Praha - Fotbalisté Sparty porazili ve 22. ligovém kole v přímém souboji o třetí místo Ostravu 3:2. Pražané v sestavě s navrátilcem a reprezentačním kapitánem Bořkem Dočkalem zvítězili i ve třetím jarním utkání a odskočili soupeři v tabulce na tři body. Hosté vedli od 26. minuty díky Damemu Diopovi, ale v 39. minutě srovnal Lukáš Štetina a po pauze otočil stav David Moberg Karlsson. V 61. minutě byl vyloučen Štetina, ale Baník v přesile inkasoval od Václava Drchala a v závěru už jen snížil Nemanja Kuzmanovič. Ostrava prohrála po pěti kolech.

Dočkal, který se Spartou absolvoval zimní soustředění a v pátek dotáhl svůj návrat na Letnou z Číny, nastoupil s kapitánskou páskou a ze základní sestavy dostal Kangu. Do zahajovací jedenáctky se vrátil šestnáctiletý Hložek, místo dalšího mladíka Plechatého pak na stoperu hrál Štetina.

Pražané začali náporem, jako první ale zahrozil Baník. V osmé minutě postupoval k brance Holzer a v poslední chvíli ho zablokoval Štetina. Za dvě minuty měla blízko k vedení Sparta. Zahustelova přihrávka prošla až k Dočkalovi, jemuž pokazila gólový návrat tyč.

Po čtvrthodině se hosté vymanili z tlaku a začali hrozit. V 17. minutě po rohu ještě hlavičkoval Baroš vedle, o devět minut později však už Baník slavil. Baroš nahrál Diopovi a ten ve skluzu zblízka překonal Nitu.

Spartě pomohla k vyrovnání standardka. V 39. minutě propadl centr z rohu od Karlssona až k volnému Štetinovi, který neměl problém doklepnout míč do sítě. Letenský stoper dal první ligový gól od předloňského října.

I druhou půli odstartovala Sparta náporem. Zahustel však hlavičkoval vedle a stejně se v 53. minutě vedlo střílejícímu Hložkovi. O dvě minuty později na druhé straně pálil po hezkém uvolnění Diop.

V 57. minutě Letenští otočili stav. Z přímého kopu se přesně k tyči trefil Karlsson a připsal si první soutěžní trefu ve sparťanském dresu. O dvě minuty později mohl zvýšit Hložek, ale ve vyložené šanci minul.

Domácím pak situaci zkomplikoval Štetina, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. Pražané i v oslabení dostali soupeře pod tlak a v 67. minutě Tetteha po vráceném míči před branku po rohu vychytal Laštůvka.

Až poté si Slezané vytvořili chvilkový nápor a čtvrthodinu před koncem je dělily centimetry od vyrovnání. Po rohu a Barošově dorážce vytěsnil Nita míč vynikajícím zákrokem na tyč.

Za dvě minuty Sparta potrestala Baník za hanebně sehranou přesilovku brankou. Dočkal poslal do úniku střídajícího Drchala, nejlepší střelec zimní přípravy nezaváhal a proměnil první jarní start v gól. Drchalova další branka kvůli ofsajdu neplatila a ve třetí minutě nastavení snížil do horního rohu střídající Kuzmanovič, ale na srovnání už hosté neměli čas.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Rozdělil bych zápas na různé pasáže. Začali jsme výborně, ale po pár ztrátách jsme trochu znervózněli. Přišel inkasovaný gól a jako jeden z klíčových momentů považuji, že jsme dokázali před přestávkou vyrovnat. V druhé půli jsme navázali na začátek první a začali jsme Baník přehrávat. Dali jsme druhou branku. Na chvíli nás zase zabrzdilo vyloučení. Po něm jsme věděli, že tam musíme dostat větší pracovitost a náběhavost, proto tam šel Drchal. Jeho výkon byl výborný, korunoval to třetím gólem, klíčovým. Zvládli jsme oslabení díky tomu, že jsme nezačali couvat. Myslím, že jsme na tom byli fyzicky velmi dobře. Pro mě příjemné překvapení, že jsme oslabení takhle zvládli. Měli jsme pasáže, kdy jsme jim vůbec nepůjčili balon. Klobouk dolů, jak to Bořek zvládnul na to, že nehrál soutěžní zápas od listopadu. Věděli jsme, že v první řadě potřebujeme v úvodu jara vyhrávat. Dnes jsme podali na jaře nejlepší výkon, navázali jsme na výkony z přípravy. Hrozně si cením, že jsme podruhé za sebou dokázali otočit zápas, hlavně o deseti lidech. Cením si toho, že jsme to zvládli výsledkově i herně. Byl to kolektivní výkon."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Sparta měla nástup, my jsme to postupně nějakým způsobem odrazili. Přežili jsme tyčku a pak už jsme srovnali hru. Dali jsme potom rychlý gól a utkání začalo být otevřené. Sparta to musela víc otevírat. Dostali jsme gól po sporném rohu. Nepohlídali jsme si to na zadní tyči, hráč, který měl mít Štetinu, se nechoval zodpovědně. V druhé půli před druhým gólem chyba v útočné fázi při rozehře a myslím, že ten samý hráč chyboval i před třetím gólem. Bylo jasné, že když budeme hrát zodpovědně a rychle točit těžiště hry, tak se tam Spartě dostaneme. Ale ten hráč to nesmyslně propíchává středem a je z toho ztráta a třetí gól. Ten prakticky utkání rozhodl. Sparta za stavu 2:1 přežila závar a věřím, že kdyby to dál bylo 2:1, tak bychom 2:2 udělali. Ten třetí gól neměl být, Sparta má takovou kvalitu, že takovou chybu potrestá."

Sparta Praha - Baník Ostrava 3:2 (1:1)

Branky: 39. Štetina, 57. Karlsson, 77. Drchal - 29. Diop, 90.+3 Kuzmanovič. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Caletka - Marek (video). ŽK: Štetina, Karlsson - Baroš, Fillo, Fleišman, Diop, Jánoš. ČK: 61. Štetina. Diváci: 15.225.

Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, Hanousek - Frýdek, Sáček - Hložek (79. Hašek), Dočkal, Karlsson (63. Radakovič) - Tetteh (71. Drchal). Trenér: Ščasný.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo (80. J. Šašinka), Jánoš (71. Jirásek), Hrubý, Holzer - Diop (58. Kuzmanovič), Baroš. Trenér: Páník.