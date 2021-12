Sparta v Silvestrovském derby internacionálů rozdrtila Slavii 11:4

Praha - Fotbaloví internacionálové Sparty rozdrtili v Silvestrovském derby Slavii 11:4 a dosáhli na svoji nejvyšší výhru v historii. Letenští si v 35. ročníku tradičního klání pražských rivalů připsali teprve deváté vítězství, počtvrté za sebou ale neprohráli. Pěti góly se na umělé trávě v Edenu blýskl David Lafata, hattrick zaznamenal stále ještě ligový hráč Mladé Boleslavi Marek Matějovský. V utkání veteránů nad 45 let se týmy podruhé za poslední tři ročníku rozešly smírně 5:5.

Silvestrovské derby se konalo po roční odmlce, vloni se nehrálo kvůli koronavirové situaci. Vzhledem k opatřením proti šíření nemoci tentokrát nemohli do hlediště v areálu v Edenu dorazit diváci.

"Derby bylo vítězné, takže jsme si to užili. Jsme rádi, že jsme se tu mohli hejbnout. Jen škoda, že se nemohlo přijít podívat víc lidí v téhle situaci. Tak snad jsme je aspoň na závěr roku trochu pobavili u televizních obrazovek," řekl novinářům Matějovský.

"Samozřejmě ke každému sportu patří diváci, ti jsou základ toho všeho. Situace je taková. Musíme to respektovat a všichni dělat vše pro to, aby to co nejdříve zmizelo a následky byly co nejmenší. Já osobně to opravdu cítím velmi a po tom covidu mám zdraví v podstatě v háji," uvedl Pavel Kuka, který nastoupil za slávistické veterány.

Sparta měla v derby internacionálů nad 35 let na 2x25 minut papírově silnější sestavu i s dvěma stále aktivními ligovými hráči Matějovským a jabloneckým Tomášem Hübschmanem. Slavii vypadlo několik opor, omluvili se například Rudolf Skácel či sportovní ředitel vršovického klubu Jiří Bílek. Letenští od začátku potvrzovali roli favorita a předvedli řadu pohledných kombinací a gólů.

"Aniž bych chtěl, aby to znělo nějak moc povýšeně, aspoň trochu by ten rozdíl měl být ještě vidět. Kluci od nás samozřejmě čekali, že budeme trochu víc běhat. Když to řeknu upřímně, člověk tady samozřejmě nejde naplno a snaží se to odehrát, aby to bylo na pohodu," uvedl Matějovský.

Sparťanům fungovala především spolupráce mezi ním a bývalým kanonýrem Lafatou. Matějovský se blýskl na konci úvodního dějství povedenou dalekonosnou ranou, kterou upravil na 5:2, po změně stran pak pobavil přítomné chytrým dloubákem přes gólmana Martina Slavíka, jímž zkompletoval hattrick.

"S Lafim se hraje skvěle. Chodím sem strašně rád, člověk se tu potká se skvělými hráči z minulosti. To je potom radost na hřišti," pochvaloval si Matějovský. "Ví se o mně, že moc gólů nedávám. Kluci mi dnes říkali, ať více střílím. Dnes to tam napadalo, ale všichni vědí, že žádný velký kanonýr ze mě nebude," doplnil s úsměvem čtyřicetiletý záložník.

Lafata dal tři branky v druhé půli, celkově se trefil pětkrát a byl vyhlášen nejlepším sparťanským hráčem utkání. Za Slavii stejné ocenění obdržel autor dvou gólů Tomáš Pešír. Sparta si připsala rekordní výhru v Silvestrovském derby, jejím maximem dosud bylo vítězství 9:4 z roku 2017. Slávisté v 90. letech dvakrát porazili rivala o sedm branek.

Starší kategorie veteránů se tradičně hrála na 2x20 minut. Bývalí kanonýři Marek Kincl s Vratislavem Lokvencem poslali v úvodu do dvoubrankového vedení Spartu, ale Slavia lépe kombinovala a do poločasu otočila stav. Prosadil se například trenér ligového Liberce Luboš Kozel. V kategorii internacionálů zase nastoupil za Spartu kouč Teplic Jiří Jarošík.

Slávističtí veteráni po změně stran zvýšili a zdálo se, že míří za celkově sedmým vítězstvím v historii. Sparta ale dvěma góly Lukáše Hartiga srovnala a v předposlední minutě vybojovala remízu. Veteráni se rozešli v derby smírně už podeváté z 18 ročníků.

"Myslel jsem si, že to bude horší. Trošku mi vadí zbytečné chyby, které jsme udělali. Mohli jsme si silvestr ještě trochu vylepšit. Ale dopadlo to férově a remíza je zasloužená," řekl Kuka. Uvítal, že se hrálo za téměř jarního počasí. "Pro naše svaly a kosti lepší, než když mrzne. Není to to tradiční zimní počasí se sněhem nebo trochou kouře od pusy. Ale já mám raději teplo, takže jsem naprosto spokojen," dodal třiapadesátiletý bývalý útočník.

35. Silvestrovské fotbalové derby internacionálů - hráči nad 35 let (2x25 min., bilance po utkání 21-5-9):

Slavia Praha - Sparta Praha 4:11 (2:5)

Branky: 11. a 42. z pen. Táborský, 20. a 30. z pen. Pešír - 10., 17., 32., 41. a 50. Lafata, 25.+1, 31. a 35. Matějovský, 2. Zelenka, 12. Voříšek, 43. Stracený z pen.

Sestavy:

Slavia: Slavík - Dosoudil, L. Došek, Hyský, Kalivoda, Klinka, Koubek, Müller, Pešír, Šmíd, Štohanzl, Volešák, Táborský, Ulich.

Sparta: Blažek - Čížek, Flachbart, Hübschman, Jarošík, Kučera, Lafata, Matějovský, Stracený, Voříšek, Vidlička, Zelenka.

18. Silvestrovské fotbalové derby veteránů - hráči nad 45 let (2x20 min., bilance po utkání 6-9-3):

Slavia Praha - Sparta Praha 5:5 (3:2)

Branky: 24. a 30. Koubek, 13. Kozel, 18. Janoušek, 20. Ulich z pen. - 30. a 39. Hartig, 5. Kincl, 6. Lokvenc, 25. Novotný.

Sestavy:

Slavia: Winter - Janoušek, Jeslínek, Jindráček, Koubek, Kozel, Kuka, Macháček, Medynský, Řehák, Ulich, Veselý, Zákostelský.

Sparta: Zítka - Budka, Denk, Frýdek, Hartig, Horňák, Kincl, Lokvenc, Margolius, Novotný, Vrabec.