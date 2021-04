Sparta v derby zkusí zastavit sérii Slavie

Praha - Nedělní pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty bude šlágrem 26. ligového kola. Červenobílí budou hájit neporazitelnost v této sezoně nejvyšší soutěže a v případě vítězství mohou udělat zřejmě rozhodující krok k obhajobě titulu. Naopak Letenští, kteří od příchodu trenéra Pavla Vrby v osmi soutěžních zápasech neprohráli, mají patrně poslední šanci na zdramatizování boje o mistrovskou korunu.

Sparťané ztrácejí z druhého místa v neúplné tabulce na Slavii 14 bodů, mají však dvě utkání k dobru. Pokud by je stejně jako derby zvládli vítězně, snížili by manko na rivala na pět bodů. Letenským se ale poslední dobou proti Slavii nevede, od března 2016 ji ve 12 soutěžních zápasech neporazili. V podzimní části doma utrpěli vysokou porážku 0:3.

Slavia jako jediná v ligové sezoně drží neporazitelnost. Po minulé remíze 0:0 v Brně bodovala v nejvyšší soutěži 37x za sebou a překonala vlastní rekord v počtu zápasů bez porážky. Vršovičtí svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského půjdou do derby tři dny po čtvrtečním úvodním čtvrtfinále Evropské ligy, v němž remizovali na půdě Arsenalu 1:1. Sparta ve středu v domácím poháru zdolala Jablonec 4:1.

"Čeká nás favorit, zkouška ohněm. Narazíme na mužstvo, které v poslední době kraluje lize. Na druhou stranu někdo jejich sérii musí konečně ukončit. Doufejme, že to budeme my. Chtěli bychom jejich dominanci přerušit a samozřejmě to nebude hned. V každém zápase se Slavií ale chceme dokazovat, že také máme kvalitu," řekl Vrba

Spartu po příchodu viditelně zvedl. Letenští pod ním vyhráli pět ze šesti ligových zápasů a dva duely v poháru. O víkendu rozdrtili Teplice 7:2. "Jsem rád, že se nám tak daří, a doufám, že to potvrdíme i v neděli. Samozřejmě chceme hrát na Slavii fotbal, který se nám teď daří. Jak znám trenéra Trpišovského, ten určitě bude chtít být také aktivní. Doufám, že fotbal bude bavit," dodal Vrba.

Také Trpišovský očekává, že bude k vidění atraktivní duel. "Bude to úplně jiný zápas než ten jejich proti Teplicím. Kéž by ale bylo hodně šancí a hrál se dobrý fotbal. Derby bývá hodně nervózní a plné soubojů. Bude záležet na týmech a pak na rozhodčím, jak ten zápas bude probíhat, aby to nebylo rozkouskované," přemítal slávistický kouč.

Jeho svěřenci, kteří útočí na třetí titul po sobě, doma v lize neprohráli už 45 utkání. "U nás bude dobrý terén, což může fotbalu hodně pomoci. Myslím, že to bude skvělý fotbal. Kdyby na nějaké straně padl brzo gól, zápas se i otevře," dodal Trpišovský.

Oběma týmům budou ze zdravotních důvodů chybět někteří důležití hráči. Za Slavii na druhou stranu bude moci nastoupit útočník Abdallah Sima, kterému odvolací komise snížila disciplinární trest za vyloučení. Devatenáctiletý Senegalec se v podzimní části na Letné blýskl dvěma góly.

Zápas začne v neděli v 18:30 a kvůli opatřením proti koronaviru stále nemohou do hledišť fanoušci.