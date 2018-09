Plzeň - Hokejisté pražské Sparty vyhráli ve 3. kole na ledě Plzně 3:2 v prodloužení a ukončili tím sérii pěti porážek se Západočechy. Hráči Škody sice svého soupeře přestříleli, ale hosté dokázali dvakrát využít přesilovou hru a díky trefě beka Jana Košťálka v získali v nastavení druhý bod. Západočeši tak prohráli druhé utkání za sebou.

Ve svižném úvodu přečkali hosté pokus Kodýtka z pravého kruhu a táhlou střelu Denise Kindla z mezikruží stačil explzeňský Machovský vyrazit. Sparťané vycházeli ze zajištěné obrany a až v osmé minutě musel pořádně zasahovat gólman Indiánů Frodl, když vleže dokázal zastavit průnik Formana.

Domácí si dobrým pohybem vynutili dva fauly, ale svěřenci bývalého skvělého beka Uweho Kruppa oslabení zvládli. Necelé tři minuty před první přestávkou ovšem zůstal na brankovišti nepokrytý Eberle a po nabídce Straky od zadního mantinelu poprvé v novém působišti skóroval.

Do prostřední části vstoupili aktivněji hosté. Bekhendový pokus Silla ještě Frodl zneškodnil, ve 27. minutě už však nemohl dosáhnout na přesný švih nejlepšího střelce Sparty uplynulé sezony Kudrny. Poté opět převzali iniciativu Indiáni. Neprosadili se ovšem ani při přesilové hře a naopak ve vlastním oslabení po polovině zápasu mohl dokonat obrat ze samostatného úniku Smejkal, jenže vypálil vedle.

Závěr druhé třetiny znovu patřil Plzni, přesilovková rána Kratěny skončila na tyči a Kantner při přečíslení dvou na jednoho umístil Gulašovu nabídku také jen do brankové konstrukce.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky udeřili během početní výhody sparťané, když Jarůšek ve 44. minutě šikovně tečoval nahození Vrány. O dvě minuty později ale po velkém tlaku v útočném pásmu vyrovnal na 2:2 tvrdou střelou po ledě Allen. Povzbuzení domácí sahali po výhře, ale Machovský zneškodnil samostatné úniky Kantnera a Indráka.

Následné prodloužení rozhodla v 64. minutě střela Košťálka bez přípravy při Gulašově vyloučení.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Troufám si tvrdit, že jsme byli lepším týmem a bohužel bereme jen bod. Předvedli jsme dobrou aktivní hru směrem dopředu, ale zlepšuje se i naše hra dozadu. Přesto jsme předveli pár chyb a soupeř je potrestal. Přes náš tlak do brány nám zblokovali hodně střel a gólman toho dost pochytal. Chtěl bych hráčům i přes prohru poděkovat za to, že to nevzdali a odmakali to do poslední minuty. Oslabení ve třech v prodloužení se těžko brání, tam jsme nestačili střelu zablokovat. Pokud budeme pracovat pořád stejně, tak se to překlopí a začneme víc bodovat."

Uwe Krupp (Sparta): "Věděli jsme před zápasem, jaké jsou přednosti plzeňského týmu. Hlavně dobré napadání a tlak na bránu. Měli jsme jasný plán, že musíme blokovat střely, aby Machovský viděl. Plzeň byla sice dominantním týmem, ale jenom to zápasy nevyhrává. My jsme tvrdě bojovali v oslabeních a nakonec jsme rozhodli v našich přesilovkách. Naše speciální formace pracovaly dobře."

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 2:3 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky 18. Eberle (P. Straka, J. Kindl), 46. Allen (D. Kindl) - 27. A. Kudrna (Klimek), 44. Jarůšek (P. Vrána, Kalina), 64. Košťálek. Rozhodčí: Pešina, M. Petružálek - Lhotský, Klouček. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:2. Diváci: 6336.

Sestavy:

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, J. Kindl, Kaňák, Allen, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Nedorost, Kantner - Indrák, Kratěna, Stach - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Preisinger. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.

Sparta: Machovský - Delisle, Piskáček, Košťálek, Gregorc, Blain, Kalina, T. Dvořák - Jarůšek, P. Vrána, Říčka - Forman, Pech, Buchtele - A. Kudrna, Klimek, Smejkal - Černoch, Sill, M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.