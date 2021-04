Sparta v domácím poháru přivítá Jablonec, Plzeň nastoupí proti Liberci

Praha - Ve středu se odehrají tři ze čtyř utkání čtvrtfinále domácího fotbalového poháru. Obhájce trofeje Sparta Praha přivítá ve šlágru Jablonec a další ze spolufavoritů na celkové vítězství v MOL Cupu Plzeň hostí loňského finalistu Liberec. Teplice nastoupí proti Mladé Boleslavi a souboj si o víkendu zopakují v lize. Slavia vzhledem ke čtvrtečnímu úvodnímu čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Arsenalu bude hrát v Olomouci až později.

Sparta po příchodu trenéra Pavla Vrby v sedmi soutěžních zápasech neprohrála, z toho šestkrát zvítězila a o víkendu rozdrtila Teplice 7:2. Letenské po nedávné karanténě kvůli koronaviru nyní čeká náročné období. V neděli se představí v ligovém derby na Slavii, kde se ještě pokusí oživit naděje na titul, a příští středu si zopakují v dohrávce nejvyšší soutěže souboj s Jabloncem.

"V domácích soutěžích si nevzpomínám, že bych zažil takhle dvojzápas s jedním týmem. Jablonec má svoji sílu, je to výborné, organizované mužstvo. Ale věřím našemu mužstvu, že utkání zvládne. Věřím, že navážeme na výkon s Teplicemi a dobře se připravíme na derby," uvedl asistent sparťanského trenéra Zdeněk Bečka.

Také Jablonec má dobrou formu. V lize čtyřikrát za sebou neprohrál a ze čtvrtého místa ztrácí na druhou Spartu pět bodů. Severočeši pražského soupeře devětkrát za sebou neporazili a na Letné od vítězství v semifinále poháru v roce 2016 sedmkrát po sobě nevyhráli.

"Je vidět, že Sparta má sebevědomí, předvedla výborný výkon s Teplicemi. Určitě jdeme na favorita, ale nejedeme tam s tím, že bychom to chtěli jen odehrát. Chceme se pokusit o postup. Vždy je příjemné, když v závěru sezony můžete bojovat o poháry v lize i v domácím poháru," řekl jablonecký trenér Petr Rada, který předtím krátce vedl Spartu.

Plzeň v lize čtyřikrát za sebou vyhrála, stále jí však patří až šestá příčka, byť má dva zápasy k dobru. Z MOL Cupu by tak pro Viktorii mohla vést snadnější cesta do pohárů. Západočeši se pokusí oplatit Liberci únorovou porážku 0:2 z ligy, pod kterou se částečně podepsala i chyba rozhodčího za bezbrankového stavu.

Také Plzeňští byli v karanténě a po pauze se vrátili nedělní výhrou 2:1 nad Českými Budějovicemi. "Věřím, že vítězství nás správně nakopne. Hned jsme museli přepnout na pohárový zápas s Libercem. Zvládnout ho je pro nás obrovská výzva. Věřím, že to dobře načasujeme a budeme ve středu vítězní," uvedl slovenský trenér Plzně Adrian Guľa.

Liberec v lize z posledních dvou kol získal jen bod a figuruje o příčku výše než Viktoria na pátém místě. "Máme extrémně těžký los. Plzeň je velmi těžký soupeř, ale ve čtvrtfinále si už člověk nevybere," podotkl trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Ve zbylém středečním duelu přivítají Teplice Mladou Boleslav a souboj si poté zopakují v neděli v lize. Oba celky v nejvyšší soutěži bojují o záchranu. Severočeši jsou čtrnáctí, Boleslav o dva body patnáctá. Předloni Tepličtí ve vzájemném duelu utrpěli doma rekordní debakl 0:8, naposledy ale soupeře v prosinci na jeho půdě porazili 2:0.

"Bude to zvláštní dvojzápas. Budeme hrát dvakrát doma, ale je to pro nás šance posunout se dál v poháru a budeme ji chtít využít," řekl teplický trenér Radim Kučera. "Proč bychom se nepoprali o pohárovou trofej? Po nepříliš vydařené sezoně by to byla příjemná třešnička," podotkl mladoboleslavský trenér Karel Jarolím.

V Teplicích má utkání ve středu výkop v 15:00, na Spartě a v Plzni o půl hodiny později. Kvůli koronavirové pandemii se stále hraje bez fanoušků.