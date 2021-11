Sparta uštědřila domácímu Hradci Králové debakl 8:3

Praha - Hokejisté Sparty dali v utkání 26. kola zapomenout na déletrvající trápení na extraligové scéně a zvítězili na ledě druhého celku tabulky Hradce Králové vysoko 8:3. Domácí si připsali druhou porážku za sebou, bodově zcela naprázdno vyšli po devíti utkáních. Útočník vítězů Filip Chlapík se zaskvěl pěti body za hattrick a dvě nahrávky. Tři body (2+1) přidal kapitán hostů Michal Řepík. S ohledem na nová vládní opatření spojená s bojem proti šíření nemoci covid-19 přihlíželo duelu jen 972 diváků.

Úvod duelu patřil Spartě. Vůbec nebyl vidět jakýkoliv rozdíl daný postavením v tabulce. Zatímco Hradec Králové seděl na druhé pozici, Sparta až na jedenácté. I proto, že prohrála deset z posledních jedenácti duelů.

Přesto Pražané šli do zápasu s lepší energií. Velkou šanci měl hned na začátku Buchtele, ale jeho bekhendový pokus zastavil gólman Lukeš, který tentokrát dostal příležitost před Finem Kiviahem. V tuto chvíli ještě zasáhl, v páté minutě však už nestačil na Chlapíkovu chytrou střelu po ledě.

Hosté vedli, možná to byl pro domácí impulz, aby zabrali. Přidali a snahu potvrdili v přesilovce. V 16. minutě se prosadil z dorážky Lev.

I když byla první třetina vyrovnaná, druhá zcela změnila průběh hry. Především produktivita hostů zlomila duel a dokonce donutila domácí, aby vystřídali gólmana.

Sparta dala čtyři branky během prvních jedenácti minut druhé části. V přesilovce se po perfektní kombinaci trefil reprezentant Řepík. Poté přišlo pár chvil klidu před uragánem. Pražané nasázeli tři góly za tři minuty a 31 sekund, čímž prakticky rozhodli celý zápas.

Nejprve podruhé skóroval Chlapík, k němuž se šťastně odrazil puk. Po něm proměnil únik Řepík, jemuž poslal skvělou přihrávku Kaše. Poté Mountfield vystřídal brankáře. Jenže bylo to k ničemu - Kiviaho inkasoval z první střely, pokořil ho Moravčík.

Naději pozvedl pro Hradec matador Koukal, jenž se prosadil chytrou otočkou kolem brány. Jenže bylo to jen lehké procitnutí. Ve třetí třetině skóroval Sobotka, Chlapík dovršil hattrick a Sparta si držela výrazný náskok. Mountfiled sice ještě snížil, ale nestačilo to. Sparta vítězství potvrdila zásluhou Matuškina. Byla jasně lepší.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Bylo to zasloužené vítězství Sparty. Výsledek mluví za vše. Myslím, že si přinesla formu z Ligy mistrů, kde se přece jenom hraje v jiném tempu. Od začátku měl soupeř lepší pohyb. Hosté mají kvalitní tým, my jsme na to hráče upozorňovali, že postavení v tabulce není důležité. Bohužel jsme se nedrželi hry, která nás zdobila."

Josef Jandač (Sparta): "Vyšla nám hlavně druhá třetina, kdy jsme soupeři odskočili na více gólů. Myslím, že od té doby jsme utkání zvládli. Odehráli jsme výborný zápas s výjimkou druhých deseti minut v první třetině, kdy jsme si to zbytečnými fauly zkomplikovali. Pak nám vycházely věci, které nám předtím nešly. Mužstvo si šlo od začátku za vítězstvím."