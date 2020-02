Sparta v premiéře pod novým trenérem Kotalem prohrála v Olomouci

Olomouc - Fotbalisté Sparty podlehli ve 22. kole první ligy v Olomouci 0:1 a nevyšla jim premiéra pod novým trenérem Václavem Kotalem, který v týdnu nahradil odvolaného Václava Jílka. Pražané na jaře i podruhé prohráli a na druhou Plzeň ztrácejí z šestého místa v tabulce už 11 bodů. O výhře Sigmy rozhodl ve 27. minutě svým prvním ligovým gólem v kariéře Mojmír Chytil. Olomouc vyhrála i druhý jarní zápas a na desáté příčce má jen dvoubodovou ztrátu na Spartu.

V domácím dresu si odbyl premiéru Breite, který přišel v týdnu z Liberce. Nový sparťanský kouč Kotal vyměnil oproti minulému kolu v základní sestavě hned pět hráčů a na hrot postavil mladíka Hložka.

Sparta začala náporem, jen za prvních 10 minut si vynutila pět rohových kopů. Po jednom z nich pálil Kanga, ale Mandous jeho střelu výtečně vyrazil.

Olomouc se k ofenzivě dostala po čtvrthodině hry. Chytilův souboj ve vápně s Hanckem ale pokutovým kopem neskončil a neujaly se ani nebezpečné centry především z pravé strany.

Ve 24. minutě ukázal svoji přednost Karlsson, jenž utekl po pravém křídle. Dostal se k nebezpečné střele, ale ta po teči o Vepřekova záda skončila těsně vedle Mandousovy branky.

Pražané v 27. minutě degradovali svůj výkon sérií chyb ve vlastním vápně a inkasovali. Po rohu Sigmy a závaru před Hečou uklidil míč celkem lacino do sítě Chytil a ve 20 letech si připsal první ligový gól.

Sparta na chvíli vypadla z role. Do konce poločasu mohli vedení Sigmy navýšit Breite, Greššák i stoper Jemelka, ale neprosadili se. Na druhé straně mohl vyrovnat po sólu Plavšič, který ovšem nezvládl koncovku.

I po změně stran se hrála otevřená partie z obou stran. Sigma se neuchýlila k bránění náskoku a naopak využívala každou příležitost k protiútokům. V 57. minutě pálil velmi tvrdě Chytil, ale Heča výborně zasáhl, stejně jako o minutu později po akci stejného hráče.

Postupem času získavala Sparta stále větší převahu. Hosté měli míč pod kontrolou, ale chyběla jim myšlenka na překonání dobře organizované obrany Hanáků. V 72. minutě se za ni dostal Karlsson, ale Mandous šanci skvěle zneškodnil. Olomouc se ubránila i přes velkou šanci Hložka v 90. minutě a několik závarů v hektickém nastavení. Olomouc doma Spartu potřetí za sebou porazila 1:0.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "My jsme rádi za celý vstup do jarní části, že máme šest bodů. Pro nás to byl dnes nečitelný zápas, nevěděli jsme, s čím soupeř pod novým trenérem přijede. Vstoupili jsme do utkání špatně, pak jsme se oklepali. Hodně jsme sázeli na standardní situace a jednu jsme využili. Ve druhé půli jsme měli i štěstí, musím pochválit tým za bojovnost a nasazení. Daří se nám aplikovat ve hře to, co jsme trénovali v přípravě. Breite byl posilou, splnil to, co jsme od něj chtěli."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Úvod zápasu patřil nám, ale pak se na průběhu podepsaly standardní situace a především neefektivita při nich. My jsme z nich nic nevytěžili a naopak soupeř po našich chybách dal vítězný gól. I když jsem hráčům na přípravě zdůrazňoval, aby si na to dávali pozor. Některé fáze hry byly dobré, některé ne. My teď potřebujeme dobrý výsledek, abychom se odrazili výš."

Sigma Olomouc - Sparta Praha 1:0 (1:0)

Branka: 27. Chytil. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch - Zelinka (video). ŽK: Yunis, Greššák, Houska, Sladký, Radoslav Látal (trenér) - Vindheim, Hancko. Diváci: 7456.

Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Hála (87. Zahradníček), Greššák, Breite, Houska, Falta (63. Pilař) - Chytil (74. Yunis). Trenér: Radoslav Látal.

Sparta: Heča - Vindheim, Mandjeck, Hancko, Hanousek - Sáček - Karlsson (89. Karabec), Kanga, Dočkal (77. Graiciar), Plavšič (77. Tetteh) - Hložek. Trenér: Kotal.