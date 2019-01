Praha - Fotbalisté Sparty vyhráli i třetí zápas zimní přípravy. Pátý celek ligové tabulky dnes ve svém tréninkovém centru na Strahově porazil třetiligový Vltavín 5:0 a navázal na vítězství nad Českými Budějovicemi a Chotěbuzí. Dva góly dal v prvním poločase mladík Václav Drchal.

"Snažíme se budovat tým, který ví, jakou chce mít tvář. Chceme se prezentovat aktivní hrou a využívat všechny osobnosti, které tu máme. Dnes se nám více dařilo v prvním poločase, v druhém jsme se trochu trápili s proměňováním šancí. Nakonec jsme se prosadili, což je dobře. Bereme to jako další krůček," řekl novinářům asistent sparťanského trenéra Petr Janoušek.

Sparta proti čtvrtému týmu třetí ligy od úvodu jasně dominovala a za celý zápas ho nepustila k pořádné střele. Letenští naopak sami měli řadu šancí a jednu z prvních proměnil v sedmé minutě zblízka Drchal.

Stejný hráč ve 25. minutě po kolmici od jedné ze zimních posil Karlssona zvýšil a ve 35. minutě Eldar Čivič zblízka doklepl míč do odkryté branky.

Drchal se po vážném zranění, kvůli kterému nehrál prakticky celý podzim, vrací do formy a s třemi góly je zatím nejlepším sparťanským střelcem v přípravě. Kvůli drobné viróze přitom nehrál víkendový zápas v Chotěbuzi.

"Hodně rychle po zranění se dostal zpátky do týmu a přináší tam úplně jiný rozměr. Neustále se nabízí za obranu, je ohromně pracovitý. Máme různé typy útočníků a on je hodně zajímavý. Dává nám to možnost variability, kterou jsme na podzim neměli," řekl hlavní sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

Do druhého dějství nastoupili v letenském dresu až na gólmana Bičíka jiní hráči a favorit v závěru ještě přidal dva góly. V 79. minutě přesně vypálil Nicolae Stanciu a krátce nato se premiérové branky v A-týmu Sparty po přesné hlavičce dočkal mladý ukrajinský obránce Vadym Červak.

Letenské těší, že i když je zima, mohli na Strahově hrát na výborně připravené přírodní trávě. Pro nás je obrovské štěstí, že jsme hráli na takových terénech a hřiště nebyla zmrzlá," pochvaloval si Ščasný.

Další zápasy už čekají Spartu na soustředění ve Španělsku, kde na úvod změří v pondělí síly s maďarským Videotonem.

Mladá Boleslav v přípravě podlehla druholigové Jihlavě

Fotbalisté Mladé Boleslavi v přípravném utkání doma prohráli s druholigovou Jihlavou 0:2. Vysočina tak úspěšně zahájila zimní přípravu. Naopak Středočeši po třech výhrách poprvé zaváhali.

Jihlavští fotbalisté drželi s Boleslaví krok a v závěru rozhodli o výhře slepenými góly z rychlých protiútoků. V 82. minutě se nejprve trefil Lukáš Zoubele a minutu po něm přidal pojistku Jiří Klíma.

Druholigového soupeře neporazila ani Karviná, která remizovala 1:1 s Třincem. Ten poslal čtvrt hodiny před koncem do vedení Ondřej Kušnír proměněnou penaltou, v 77. minutě vyrovnal Lukáš Budínský.

Hradec Králové uzavřel skupinu A Tipsport ligy porážkou 1:2 s dalším druholigovým celkem Vlašimí a nepotvrdil předchozí dvě vítězství. "Votroci", kteří inkasovali druhý gól až v nastavení, obsadili v tabulce třetí místo s nejhorším skóre za Vlašimí a Příbramí.

Přestřelka mezi Nitrou a Znojmem ve skupině C dopadla výsledkem 4:4. Slovenské mužstvo obsadilo třetí pozici, Znojmo s jedním bodem skončilo poslední.

Chrudim v dalším druholigovém souboji zdolala Varnsdorf 2:1 a skupinu B dokončila na druhém místě před dnešním severočeským soupeřem.

Nejlepší tým základních skupin si zajistí účast ve finálové části zimní soutěže na Maltě, které se však v předstihu vzdaly Jablonec nebo Ostrava. Baník uzavře úvodní část Tipsport ligy čtvrtečním duelem s Prešovem ve skupině D.

Přípravná fotbalové utkání:

Sparta Praha - Vltavín 5:0 (3:0)

Branky: 7. a 25. Drchal, 35. Čivič, 79. Stanciu, 81. Červak.

Sestava Sparty:

I. poločas: Bičík - Zahustel, Plechatý, Costa, Čivič - Karlsson, Vácha, Kanga, Sáček, Chipciu - Drchal.

II. poločas: Bičík - Wiesner, Radakovič, Červak, Hanousek - Hložek, Frýdek, Hašek, Stanciu, Plavšič - Tetteh. Trenér: Ščasný.

FK Mladá Boleslav - Vysočina Jihlava 0:2 (0:0)

Branky: 82. Zoubele, 83. Klíma.

Zahajovací sestava M. Boleslavi: Stejskal - Klíma, Šušnjar, Chaluš, Novák - Tatajev, Matějovský - Fulnek, Provazník, Přikryl - Komličenko. Trenér: Weber.

SFC Opava - Prostějov 3:1 (1:1)

Branky: 22. Bernadina, 47. Svozil, 72. Zapalač - 35. Kroupa.

Sestava Opavy:

I. poločas: Šrom - M. Helebrand, Simerský, Žídek, Janso - Rychlý, Zavadil, Stáňa - Bernadina - Jurečka, Juřena.

II. poločas: Fendrich - Hrabina, Radič, Svozil, Janso - Zapalač, Rychlý (70. Darmovzal), Řezníček, Stáňa (82. Ščudla) - Bernadina (70. Souček), Smola. Trenér: Kopecký.

MFK Karviná - Fotbal Třinec 1:1 (0:0)

Branky: 76. Budínský - 75. Kušnír z pen.

Sestava Karviné:

I. poločas: Pastornický - Krivák, Rundič, Záhumenský - Galuška, Lingr, Dramé, Faško, Tusjak - Ramírez, Vlachovský.

II. poločas: Ciupa - Burda, Smrž, Záhumenský - Čolič, Suchan, Moravec, Budínský, Guba - Ramírez (58. Wágner), Vlachovský (58. Ba Loua). Trenér: Hrnčár.

Zimní fotbalová Tipsport liga:

Skupina A (Praha-Xaverov):

Hradec Králové - Vlašim 1:2 (1:1).

Konečná tabulka:

1. Příbram 3 2 0 1 8:5 6 2. Vlašim 3 2 0 1 6:4 6 3. Hradec Králové 3 2 0 1 5:3 6 4. Ústí nad Labem 3 0 0 3 3:10 0

Skupina B (Praha-Xaverov):

Varnsdorf - Chrudim 1:2 (0:1).

Konečná tabulka:

1. Jablonec 3 2 1 0 4:1 7 2. Chrudim 3 1 1 1 5:6 4 3. Varnsdorf 3 1 0 2 5:4 3 4. Pardubice 3 0 2 1 3:6 2

Skupina C (Brno-Líšeň):

Nitra - Znojmo 4:4 (2:3)

Konečná tabulka:

1. Táborsko 3 2 0 1 8:3 6 2. Brno 3 2 0 1 9:7 6 3. Nitra 3 1 1 1 6:7 4 4. Znojmo 3 0 1 2 7:13 1