olomouc v dalším nedělním utkání hostí šestou Mladou Boleslav. Obě mužstva shodně prohrála tři z posledních čtyř kol. Sigma dokázala Středočechy porazit v jediném z posledních šesti ligových zápasů.

O víkendu ještě bude na stadionech maximálně tisícovka diváků, od příštího kola ale po rozvolnění opatření proti koronaviru mohou být hlediště zaplněna více než z poloviny.

Statistické údaje před 21. kolem první fotbalové ligy: FC Hradec Králové (v tabulce: 8.) - Dynamo České Budějovice (7.) Výkop: sobota 12. února, 15:00 (v M. Boleslavi). Rozhodčí: Radina - Hurych, Šimáček - Julínek (video). Bilance: 23 6-6-11 22:28. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Čech - Mejdr, Kodeš, Rada, Novotný - Prekop, Vašulín, Vlkanova. Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa - Valenta, Hora - Van Buren, Škoda, Mršič - Mihálik. Absence: Dvořák, Urma - Novák (všichni rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Čech, Prekop, Rada, Vlkanova - Hora, Králik, Valenta (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Rada (6) - Mihálik (3). Zajímavosti: - Hradec v posledním vzájemném duelu v Č. Budějovicích vyhrál 1:0, ale předtím nad nimi v lize 6x po sobě nezvítězil - Hradec doma v lize Č. Budějovice 3x za sebou neporazil a poslední 2 zápasy prohrál - Hradec v lize 4x za sebou nezvítězil (z toho 3 porážky 0:1) a vyhrál v jediném z posledních 8 kol - Hradec doma v lize prohrál jen minulé z posledních 12 utkání, v této sezoně v domácím mladoboleslavském azylu získal 17 z celkových 25 bodů - Hradec je se 7 nerozhodnými výsledky spolu s Jabloncem a Olomoucí remízovým "králem" ligy - Č. Budějovice prohrály jediné z posledních 5 kol, na úvod jarní části remizovaly se Spartou 0:0 a bez branek hrály v lize podruhé za sebou - Č. Budějovice venku v lize 11x za sebou nezvítězily a v této sezoně tam jsou se ziskem 3 bodů nejhorším týmem soutěže Bohemians Praha 1905 (13.) - Fastav Zlín (11.) Výkop: sobota 12. února, 15:00. Rozhodčí: Adámková - Antoníček, Pfeifer - Hrubeš (video). Bilance: 21 6-9-6 21:21. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Květ, Jindřišek, Kovařík - Hronek - Puškáč, Chramosta. Zlín: Dostál - Cedidla, Vraštil, Simerský, Matejov - Conde - Hrubý, Tkáč, Janetzký, Vukadinovič - Fantiš. Absence: Hůlka (zranění), Křapka (nejistý start) - Dramé, Fillo, Jawo, Reiter (všichni zranění), Čanturišvili, Hlinka, Poznar, Procházka (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Květ (7 ŽK), Bačkovský, Hronek - Hlinka, Hrubý, Janetzký, Vraštil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Puškáč - Poznar (oba 6). Zajímavosti: - týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci výher, remíz, porážek i skóre - Bohemians v lize se Zlínem 6x po sobě neprohráli (z toho 4 vítězství) - Bohemians vyhráli jen minulý z posledních 8 domácích ligových zápasů se Zlínem - Bohemians na úvod jarní části podlehli v Teplicích a 4 kola po sobě prohráli - Bohemians doma v lize poslední 2 zápasy prohráli (oba 1:2), v této sezoně tam však získali 13 z celkových 18 bodů - Bohemians mají s 45 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy - Zlín nastoupí k prvnímu utkání jarní části, minule nehrál kvůli koronaviru v týmu zápas s Libercem - Zlín prohrál jediné z posledních 4 kol - Zlín venku v lize 6x po sobě nevyhrál - Jindřišek, kterému bude v pondělí 41 let, si může připsat rekordní 295. prvoligový start za Bohemians a osamostatnit se tím od Prokeše - Bartek (Bohemians) oslaví den po utkání 34. narozeniny - Fillo čeká na 350. ligový duel, Vraštil si může připsat 100. ligový start a Conde (všichni Zlín) může odehrát 50. zápas v české lize Baník Ostrava (4.) - FK Teplice (15.) Výkop: sobota 12. února, 18:00. Rozhodčí: Krejsa - Paták, Vodrážka - Machálek (video). Bilance: 49 15-19-15 52:55. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Budinský - Ndefe, Svozil, Chlumecký, Fleišman - Ekpai, Boula, Budínský, Kaloč, Falta - Klíma. Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Jukl, Trubač, Fortelný, Boljevič - Mareš, Žák. Absence: Kuzmanovič (4 ŽK), Kukučka, Tetour (oba zranění), Juroška, Lischka (oba nejistý start) - Mazuch, Moulis, Shejbal (všichni zranění), Knapík, Succar (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Almási, Ekpai, Kaloč, Klíma, Lischka, Ndefe, Svozil (všichni 3 ŽK) - Fortelný (7 ŽK), Knapík, Krunert, Moulis, Mareš, Shejbal (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Almási (8) - Mareš (4). Zajímavosti: - týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 15 výher, 19 remíz a 15 porážek - Teplice poslední ligový zápas s Ostravou prohrály, předtím s ní ale 4x za sebou bodovaly - Teplice prohrály jediný z posledních 7 ligových zápasů v Ostravě - Ostrava na úvod jarní části zvítězila v M. Boleslavi a 9 kol po sobě neprohrála - Ostrava doma v lize vyhrála jediný z posledních 5 zápasů a v sezoně tam získala jen 18 z celkových 39 bodů - Teplice vyhrály 3 z posledních 4 ligových utkání - Teplice venku v lize naposledy vyhrály, předtím tam ale 18x za sebou nezvítězily 1. FC Slovácko (5.) - Slavia Praha (2.) Výkop: neděle 13. února, 15:00. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Horák - Ondráš (video). Bilance: 39 10-9-20 36:58. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Tomič, Kadlec, Šimko, Kalabiška - Havlík, Sadílek - Petržela, Kohút, Holzer - Jurečka. Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Talovjerov, Plavšič - Holeš, Ševčík - Lingr, Madsen, Olayinka - Schranz. Absence: Merdovič (zranění), Cicilia, Hofmann, Kalabiška, Reinberk (všichni nejistý start) - Kačaraba, Oscar (oba trest za ČK), Bořil, Takács (oba zranění), Hovorka, Kúdela, Provod (všichni rekonvalescence), Masopust, Plavšič (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Havlík, Hofmann, Kadlec, Kalabiška, Petržela, Reinberk (všichni 3 ŽK) - Talovjerov (7 ŽK), Hromada, Jurásek, Krmenčík, Ousou, Traoré (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jurečka (10) - Lingr, Schranz (oba 7). Zajímavosti: - Slovácko zvítězilo v jediném z posledních 13 ligových utkání se Slavií a ve vzájemných duelech 3x za sebou prohrálo - Slavia prohrála jediný z posledních 7 ligových zápasů na Slovácku (z toho 6 vítězství) - Slovácko úvodní kolo jarní části na půdě Pardubic nehrálo kvůli viróze v týmu Východočechů - Slovácko poslední ligový zápas vyhrálo, předtím v nejvyšší soutěži 3x za sebou nezvítězilo - Slovácko prohrálo jediný z posledních 11 domácích ligových zápasů - Slovácko ve středu ve čtvrtfinále domácího poháru zvítězilo po penaltovém rozstřelu v Olomouci, Slavia naopak prohrála se Spartou 0:2 - Slavia na úvod jarní části podlehla doma Karviné 0:1, v nejvyšší soutěži podruhé za sebou nezvítězila a prohrála teprve podruhé z posledních 66 ligových utkání - Slavia venku v lize prohrála jediný z posledních 32 zápasů a s 21 body je tam nejlepším týmem v sezoně - Slavia má s 51 góly nejlepší útok ligy - Daníček (Slovácko) si může připsat 250. ligový start - Masopust (Slavia) slaví den před utkáním 29. narozeniny Sigma Olomouc (10.) - FK Mladá Boleslav (6.) Výkop: neděle 13. února, 15:00. Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Volf - Hrubeš (video). Bilance: 31 10-11-10 47:48. Poslední zápas: 3:3. Předpokládané sestavy: Olomouc: Stejskal - Chvátal, Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Breite, Greššák - Navrátil, Daněk, Zifčák - Chytil. M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Matějovský, Dancák - Ladra, Hlavatý, Ewerton - Škoda. Absence: Hála, Macík, Vaněček (všichni zranění), Beneš, Yunis, Zahradníček (všichni nejistý start) - L. Mašek (zranění), Skalák, Šimek (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Chytil (3 ŽK) - Douděra, Matějovský (oba 7 ŽK), Hlavatý, Karafiát, Suchý, Škoda (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hála (6) - Ewerton (7). Zajímavosti: - týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 10 výher, 11 remíz, 10 porážek - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů a 3x za sebou s Olomoucí bodovala - M. Boleslav v lize v Olomouci 3x za sebou neprohrála a nebodovala tam v jediném z posledních 11 zápasů - Olomouc 4 kola po sobě nezvítězila (z toho 3 porážky) - Olomouc doma v lize 4x za sebou nevyhrála - Olomouc je se 7 nerozhodnými výsledky spolu s Jabloncem a Hradcem Králové remízovým "králem" ligy - Olomouc ve středu vypadla ve čtvrtfinále domácího poháru se Slováckem po penaltovém rozstřelu - M. Boleslav prohrála 3 z posledních 4 kol - M. Boleslav venku v lize vyhrála 2 z posledních 3 utkání, v tomto ročníku tam ale získala jen 10 z celkových 26 bodů - Hubník čeká na 300. zápas v české lize, Zahradníček (oba Olomouc) si může připsat 150. ligový start - Stejskal (Olomouc) oslaví den po utkání 25. narozeniny MFK Karviná (16.) - FK Jablonec (6.) Výkop: neděle 13. února, 15:00. Rozhodčí: Klíma - Dobrovolný, Pochylý - Kocourek (video). Bilance: 11 2-1-8 11:23. