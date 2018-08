Praha - Fotbalisté Sparty se ve čtvrtek pokusí odvrátit hrozbu brzkého vyřazení z pohárů. Pražané před týdnem v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy nečekaně prohráli na půdě Spartaku Subotica 0:2, což stálo místo trenéra Pavla Hapala, a v domácí odvetě na Letné potřebují k postupu zvítězit aspoň o tři branky nebo 2:0 a v penaltovém rozstřelu. Stejně jako v Jablonci povede sparťany dočasný kouč a zároveň sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Letenští před týdnem selhali a připsali si třetí porážku v evropských pohárech po sobě. Vloni ve 3. předkole Evropské ligy po výsledcích 0:2 venku a 0:1 doma vypadli s jiným srbským klubem Crvenou zvezdou Bělehrad. Spartě hrozí, že zopakuje neúspěch ze sezony 2013/14, kdy rovněž v 2. předkole prohrála se švédským Häckenem.

Letenští však věří, že jsou schopni dvojzápas se čtvrtým týmem uplynulé sezony srbské ligy otočit. Po změně trenéra vyhráli v neděli v 2. ligovém kole v Jablonci 2:1 a na zlepšený výkon chtějí navázat.

"Rád bych, aby to byl zlom, ale pro nás bude hlavní zlom, když ve čtvrtek porazíme Suboticu a postoupíme. Stále si myslím, že je v našich silách postoupit," uvedl Ščasný, který v pátek dočasně převzal tým po odvolaném Hapalovi.

Sparta se bude muset v odvetě vedle útoku soustředit i na to, aby neinkasovala. Pokud by obdržela gól, musela by k postupu vstřelit nejméně čtyři branky.

"Já Suboticu znám, to jsou samí mladí kluci. Věřím, že pokud na ně vlítneme a dáme jim rychlý gól, můžeme pak přidat další tři nebo čtyři. Společně s fanoušky to zvládneme," uvedl záložník Vukadin Vukadinovič, jeden ze čtyř Srbů ve sparťanském kádru. Další ofenzivní hráč Srdjan Plavšič dokonce v Subotici v sezoně 2014/15 působil.

Zatímco Sparta v pohárech odehrála už téměř 300 zápasů, Subotica startuje na evropské scéně teprve podruhé. V sedmi pohárových zápasech jen jednou prohrála.

"Pořád máme před sebou odvetu a musíme věřit. Na Letné můžeme porazit kohokoliv, ale musíme pracovat lépe. Věřím, že to doma zvládneme," řekl další ze srbských hráčů ve sparťanských barvách obránce Uroš Radakovič.

Spartě by měla chybět pětice hráčů zřejmě i včetně izraelského záložníka Tala Ben Chaima, který se zranil v Jablonci. Nahradit by jej v základní sestavě mohl Vukadinovič.

Odveta začne na Letné ve čtvrtek v 19:00. Postupující se ve 3. předkole utká s Bröndby Kodaň.

Statistické údaje před odvetou Praha - Spartak Subotica: Výkop: čtvrtek 2. srpna, 19:00 (ČT sport). První zápas: 0:2. Rozhodčí: Sebastian Coltescu - Valentin Avram, Cristian Orbulet (všichni Rum.). Bilance: ČR (Československo) - Srbsko: 23 12-3-8 39:32. 1965/66 PMEZ: Sparta Praha - Partizan Bělehrad 4:1, 0:5, 1972/73 UEFA: Dukla Praha - OFK Bělehrad 2:2, 1:3, 1981/82 PMEZ: Ostrava - CZ Bělehrad 3:1, 0:3, 1999/00 UEFA: Novi Sad - Slavia Praha 0:0, 2:3, 2002/03 UEFA: Partizan Bělehrad - Slavia Praha 3:1, 1:5, 2003/04 UEFA: Smederevo - Slavia Praha 1:2, 1:2, 2006/07 UEFA: Liberec - CZ Bělehrad 2:0, 2:1, 2009/10 EL: Slavia Praha - CZ Bělehrad 3:0, 1:2. 2015/16 EL: Plzeň - Novi Sad 3:0, 2:0, 2017/18 EL: Sparta Praha - Crvena Zvezda Bělehrad 0:2, 0:1, 2017/18 EL: Partizan Bělehrad - Plzeň 1:1, 0:2, 2018/19 EL: Subotica - Sparta Praha 2:0. Sparta v Evropě: LM/PMEZ 142 53-29-60 186:197 EL/UEFA 109 45-31-33 154:127 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 281 113-65-103 408:356 Subotica v Evropě: EL/UEFA 7 4-2-1 12:7 Celkem 7 4-2-1 12:7 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Frýdek - Vukadinovič, Kanga, Stanciu, Plavšič - Tetteh. Subotica: Perič - Tekijaški, Kerkez, Čalasan, Vukčevič - Jočič - Djuričin, Šimura, Glavčič, Savkovič - Čečarič. Absence Sparty: Pulkrab, Zahustel, Kadlec, Ben Chaim, Wiesner (všichni zranění).

Zajímavosti: - Sparta vypadla v obou dosavadních dvojzápasech se srbskými soupeři, v roce 1966 v PMEZ s Partizanem Bělehrad a vloni ve 3. předkole EL s Crvenou zvezdou Bělehrad - Subotica v 1. předkole vyřadila severoirský Coleraine po remíze 1:1 doma a výhře 2:0 venku, Sparta vstoupila do soutěže až v 2. předkole - vítěz se ve 3. předkole utká s Bröndby Kodaň - Sparta poslední 3 zápasy evropských pohárů prohrála a nedala v nich gól (porážky 0:2 venku a 0:1 doma s CZ Bělehrad, prohra 0:2 na půdě Subotice) - Sparta z posledních 6 zápasů v pohárech 5x prohrála a jednou remizovala - Sparta prohrála jediný z posledních 7 domácích zápasů v evropských pohárech - Sparta po porážce v úvodním utkání odvolala trenéra Pavla Hapala a tým dočasně vede sportovní ředitel Zdeněk Ščasný - Sparta v neděli zvítězila v Jablonci 2:1 a vyhrála i druhé kolo české ligy, Subotica v domácí soutěži prohrála na půdě Bačky Palanka 1:2 - Subotica startuje v evropských pohárech teprve podruhé, v roce 2010 vypadla ve 3. předkole EL s Dněpropetrovskem - Subotica ze 7 zápasů v evropských pohárech prohrála jediný - Subotica obsadila v minulé sezoně srbské ligy 4. místo, Sparta v české nejvyšší soutěži skončila pátá - v kádru Sparty jsou 4 Srbové Vukadinovič, Radakovič, Ristič a Plavšič, který v sezoně 2014/15 působil v Subotici - Mustedanagič (Sparta) dnes slaví 20. narozeniny