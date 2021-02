Sparta udržela vedení před Třincem, vyhrála na ledě Zlína 4:2

Zlín - Hokejisté Sparty vyhráli v duelu 41. kola extraligy ve Zlíně 4:2 a nadále vedou tabulku soutěže o dva body před Třincem. Pražané uspěli popáté za sebou, ve čtyřech vzájemných soubojích v sezoně jim předposlední Berani neuzmuli ani bod. Domácí vedli, sparťanům se pak podařilo otočit z 0:1 na 3:1 během 99 sekund. První výhru oslavil v jejich dresu na druhý pokus brankář Alexander Salák.

Zlínští lídra tabulky ze začátku dokázali zaskočit a ve čtvrté minutě se ujali vedení po Vopelkově dorážce. Poté už ale Sparta herně dominovala. Berani museli do oslabení, což je proti Spartě vždy nebezpečné. Pražané početní výhodu zásluhou Janduse v poslední vteřině Okálova trestu využili a udrželi si bilanci, při níž v průměru každý zápas vstřelí jeden přesilovkový gól.

Uplynula přesně minuta a hosté už vedli. Nahrávka Vitoucha putovala brankovištěm přes několik hokejek, až nakonec zblízka skóroval Kudrna. Berani, kteří mají na marodce už tak gólmana Kašíka, navíc přišli ještě o dnešní jedničku Hufa, který údajně do utkání nenastupoval zcela zdravý. Při zákroku proti Kudrnově střele se zranil a musel odstoupit.

Do brány musel extraligou velmi málo prověřený gólman Kořének a inkasoval hned z první střely. V čase 11:07 mu navíc vůbec nepomohla obrana; oba beci Gazda s Novotným vystartovali proti Rouskovi, ten však dokázal kotouč dostat na Tomáška, který už neměl těžkou práci. Zlín ale přeci jen na tři direkty v krátkém rozmezí 99 dokázal zareagovat. Košťálek v závěru třetiny nedostal puk z pásma a při Zlínu následně stálo i štěstí, když Gazdovu střelu sice Salák vyrazil, ale jen do brusle Karafiáta, od níž si kotouč našel cestu do brány.

Zatímco prvních dvacet minut přineslo mnoho zajímavého, prostřední dějství byl spíš boj. Sparta sice měli podstatně více ze hry, třetinu vyhrála 14:4 na střely, ani jeden z pokusů však nebyl vyloženou šancí. Vedle Okálova trestu z osmé minuty se navíc vůbec nevylučovalo.

Pražané si tak na trefu, která jim dodala klid, museli počkat až do 42. minuty. Pech vyjel s pukem zpoza branky a překvapil zlínského gólmana střelou mezi betony. Poté se mohl podruhé prosadit Kudrna, Kořének jej ale tváří v tvář vychytal. Berani se sice ještě ve zbytku utkání snažili duel alespoň zdramatizovat, soupeř je ale k ničemu nepustil. Domácí se nakonec ani nedostali ke hře bez gólmana. Sparta tak porazila Zlín popáté za sebou, aniž by za tu dobu přenechala Beranům nějaký bod.

PSG Berani Zlín - HC Sparta Praha 2:4 (2:3, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Vopelka (Fořt, Kubiš), 20. Karafiát (Gazda, J. Svoboda) - 10. M. Jandus (R. Horák), 11. A. Kudrna (D. Vitouch), 12. Tomášek (Rousek, O. Němec), 42. Pech (Buchtele, Říčka). Rozhodčí: Kika, Veselý - Brejcha, Frodl. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Zlín: Huf (11. Kořének) - Řezníček, Žižka, M. Novotný, D. Nosek, Suhrada, Gazda, Ferenc - Kubiš, Fořt, Vopelka - Okál, Fryšara, J. Svoboda - Sebera, P. Sedláček, Šlahař - Dufek, Karafiát, J. Ondráček. Trenér: R. Svoboda.

Sparta: Salák - Jurčina, Tomáš Dvořák, Němeček, Košťálek, Polášek, O. Němec, M. Jandus - Řepík, R. Horák, Sobotka - Tomášek, M. Sukeľ, Rousek - Říčka, Pech, Buchtele - A. Kudrna, D. Vitouch, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.