Sparta v ligové dohrávce nastoupí v Jablonci, Liberec přivítá Pardubice

Praha - V první fotbalové lize jsou ve středu na programu dohrávky dvou zápasů odložených z února. Třetí tým tabulky Sparta se po nedělní porážce 0:2 v pražském derby na Slavii představí v repríze semifinále domácího poháru od 18:30 na hřišti dvanáctého Jablonce. Letenští budou usilovat o snížení manka na první místo, na které ztrácejí už 10 bodů. Jiný severočeský celek Liberec přivítá o dvě hodiny dříve předposlední Pardubice.

Duel 22. kola mezi Jabloncem a Spartou se v původním únorovém termínu neodehrál kvůli nezpůsobilému terénu. Týmy se minulou středu utkaly v domácím poháru a postup do květnového finále oslavili po výhře 4:3 po prodloužení Pražané.

Sparťané po porážce v Edenu ztrácejí 10 bodů na dvojici Slavia, Plzeň a pokud by v Jablonci klopýtli, zřejmě nadobro by přišli o reálnou šanci na titul. "Řekli jsme si, že boj o titul nevzdáváme. Je ještě spousta zápasů, spousta bodů, vzájemné zápasy s týmy nad námi. Jedeme do Jablonce odhodlaní zvítězit a stáhnout bodové manko," uvedl asistent sparťanského trenéra Luboš Loučka.

Letenští na jaře vyhráli jediné ze čtyř ligových utkání. "Bude to těžké z mnoha pohledů. Zaprvé musíme zvládnout boj sami se sebou, psychickou únavu z neúspěchu v derby a pak to samozřejmě bude náročná bitva s terénem i se soupeřem. Jablonec hrál u nás dobře v poháru, víme, co nás čeká," dodal Loučka, jenž hrával za Jablonec.

Severočeši nadále bojují o záchranu. Bodovali sice ve všech čtyřech jarních ligových zápasech, v posledních třech však jen remizovali 1:1. Doma v nejvyšší soutěži Jablonečtí vyhráli jediné z posledních sedmi utkání a s 18 vstřelenými góly mají nejhorší útok ligy.

"Minule proti Hradci Králové jsme chtěli zvítězit, ale bohužel se to nepodařilo. Naštěstí jsme v závěru vydolovali alespoň bod. Teď se musíme dobře připravit na Spartu. Pokusíme se dát do pořádku některé zraněné hráče. Sparta je top trojka, ať si každý říká, co chce," poznamenal trenér Petr Rada, který před angažmá v Jablonci krátce vedl Spartu.

Liberec se s Pardubicemi v původním únorovém termínu 21. kola neutkal kvůli viróze v týmu Východočechů, kteří museli do karantény. Soupeři mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci jedné výhry, remízy a porážky. Severočeši v jediném dosavadním domácím duelu s Pardubicemi v nejvyšší soutěži zvítězili 4:1.

Slovan šest kol po sobě nevyhrál a na 10. místě má o sedm bodů více než Východočeši. "Bodové odstupy jsou tak malé, že skoro až do šestého místa si nemůže být nikdo ničím jistý. Teď se bojuje opravdu o každý bod a my chceme maximálně využít toho, že hrajeme doma. Povinnost nám velí Pardubice porazit. Máme velkou motivaci, protože jsme už dlouho nevyhráli," řekl asistent trenéra Liberce Miroslav Holeňák.

Pardubice v lize čtyřikrát po sobě nezvítězily, z toho třikrát remizovaly. "Minule proti Budějovicím (3:3) jsme se střelecky probudili, ale litujeme, že to nevedlo ke třem bodům. Do Liberce musíme v našem postavení jet s bodovými ambicemi, ale zároveň víme, že utkání bude velmi těžké. Soupeře jistě posílila cenná remíza na hřišti Ostravy," prohlásil pardubický trenér Jiří Krejčí, který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent.

