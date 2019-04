Praha - Fotbalisté Sparty ve čtvrtfinále českého poháru MOL Cupu porazili v penaltovém rozstřelu Teplice a po třech letech postoupili do semifinále. Hosté dnes na Stínadlech vedli po brance Srdjana Plavšiče, domácí ale v nastavení srovnali zásluhou Michala Jeřábka a do vedení je v prodloužení poslal Jan Hošek. Pár sekund před koncem ale Václav Drchal zařídil penaltový rozstřel, ve kterém hosté uspěli 4:2.

Sparta o víkendu po šesti výhrách poprvé na jaře ztratila body a pro pohárové utkání udělal trenér Ščasný tři změny v sestavě. V brance dostal šanci náhradník Heča, do zálohy se vrátil talentovaný Hložek a na kraji obrany nastoupil Chipciu. Hostům stále chyběl zraněný Dočkal.

V prvním poločase toho moc k vidění nebylo a na první výraznou šanci se čekalo až do 35. minuty, kdy se Žitný dokázal ve vápně otočit kolem obránce, ale jeho střela těsně minula levou tyč. Další velkou příležitost si domácí vypracovali těsně před přestávkou, kdy Shejbalův volej po rohu skvěle vyrazil Heča.

První světlý moment ze strany Sparty přišel až v 55. minutě, kdy zpoza vápna vystřelil Frýdek a gólman Diviš musel vytáhnout povedený zákrok. V 75. minutě se ale hosté dočkali, protože nepovedenou Kangovu střelu uklidil do odkryté branky střídající Plavšič, který za Spartu nastoupil poprvé od začátku prosince.

Tepličtí po nevýrazné druhé půli okamžitě vrhli všechny síly do útoku a ve druhé minutě nastavení poslal zápas do prodloužení hlavou Jeřábek. Přesným centrem ho našel Kučera, který se poté podepsal i pod rozhodující branku. Po jeho rohu se totiž opět hlavou prosadil další stoper Hošek.

Velkou šanci vyrovnat poté zahodil hlavičkující Hložek a na druhé straně Heča vychytal Jindráčka. Pak přišly velké chvíle střídajícího Drchala. Nejprve v obrovské šanci netrefil branku, ale ve druhé minutě nastavení po Kangově akci dokázal poslat zápas do penaltového rozstřelu. V něm hosté uspěli 4:2, když rozhodující pokutový kop proměnil Kanga.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Teď to bolí, ale vypadli jsme s hlavou nahoře. Zápas jsme rozehráli, jak jsme chtěli, a napadali jsme brankáře i stopery. V prvním poločase jsme měli i situace, ze kterých se dalo vytěžit víc. Po přestávce jsme to chtěli hrát takticky do prodloužení nebo na rozhodnutí z brejku. Jenže po naší nepovedené střele jsme inkasovali, pak to byly trenérské šachy a na nás se usmálo štěstí. Byli jsme nahoře, Sparta dole. Do prodloužení jsme vstoupili s velkým nasazením a elánem a šli jsme do vedení. Pak přišel klíčový moment. Kdyby Jindráček dal na 3:1, tak už by se Sparta nezvedla. Konec už byl o štěstí a nemůžu klukům nic vytknout. Byli jsme Spartě velmi důstojným soupeřem a neudělali jsme ostudu."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "V prvním poločase byly sporadické šance na obou stranách, ale Teplice byly nebezpečnější, protože jsme chtěli hrát fotbal, ale nedokázali jsme se vyrovnat s jejich agresivitou a napadáním, přestože jsme na to byli připravení. Ve druhé půli jsme se vyrovnali s terénem, začali jsme hrát fotbal a byli jsme výraznější, ale bez velkých šancí. Byl to typický pohárový zápas, nás měl srazit gól v 92. minutě, ale nesrazil. Ukázala se obrovská síla mužstva, že jsme to nezabalili a pokračovali jsme dál. Penalty jsou loterie a říkal jsem to i hráčům, které jsem uklidňoval, že jsou i důležitější věci."

Čtvrtfinále fotbalového poháru MOL Cupu:

FK Teplice - Sparta Praha 2:2 po prodl. (1:1, 0:0), pen. 2:4

Branky: 90.+2 Jeřábek, 100. Hošek - 75. Plavšič, 120.+1 Drchal. Rozhodčí: Orel - Kubr, Hock. ŽK: Trubač, Soungole, Bezdička, Vondrášek, Jeřábek - Costa, Plavšič, Frýdek, Kanga. Diváci: 7361. Penalty proměnili: Hora, Jindráček - Zahustel, Frýdek, Drchal, Kanga. Neproměnili: Kučera, Ljevakovič - Plavšič.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Hyčka - Hora, Soungole (81. Hošek), Kučera, Žitný (63. Bezdička) - Trubač (74. Radosta, 118. Ljevakovič), Jindráček. Trenér: Hejkal.

Sparta: Heča - Chipciu (96. Zahustel), Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Sáček (88. Radakovič), Frýdek, Kanga, Karlsson (70. Plavšič) - Tetteh (46. Drchal). Trenér: Ščasný.