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Bajza - Látal, Buchta, Kobouri, Bartošák - Jánoš, Qose - Čmelík, Holík, Zorvan - Durosinmi. Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Surzyn - Hübschman - Malínský, Kratochvíl, Houska, Pilař - Silný. Absence: Mangabeira, Tavares, Bartl (všichni zranění), Papadopulos, Zych (oba nejistý start) - Krob, Nešpor (oba zranění), Pleštil (nemoc). Disciplinární omezení: Šehič, Túlio - Kratochvíl (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (4) - Kratochvíl, Malínský, Pilař (všichni 2). Zajímavosti: - Karviná prohrála 4 z posledních 5 ligových zápasů s Jabloncem a pokaždé bez vstřelené branky - Karviná doma prohrála jediný z posledních 4 ligových duelů s Jabloncem - Karviná na úvod jarní části zvítězila na Slavii 1:0 a v lize vyhrála poprvé v sezoně a po 20 zápasech - Karviná doma v lize 10x za sebou nevyhrála a v této sezoně je tam se 4 body nejhorším týmem soutěže - Jablonec na úvod jarní části porazil Olomouc a v lize zvítězil po 2 porážkách - Jablonec vyhrál jediný z posledních 10 venkovních ligových zápasů - Jablonec má s 15 góly nejhorší útok ligy - Jablonec je se 7 nerozhodnými výsledky spolu s Hradcem a Olomoucí remízovým "králem" ligy - Jablonci bude kvůli 4 žlutým kartám chybět trenér Rada - Zorvan (Karviná) může odehrát 50. ligové utkání, Hrubý (Jablonec) čeká na 200. start Sparta Praha (3.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: neděle 13. února, 18:00. Rozhodčí: Berka - Kubr, Vlček - Adámková (video). Bilance: 51 25-7-19 72:57. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Čelůstka, Suchomel - Sáček, Ladislav Krejčí II - Pešek, Dočkal, Haraslín - Hložek. Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Sýkora - Bucha, Kalvach - Kopic, Čermák, Mosquera - Chorý. Absence: Juliš (rekonvalescence), Gabriel, Hancko, Höjer, Ladislav Krejčí I, Nita, Polidar, Souček (všichni nejistý start) - Koželuh (zranění), Míka, Pachlopnik (oba rekonvalescence), Beauguel, Řezník (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Pavelka (7 ŽK), Štetina - Chorý, Havel, Janošek, Řezník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Pulkrab (7) - Beauguel (10). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála 6 z posledních 7 vzájemných ligových zápasů - Sparta vyhrála 2 z posledních 3 domácích ligových duelů s Plzní - Sparta 5 kol po sobě neprohrála, minule remizovala po 4 vítězstvích - Sparta pod trenérem Vrbou doma v lize v 18 zápasech neprohrála (z toho 17 vítězství) a v této sezoně tam získala 28 z celkových 46 bodů - Sparta ve středu zvítězila ve čtvrtfinále domácího poháru na Slavii 2:0 - Plzeň v lize 7x za sebou neprohrála a v posledních 5 kolech zvítězila - Plzeň venku v lize 3x za sebou neprohrála a v posledních 2 duelech tam zvítězila - Plzeň v posledních 5 kolech inkasovala jediný gól a s 13 obdrženými brankami má nejlepší obranu ligy - trenér Sparty Vrba během 2 angažmá v Plzni získal 3 ligové tituly, kouč Plzně Bílek zase hrával a trénoval ve Spartě - Vrba i Bílek v minulosti vedli českou reprezentaci - Čelůstka (Sparta) si může připsat 100. ligový start Utkání Slovan Liberec - FK Pardubice bylo odloženo. Tabulka: 1. Plzeň 20 16 2 2 37:13 50 2. Slavia 20 15 3 2 51:15 48 3. Sparta 20 14 4 2 46:22 46 4. Ostrava 20 11 6 3 44:27 39 5. Slovácko 19 12 3 4 38:22 39 6. Mladá Boleslav 20 8 2 10 31:31 26 7. České Budějovice 20 7 5 8 26:30 26 8. Hradec Králové 20 6 7 7 24:27 25 9. Liberec 19 7 3 9 17:25 24 10. Olomouc 20 5 7 8 31:29 22 11. Zlín 19 5 4 10 23:37 19 12. Jablonec nad Nisou 20 4 7 9 15:34 19 13. Bohemians 1905 20 5 3 12 27:45 18 14. Pardubice 19 4 5 10 24:41 17 15. Teplice 20 4 2 14 20:37 14 16. Karviná 20 1 5 14 17:36 8