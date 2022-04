Sparta udolala v úvodním semifinále České Budějovice díky gólu Chlapíka 2:1

Praha - Hokejisté Sparty porazili v úvodním semifinále play off extraligy České Budějovice 2:1. Pražané brzy vedli zásluhou Vladimíra Sobotky, ještě v první třetině vyrovnal Lukáš Pech, ale ve druhé části vrátil domácím těsný náskok Filip Chlapík a jeho gól byl nakonec i vítězný. Druhé utkání série hrané na čtyři vítězství se odehraje v pondělí rovněž v metropoli a začne v 19 hodin.

Jihočeši, které hnala velmi početná výprava fanoušků, začali o něco aktivněji. Už po 40 sekundách měl slibnou možnost Valský, ale Hudáčka, jenž dostal přednost před Machovským, překonat nedokázal. Na konci třetí minuty tak šla do vedení Sparta. Forman posunul puk na Sobotku, který nabral rychlost, zbavil se hokejky bránícího Pecha a přes signalizované vyloučení hostujícího útočníka překonal blafákem do forhendu Hrachovinu.

Hráčům Motoru se naskytla dobrá příležitost na vyrovnání v sedmé minutě, kdy už se poprvé opravdu vylučovalo a na trestnou lavici zamířil domácí bek Polášek. Hosté výrazněji ohrozili Hudáčka až po skončení přesilovky, kdy to zkusil bekhendem Novotný, skóre se však neměnilo. Krátce po polovině úvodního dějství už se Českobudějovičtí dočkali: na konci povedené souhry byl na brankovišti číhající Pech, jemuž se podařilo usměrnit za Hudáčkova záda skvělou Bučkovu nabídku. Další šanci nevyužil Pouzar.

Ze druhé části uplynulo jen 53 sekund a sudí vyhodnotili Matuškinovo sekání jako faul na trestné střílení. Rozjel se k němu sám Valský, jenž byl obětí zákroku domácího obránce, jenže Hudáčka se zakončením střelou z úhlu vůbec nepřekvapil. A sparťané trestali. Šmerha a Řepík ještě ztroskotali na Hrachovinovi, ale pak ho chytrou ranou do protipohybu prostřelil Chlapík. Přihrávku si připsal Buchtele a oslavil tak 600. start v domácí nejvyšší soutěži.

Ve 28. minutě využili Pech s Ondráčkem při oslabení špatného střídání Pražanů, ke gólu však přečíslení dvou na jednoho nedotáhli. Po polovině základní hrací doby byl při hře čtyři na čtyři v obrovské šanci Polášek, jenže nezakončil přesně. Už při hře v plném počtu pálil Percy z dobré pozice mezi kruhy, ale Hudáček skryl kotouč v lapačce.

Na začátku třetího dějství mohli zvýšit Thorell a po něm Tomášek, na druhé straně naopak těsně minul nechytatelnou bombou Bučko. Hrachovinovi pak pomohla branková konstrukce, sám vytáhl vleže parádní zákrok v 53. minutě při Horákově dorážce v přesilovce. Sparta zodpovědně bránila těsné vedení, a když už pustila hosty do zakončení, byl připravená spolehlivě chytající Hudáček. Na poslední dvě minuty to hosté zkusili bez gólmana, ale vyrovnání se nedočkali. Tyčku prázdné branky naopak trefil Chlapík.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Bylo to vyrovnané utkání, což jsme i čekali. Budějovice hrají výborně. Pro nás bylo asi dobré, že jsme byli vždy ve vedení a nemuseli dotahovat. První třetinu jsme hráli hodně špatně, tam jsme ztráceli puky a nabídli soupeři spoustu šancí po našich chybách. Od druhé třetiny jsme to zlepšili, ale do zítřka musíme být kompletně lepší. Přišlo mi, jak kdybychom ještě pořád nemohli rozjezdit to prodloužení, co jsme tady hráli s Libercem. Chyběla nám přímočarost. Budějovice hrají hodně těsnou obranu a hrají ji hodně dobře. A my jsme ji nepřekonávali jednoduchostí a pohybem, tahali jsme to hodně dozadu."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Bylo to kvalitní utkání s vynikající diváckou kulisou a my jsme byli o ten gól chudší. Byly tam nějaké šance, ale my jsme holt nenašli cestu, jak dostat puk do branky. Musíme se víc prát a víc bojovat o to, abychom ten další gól dali. Odpočineme si, koukneme se na to a ukážeme si pár detailů, které můžeme dělat líp a jdeme pracovat dál. Vezmeme si pracovní boty, pracovní helmu a necháme na ledě srdce."

HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Sobotka (M. Forman), 25. Chlapík (Buchtele) - 11. Pech (Bučko, Vondrka). Rozhodčí: Pešina, Ondráček - Hynek, Zíka. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 15.089.

Sparta: J. Hudáček - Němeček, Matuškin, Polášek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, Chlapík, Buchtele - Šmerha, R. Horák, E. Thorell - Dvořáček, D. Vitouch, J. Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

České Budějovice: Hrachovina - Piskáček, Percy, Šenkeřík, Štich, Vráblík, Bučko, Štencel - Gulaš, Pech, Vondrka - Holec, Koláček, Karabáček - M. Beránek, J. Novotný, Valský - J. Ondráček, Pouzar, M. Hanzl. Trenér: Modrý.