Sparta v utkání bez důležitosti porazila Jablonec 2:0

Praha - Sparťanští fotbalisté potvrdili ve čtvrtém kole nadstavby první ligy oprávněnost třetího místa v konečném účtování ligy. V přímém souboji porazili čtvrtý Jablonec 2:0, o branky vítězů se zasloužili obránci Lukáš Štetina a Ondřej Zahustel. Duel připomínal spíše přípravný zápas, až příliš bylo zřejmé, že oba týmy už o nic nehrají.

Utkání, které nemohlo nic změnit na konečném ligovém pořadí obou klubů, diváků příliš nepřitáhlo a provázely ho navíc protesty proti klubovému vedení. Transparent "15 let s Křetínským = 15 let tichého smutku" vystřídal po dvaceti minutách další žádající demisi klubových šéfů s doprovodnými fotografiemi manažerů s výjimkou sportovního ředitele Tomáše Rosického.

Domácí přes nevlídnou atmosféru v hledišti začali aktivněji a v šesté minutě pálil Frýdek mimo. Ve 12. minutě už po rohu vedli. Hlavičku Štetiny zblokoval Hübschman pouze zpět ke sparťanskému stoperovi, který míč už nohou vrátil zpět do sítě.

Hosté v poklidně vedeném duelu také měli možnost několikrát projít až k brance především kvůli nedůsledné letenské obraně, ale do vyložené šance se nedostali a mezi tyče se vůbec netrefili.

Větší vzrušení přinesl až závěr poločasu kdy Kanga vyslal kolmou přihrávkou do průniku Tetteha, který byl faulován deset metrů před šestnáctkou od Hovorky, přesto souboj v rychlosti ustál, ale střílel už v pádu mimo. Rozhodčí Houdek se ale k situaci vrátil a Hovorku vyloučil.

Brzy po přestávce přidala Sparta druhý uklidňující gól, u kterého byl na začátku jen minutu po příchodu na hřiště střídající Čivič. Jeho centr Hložek ještě přes brankáře Hanuše do sítě neprotlačil, a tak vrátil míč před branku a Zahustel ho v 57. minutě usměrnil do opuštěné sítě.

Dosud tichý protest poté vyměnili fanoušci v domácím kotli za házení dýmovnic a bylo po klidné atmosféře. Zápas musel být dokonce na chvíli přerušen, poté navíc otřásla stadiónem ohlušující petarda.

Závěr utkání se již pak pouze dohrával a duel bez náboje dokázala Spartou dotáhnout bez problémů do vítězného konce.

Hlasy po utkání:

Michal Horňák (trenér Sparty): "V prvním poločase náš výkon nepostrádal kvalitu, nebylo to tak zlé. Jenže zápasu chybělo fandění a atmosféra, i hráči jako by tomu podlehli. Zvláště po vyloučení soupeřova hráče už naše hra nebyla dobrá. Vsadili jsme dnes na zkušenější obranu, po Plzni jsme potřebovali vyhrát a také zrychlit hru, k čemuž nám měly pomáhat průnikové přihrávky Kangy. Proč máme doma s týmy ze špičky ligy lepší úspěšnost? Podle mého to je dáno i tím, že jsme letos měli mladý, křehčí tým, který dokáže doma vnutit soupeři svůj styl hry, ale venku už se tolik nedokážeme prosadit."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Od začátku bylo vidět, že dnes nejsme ve své kůži. Nezopakovali jsme výkon z předchozích zápasů, vstoupili jsme do utkání laxně, bez pohybu. Pak jsme navíc obdrželi gól po rohu, který ani neměl být odpískán, a definitivně naši hru ovlivnilo vyloučení Hovorky. Pak už nám nezbývalo, než se pokoušet o brejky, ale žádné šance nepřišly, navíc jsme inkasovali podruhé. Nadstavba také dnes ukázala, že příliš neláká, zápas neměl atmosféru. Jsem stará škola, mistr má být znám po třicátém kole. Fotbal by neměl přinášet velké změny."

Sparta Praha - FK Jablonec 2:0 (1:0)

Branky: 12. Štetina. 57. Zahustel. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Pečenka - Královec (video). ŽK: Kanga (Sparta). ČK: 40. Hovorka (Jablonec). Diváci: 7215.

Sparta: Heča - Zahustel (78. Chipciu), Radakovič (88. Plechatý), Štetina, Hanousek - Karlsson, Hašek, Kanga, Frýdek, Hložek - Tetteh (56. Čivič). Trenér: Horňák.

Jablonec: Hanuš - Holeš, Hovorka, Kubista, Sobol - Hübschman (65. Pilík) - Kratochvíl, Trávník (88. Peřina), Považanec, Jovovič (78. Pluštil) - Doležal. Trenér: Rada