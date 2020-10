Sparta v EL prohrála i podruhé o tři góly

Milán - Fotbalisté Sparty prohráli 0:3 s AC Milán a ani ve druhém kole základní skupiny Evropské ligy nebodovali. O výhře Rossoneri na San Siru rozhodli Brahim Díaz, Rafael Leao a Diogo Dalot, v prvním poločase navíc hvězdný útočník Zlatan Ibrahimovic neproměnil pokutový kop.

Sparta vstoupila do skupiny minulý týden porážkou 1:4 s Lille, která pro ni po reprezentační přestávce a přerušení české ligy kvůli koronaviru byla prvním zápasem do začátku října. A protože se tuzemská nejvyšší soutěž stále nerozběhla, byli Letenští v podobné situaci i dnes.

Zápas s italským favoritem jim navíc zkomplikovala i řada absencí. Kvůli červené kartě proti Lille chyběl Ladislav Krejčí mladší a pro zranění nemohli hrát ani Štetina s Hanckem. K dispozici už však byl uzdravený Čelůstka, který ve stoperské dvojici doplnil Lischku.

Domácí nastoupili bez brankářské jedničky Donnarummy, kterého ze hry vyřadila nákaza koronavirem. Stejně jako v pondělí při remíze 3:3 s AS Řím, která byla pro AC první ztrátou v sezoně, ho zastoupil Tatarusanu. V sestavě nechyběla ani největší hvězda útočník Ibrahimovic.

A byl to právě švédský kanonýr, který se dostal do první šance zápasu a v šesté minutě hlavičkoval nad. Ibrahimovic zahrozil také po rohu ve 14. minutě, ale ani tentokrát nemířil přesně. Sparta pak vyrovnala hru, ale ve 24. minutě chyboval Lischka a Díaz po přihrávce od Ibrahimovice otevřel skóre.

Další slabou chvilku si Lischka vybral ve 36. minutě, kdy ve vápně stáhl Ibrahimovice a rozhodčí nařídil penaltu. K ní se postavil sám nejlepší střelec AC Milán, ale trefil pouze břevno. Sparta se dostala ke slovu až v závěru prvního poločasu, ale vyloženou šanci neměla.

Do druhé půle už nenastoupil Ibrahimovic, jehož zastoupil Leao. A hned mohl zvýšit na 2:0, jenže jeho sólo skvěle zlikvidoval Heča a poradil si i s následnou dorážkou Tonaliho do odkryté branky. V 58. minutě už se Leao dočkal, když ho v náběhu za obranou našel přesnou přihrávkou Dalot a jednadvacetiletý Portugalec uklidil míč do branky.

Skóre uzavřel o deset minut později Dalot, který si naběhl na dlouhou přihrávku Binnásira. Spartě tak návrat do základní skupiny, ve které se představila po čtyřech letech, zatím vůbec nevychází a v tabulce jí patří bez bodu a se skóre 1:7 poslední místo.

Vede zatím stoprocentní AC Milán, druhé je se čtyřmi body Lille, které dnes sice doma s Celticem prohrávalo už 0:2, ale nakonec vybojovalo remízu 2:2. Skotský celek je s jedním bodem třetí a právě na jeho stadionu se Sparta představí příští čtvrtek.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Bylo to pro nás další setkání se špičkovým evropským fotbalem a skončilo to stejným rozdílem jako s Lille, porážkou o tři góly. Mohlo to být i horší, naštěstí Ibrahimovic nedal penaltu. Opět se ukázalo to, co se neustále snažíme dělat. To znamená vysvětlovat hráčům, že základem, pokud chci hrát dopředu, je kvalitní výběr místa. My jsme většinu míčů v prvním poločase přebírali u vlastní branky a kombinovali místo dopředu dozadu. To samozřejmě s takhle silným soupeřem nemůže vést k úspěchu. To hodnocení (prvního gólu) je stejné jako s Lille. Jestliže chcete hrát na této úrovni, nemůžete udělat podobné chyby. Pořád se opakujeme. To je zbytečné. Musíte se zeptat hráčů, proč ty chyby dělají. Já pro to vysvětlení nemám."

Milan Heča (brankář Sparty): "Domácí byli strašně silní na míči a ukázali obrovskou kvalitu. Rozhodovalo, že Milánští se dokázali dostávat ze situací, kdy byli pod tlakem, a pak nás přečíslit. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe, bohužel druhý gól nás definitivně uzemnil. Před penaltou jsem si říkal, že mu ji chytnu. Je to tak kvalitní hráč, že je jedno, kam to kopne, skoro vždycky dá gól. Naštěstí dneska mu to tam nepadlo, ale nakonec nám to k ničemu nebylo.

Zdroj: www.sparta.cz