Statistické údaje před středečními dohrávkami první ligy: 21. kolo: Slovan Liberec (v tabulce: 10.) - FK Pardubice (15.) Výkop: středa 9. března, 16:30. Rozhodčí: Křepský - Caletka, Kubr - Zelinka (video). Bilance: 3 1-1-1 6:6. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Liberec: Knobloch - Koscelník, Plechatý, Štetina, Mikula - Tiéhi, Purzitidis - Tupta, Frýdek, Matoušek - Rabušic. Pardubice: Letáček - Kostka, Čihák, Toml, Cadu - Jeřábek - Huf, Vacek, Solil, Rezek - Matějka. Absence: Hilál (zranění), Stoch (nejistý start) - Červ, Šimek (oba zranění), Pojezný, Tischler (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Purzitidis, Rondič, Tiéhi (všichni 3 ŽK) - Jeřábek (7 ŽK), Čelůstka, Čihák, Tischler (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Tupta - Cadu, Tischler (všichni 4). Zajímavosti: - utkání se v původním únorovém termínu nehrálo kvůli viróze v týmu Pardubic - týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci jedné výhry, remízy a porážky - Liberec v jediném domácím ligovém zápase s Pardubicemi zvítězil 4:1 - Liberec 6 ligových zápasů po sobě nevyhrál a v posledních 3 kolech remizoval - Liberec doma v lize 5x po sobě neprohrál a v posledních 2 duelech tam remizoval - Pardubice v lize 4x za sebou nevyhrály, z toho 3x remizovaly - Pardubice minule venku v lize prohrály po 3 vítězstvích - Mikula (Liberec) může odehrát 200. ligový zápas 22. kolo: FK Jablonec (12.) - Sparta Praha (3.) Výkop: středa 9. března, 18:30. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Horák - Berka (video). Bilance: 57 11-10-36 46:98. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Černák, Martinec, Štěpánek, Zelený - Hübschman - Kratochvíl, Považanec, Houska, Malínský - Silný. Sparta: Holec - Wiesner, Vitík, Pavelka, Höjer - Haraslín, Sáček, Dočkal, Hložek, Pešek - Čvančara. Absence: Krob, Kubista, Nešpor, Pilař (všichni zranění), Surzyn (nejistý start) - Ladislav Krejčí II (4 ŽK), Čelůstka, Juliš, Panák, Pulkrab (všichni zranění), Hancko, Minčev (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Zelený (7 ŽK), Štěpánek (3 ŽK) - Pavelka (7 ŽK), Karabec (3 ŽK). Nejlepší střelci: Pilař (3) - Pešek, Pulkrab (oba 7). Zajímavosti: - utkání se v původním únorovém termínu nehrálo kvůli nezpůsobilému terénu - Sparta prohrála jediný z posledních 11 vzájemných ligových zápasů, Jablonec ale v nejvyšší soutěži 2x po sobě neporazila - Sparta minule v lize v Jablonci prohrála po 3 zápasech - Sparta minulou středu porazila Jablonec v semifinále domácího poháru 4:3 po prodloužení - Jablonec bodoval ve všech 4 jarních ligových zápasech, v posledních 3 remizoval 1:1 - Jablonec doma v lize vyhrál jediné z posledních 7 utkání, v sezoně tam ale získal 14 z celkových 22 bodů - Jablonec má s 18 góly nejhorší útok ligy - Jablonec je s 10 nerozhodnými výsledky spolu s Hradcem Králové remízovým "králem" ligové sezony - Sparta v neděli prohrála na Slavii 0:2 a v lize nebodovala po 7 zápasech, v nejvyšší soutěži zvítězila v jediném z posledních 4 utkání - Sparta venku v lize 2x po sobě nezvítězila a neskórovala, v sezoně tam získala jen 18 z celkových 50 bodů - trenér Rada před angažmá v Jablonci krátce vedl Spartu - Hrubý (Jablonec) čeká na 200. start v lize