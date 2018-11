Karviná - Fotbalisté Sparty po třech venkovních prohrách v řadě zabrali a v Karviné na půdě předposledního celku tabulky zvítězili 3:1. Pražané sice ve Slezsku prohrávali 0:1, ale pak ve druhém poločasu využili dlouhou přesilovku po vyloučení autora domácí branky Lukáš Budínského. O góly hostů se postarali Uroš Radakovič, Nicolae Stanciu a Srdjan Plavšič. Karvinští jsou šest kol v řadě bez výhry.

Sparta bez potrestaných Kangy a Chipciua měla snahu o aktivní nástup, ale její platonická územní převaha se po čtvrthodině vyšuměla do prázdna. První opravdovou šanci si po pasivní čtvrthodině vytvořila Karviná: Lingr dostala na levém křídle balon za obranu, ale Nita jeho střelu vyrazil.

I tak se úplně změnil obraz utkání. Domácí jako by odhodili úvodní ostych a vysunovali se více do hloubi své útočné poloviny. Z aktivnějšího projevu pramenila i první gólová situace: Stanciu poslal pod tlakem z velké vzdálenosti míč na vlastního gólmana, jenže přihrávku vystihl Guba, kterého fauloval sparťanský brankář a sudí Julínek ve spolupráci s kolegou u videa nařídili penaltu. Tu bezpečně proměnil Budínský.

Budínský a video se do hlavních rolí záhy dostali znovu. Karvinský záložník ve skluzu trefil Vatajelua, dostal žlutou kartu, kterou ovšem Julínek po další kontrole záznamu přehodnotil na červenou a před Spartou byla dlouhá přesilovka. Ještě v nastavení první půle ji mohl využít Pulkrab, ale po Berkovcově zaváhání a zmatku v malém vápně z otočky minul.

Početní výhodu přesto Pražané zhodnotili brzy. Šest minut po změně stran se do vzduchu zavěsil Radakovič a hlavou trknul do spodního kouta karvinské branky rohový kop Vatajelua.

S psychickým povzbuzením a proti oslabené Karviné pak ale Sparta herně navrch neměla. Domácí brejky byly nebezpečnější, jako to ukázal v 60. minutě Lingr, který však po akci Ba Louy k vlastní smůle trefil přímo rukavice připraveného Nity. Gólem zaváněla i hlavička Kriváka, které však pár centimetrů chybělo.

Sparta pak nečekaně udeřila v 72. minutě Stanciuem, který si rychle zpracoval odražený balon a skákavým volejem z dvaceti metrů zamířil přesně k tyči. To byl pro Karvinou tvrdý direkt, ze kterého se už nezvedla. Hosté ovládli závěr utkání a po faulu Letiče na Sáčka z penalty přidal ještě třetí gól.

Hlasy trenérů po utkání:

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Zápas byl ovlivněn vyloučením Budínského. Do té doby jsme v prvním poločase hráli velmi dobře, což jsme dokázali korunovat i vedoucím gólem. Ale červená karta nás hodně oslabila a hrát v deseti proti tak kvalitnímu týmu jako Sparta je těžké. Sparta ve druhém poločase prokázala svou kvalitu. My jsme zkoušeli hrozit z brejkových situací, dostali jsme se ještě za stavu 1:1 do nějakých situací, kdy jsme ještě mohli skórovat. Bohužel chyběl nám větší klid i štěstí."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Věděli jsme, že nás čeká velice těžké utkání a to se potvrdilo. Byly to těžce vydřené body. Přesto jsme začátek utkání měli dobrý. Pak jsme ale nepochopitelně zcela ustoupili od hry, která v úvodu dělala Karviné problémy. Inkasovali jsme z penalty a udělali jsme si to ještě složitější. Ve druhé půli jsme ale zužitkovali převahu jednoho hráče v poli a otočili jsme skóre. Ale hodně jsme se na to nadřeli. Jsme rádi, že jsme konečně venku vyhráli, v Karviné není lehká půda. Potřebujeme teď udělat dobrou sérii a ještě před zimou nějaké body posbírat."

MFK Karviná - Sparta Praha 1:3 (1:0)

Branky: 34. Budínský z pen. - 51. Radakovič, 72. Stanciu, 86. Plavšič z pen.. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Hrabovský - Zelinka (video). ŽK: Smrž, Krivák - Pulkrab, Čivič, Plavšič. ČK: 45. Budínský (Karviná). Diváci: 4260.

Karviná: Berkovec - Čolič (84. Wágner), Krivák, Janečka, Moravec - Smrž, Budínský - Ba Loua, Lingr (80. Galuška), Letič - Guba (73. Ramirez). Trenér: Nádvorník.

Sparta: Nita - Sáček, Radakovič, Štetina, Čivič (80. Costa) - Plavšič, Frýdek, Stanciu, Vatajelu (56. Vukadinovič) - Pulkrab (90. Hložek), Tetteh. Trenér: Ščasný.