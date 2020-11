Sparta v EL znovu porazila Celtic 4:1 a je ve hře o postup

Praha - Fotbalisté Sparty dnes v Evropské lize porazili Celtic i podruhé 4:1 a vrátili se do hry o postup ze skupiny. O domácím vítězství letenského celku rozhodl dvěma góly Lukáš Juliš, který navázal na hattrick z prvního duelu v Glasgow. Celtic předtím poslal do vedení Odsonne Édouard, na 1:1 pak vyrovnal Dávid Hancko. V závěru za Spartu skóroval ještě Srdjan Plavšič.

Sparta po dvou porážkách v české lize nastoupila s několika změnami v sestavě. Vypadli brankář Heča, stoper Lischka a záložník Plavšič. V základu se naopak objevili gólman Nita, Trávník a především uzdravený obránce Hancko, se kterým v tříčlenné obraně nastoupili Pavelka s Plechatým.

Domácí měli od začátku navrch, ale jako první se z ojedinělé šance prosadil Celtic. V 15. minutě dostal míč do běhu Édouard, uvolnil se přes Hancka a zamířil přesně k tyči. Sparta poté soupeře zatlačila a slovenský obránce v 26. minutě zaváhání odčinil, když po rohu vyrovnal.

O dvanáct minut později už Sparta vedla. Brankář Bain i obránci Celticu podcenili Dočkalovu přihrávku, ke které se dostal volný Juliš a bez problémů skóroval. Domácí navíc neměli daleko ke třetímu gólu, ale Krejčí mladší v nastavení po Dočkalovu přímém kopu hlavičkoval pouze do tyče.

Po přestávce však Sparta zcela vypadla z role, převahu převzali hosté a nebyli daleko od vyrovnání. V 48. minutě musel Nita vytáhnout skvělý zákrok po Édouardovu přímém kopu. Po hodině hry zase letenský gólman vychytal útočníka Celticu i podruhé, tentokrát po střele zblízka.

Sparta se ve druhém poločase dostala do první šance až v 80. minutě a hned z toho byl třetí gól. Karlsson po brejku našel centrem rozběhnutého Juliše, jenž se z malého vápna nemýlil. Sparťanský útočník navázal na tři týdny starý hattrick z Glasgow, kterým přispěl k výhře 4:1. Tu Pražané po Plavšičově akci v nastavení zopakovali i doma.

Letenským k návratu do boje o postup pomohl i výsledek druhého utkání, v němž Lille remizovalo 1:1 s AC Milán. Spartě tak patří s šesti body třetí místo s minimální ztrátou na první dvě postupové příčky. Na první Lille, na jehož hřišti se představí za týden, ztrácí dva body. Za druhým AC Milán zaostávají Pražané o bod. Celtic je s jedním bodem poslední.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Hlavní důvod vítězství byl ten, že jsme neudělali tolik kardinálních chyb jako v posledních zápasech v Plzni a s Českými Budějovicemi. Po přestávce jsme se sice dostali pod tlak, ale naše obrana fungovala bezpečněji a klidněji. Dovolili jsme jim jen jednu šanci a při té nás za stavu 2:1 podržel Nita. Rozhodlo, že jsme zlepšili defenzivu a byli jsme efektivní při protiútocích. Jsem rád, že jsme díky tomu ve hře o postup a máme to ve vlastních rukou, i když nás teď čekají velmi těžká utkání s Lille a AC Milán. Myslím, že můžeme jen překvapit. Uděláme pro to všechno a uvidíme, jak to na hřišti dopadne."

Neil Lennon (trenér Celticu): "Myslím, že jsme si nezasloužili prohrát 1:4. Dali jsme rychlý gól, ale mrzí mě chyby před prvním a druhým gólem. Zase jsme inkasovali ze standardní situace, myslel jsem, že jsme se na to připravili. Po přestávce jsme ale zareagovali skvěle, hráli jsme skvěle, měli jsme šance na vyrovnání a zasloužili jsme si dostat se zpět do zápasu. Vypadalo to dobře, ale pak nás nachytali z protiútoku a bylo po zápase. Sice jsme prohráli 1:4, ale bylo tam hodně dobrých věcí. Samozřejmě porážka je nepřijatelná, ale výkon byl výrazně lepší než před třemi týdny doma."