Sparta v Budějovicích remizovala 0:0 a poprvé pod Vrbou ztratila

České Budějovice - Fotbalisté Sparty remizovali ve 24. kole první ligy v Českých Budějovicích 0:0. Pražané pod trenérem Pavlem Vrbou v pátém utkání nejvyšší soutěži poprvé ztratili body. Blíže k vítězství byli Jihočeši, kteří dvakrát trefili tyč a jednou břevno. Sparta zůstává na druhém místě neúplné tabulky, Dynamo je desáté.

"Byl to z naší strany nejhorší zápas pod mým vedením. Hlavně první poločas byl špatný, což ovlivnil náš vstup do utkání, těch prvních 10 až 15 minut," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Myslím si, že to je zasloužený bod. Jak jsem byl po minulé porážce ve Zlíně kritický, tak dneska musím hráče pochválit. Ukázali charakter a bojovali. Předvedli to, co nás dříve zdobilo," přidal českobudějovický trenér David Horejš.

V prvním poločase byli nebezpečnější domácí, byť ani jeden z týmu si vyloženou příležitost nevytvořil. Ve 14. minutě po rohu českobudějovického Mészárose hlavičkoval Diop z dobré pozice nad břevno. Po půlhodině hry po další standardní situaci Mészárose neodhadl míč Hanousek a za ním číhající Čavoš poslal míč hlavou také nad branku.

V tu chvíli už hrála Sparta bez útočníka Kozáka, který špatně došlápl a musel střídat. Trenér Vrba místo něj poslal na hřiště Vindheima a přeskupil složení, když se na hrot posunul Hložek.

"Nevím, z čeho by měli být hráči nervózní, že si nedokázali přihrát na 10 metrů. Je pravda, že někteří hráli na jiných postech a někteří po delší době. Ale to není žádná výmluva," upozornil Vrba.

V závěru půle měli Jihočeši další nadějné situace. Nejprve hlavičkoval po rohu Havel, ale mířil jen do středu branky. Ve 45. minutě po chybě v hostující defenzivě gólman Nita fauloval Diopa. Z následujícího přímého kopu Čavoš zamířil jen do zdi a stejný hráč o chvíli později napálil míč opět jen do středu branky.

"V první půli jsme hráli velmi dobře a koncentrovaně, soupeře jsme vlastně do ničeho nepouštěli. Hráči plnili přesně to, co jsme si řekli," chválil Horejš.

Sparta pokračovala v podobném nevýrazném fotbale i po přestávce. Domácí tak byli v 65. minutě blízko gólu. Mršičovu ránu zastavilo břevno, míč se odrazil k Mészárosovi a ten trefil tyč.

Po této situaci Letenští zabrali a brzy mohli skórovat, ale Hložka ve velké šanci vychytal brankář Drobný. V závěru utkání ještě mířil nad břevno Pavelka a chvilku po něm minul také střídající Trávník. Tím však aktivita Sparty skončila a hosté poprvé pod Vrbou nevstřelili v utkání gól. Navíc českobudějovický Brandner v 89. minutě znovu trefil tyčku.

"Druhý poločas nebyl z naší strany špatný, dokázali jsme zrychlit hru, dokázali jsme vyvézt míče a dostat se do finální fáze. Ale celkově jsme během zápasu měli situace, kdy jsme nešli jeden na jednoho a málo jsme kombinovali ve středu hřiště," uvedl Vrba.

Jihočeši s pražským soupeřem v lize neprohráli počtvrté za sebou. "Dneska hráči předvedli, že mají obrovský charakter a že tam je i kvalita," ocenil Horejš.

Hlasy po utkání

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "V první půli jsme hráli velmi dobře a koncentrovaně, soupeře jsme vlastně do ničeho nepouštěli. Hráči plnili přesně to, co jsme si řekli. Po přestávce nás Sparta v určitých pasážích trošku zatlačila, ale tím se nám na druhou stranu trochu otevřeli možnosti pro brejkový situace. Tak, jak jsme byl po minulém kole po porážce ve Zlíne kritický, tak dneska musím mužstvo pochválit. Dneska kluci bojovali jeden za druhého a předvedli to, co nás vždycky zdobilo, a co jsme v posledních zápasech postrádali. Dneska hráči předvedli, že mají obrovský charakter a že tam je i kvalita. Myslím si, že bod je zasloužený."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Byl to z naší strany nejhorší zápas pod mým vedením. Hlavně první poločas byl špatný, což ovlivnil náš vstup do utkání, těch prvních 10 až 15 minut. Nevím, z čeho by měli být hráči nervózní, že si nedokázali přihrát na 10 metrů. Je pravda, že někteří hráli na jiných postech a někteří po delší době. Ale to není žádná výmluva. Druhý poločas nebyl z naší strany špatný, dokázali jsme zrychlit hru, dokázali jsme vyvézt míče a dostat se do finální fáze. Ale celkově jsme během zápasu měli situace, kdy jsme nešli jeden na jednoho a málo jsme kombinovali ve středu hřiště. Zkrátka chyb a ani ne vynucených byla spousta. Co se týče našeho kádru, tak u Kozáka, který se zranil dnes, teprve budeme zjišťovat, co mu vlastně je. U Juliše víme, že půjde na operaci a bude to tak čtyři týdny léčby."

Dynamo České Budějovice - Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Berka - Blažej, Flimmel - Pechanec (video). ŽK: Diop - Nita. Bez diváků.

Sestavy:

Č. Budějovice: Drobný - Novák, Talověrov, Havel, Skovajsa - Čavoš, Javorek - Mészáros (78. Alvir), Brandner (90. Valenta), Mršič (90. Vais) - Diop. Trenér: Horejš.

Sparta: Nita - Wiesner, Čelůstka, Hancko, Hanousek - Plavšič (70. Karabec), Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal (84. Trávník), Hložek - Kozák (30. Vindheim). Trenér: Vrba.