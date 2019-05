Sparta suspendovala Kangu a udolala Liberec

Praha - Fotbalisté Sparty zvítězili v druhém kole skupiny o titul ligové nadstavby nad Libercem 1:0 a zajistili si minimálně konečné třetí místo, které za určitých okolností může znamenat účast v základní skupině Evropské ligy. Utkání rozhodl v páté minutě Costa Nhamoinesu, jenž zařídil i březnovou výhru 1:0 na severu Čech. Letenští vyhráli i třetí zápas pod vedením kouče Michala Horňáka. Slovan podruhé za sebou neskóroval a z šesté příčky ztrácí dva body na pátou Ostravu.

"Přišel jsem k prvnímu mužstvu v zimě. Začínali jsme v zimě na pátém místě a byl minimální cíl skončit třetí, to se splnilo. Takže jsme v tomhle ohledu spokojeni," řekl na tiskové konferenci Horňák.

Sparta nastoupila bez záložníka Kangy, kterého vedení suspendovalo kvůli porušení týmového kodexu při minulém utkání s Ostravou. Letenští začali lépe a hned v páté minutě se dostali do vedení.

Hložek trefil z přímého kopu zeď, odražený míč napálil Frýdek, liberecký gólman Nguyen střelu neudržel a dobíhající Costa doklepl míč do sítě. Zimbabwský obránce skóroval poprvé od březnového vzájemného duelu na severu Čech, kde zajistil Pražanům výhru 1:0.

"Liberec mě má možná rád," žertoval Costa. "Při každé standardce musíte reagovat rychle, i když je třeba proti vám. Soustředil jsem se jen na to, abych trefil síť," dodal.

"Prošla tam střela, nějakým způsobem jsem to neudržel a Costa to dorážel. Pak mě ještě dojel do žeber, ale to už byl míč v bráně, to faul nebyl. Moje chyba, tenhle balon jsem měl udržet," řekl Nguyen.

Za chvíli mohl zvýšit Karlsson, jehož pokus těsně minul tyč. Liberec měl na mokrém terénu zpočátku problémy s pohybem a jen za prvních 20 minut si připsal 11 faulů. V druhé části první půle hosté výrazně přidali a chvílemi sparťany dostali pod tlak.

Gólové šance si Slovan vytvořil až minutu před pauzou. Nejprve Kozákovo zakončení ve skluzu zablokoval Costa, krátce nato si na Oscarův pas za obranu naběhl Hybš, ale sám před gólmanem Hečou nevystřelil a jen nepřesně přihrál Kozákovi.

"Tohle musí být minimálně střela na bránu. Měl jsem první myšlenku střílet, (Libor) mi řval, ať mu to dám. Nechal jsem se asi trošku zblbnout. On by byl stejně asi v ofsajdu, měl jsem to vyhodnotit líp," uvedl Hybš.

Po přestávce Malinského průnik zablokoval domácí Radakovič, v 52. minutě podržel na druhé straně Severočechy Nguyen, když vyrazil Hložkovu ránu. Hosté sice v druhé půle častěji kontrolovali míč, ale postrádali kvalitu ve finální fázi a k ohrožení Hečovy branky se prakticky nedostávali. Naopak v 71. minutě těsně nedosáhl na Čivičův přízemní centr Drchal.

Slovan si vytvořil tlak až v posledních 10 minutách. V 88. minutě nacentroval střídající Musa a před dvojící nabíhajících hráčů odvrátil míč na roh Chipciu. Liberec potvrdil, že se mu na Letné nedaří, na stadionu Sparty prohrál v lize poosmé za sebou.

"Myslím, že v poli jsme byli mužstvo celý zápas lepší, druhý poločas jsme 30 minut tvrdili muziku. Chyběl vyrovnávací gól, myslím, že bychom pak zápas zvládli do vítězného konce. Za předvedenou hru se nemusíme stydět, ale fotbal se nehraje na krásu, hlavně v tomhle období se hraje na výsledek," konstatoval liberecký trenér Zsolt Hornyák.

Sparta suspendovala Kangu

"Guélor Kanga nedodržel naše jasně stanovená pravidla, která jsou platná pro všechny hráče," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. "Tyto hodnoty přitom jasně definují naši týmovou kulturu a jejich dodržování je pro nás klíčové," dodal bývalý reprezentační záložník.

Proč byl Kanga potrestán, Sparta neupřesnila. Pouze uvedla, že k suspendaci nedošlo kvůli tomu, že by osmadvacetiletý hráč porušil životosprávu, nebo špatně trénoval.

"Bylo to společné rozhodnutí moje a Tomáše Rosického. Porušil interní nepsaná pravidla kabiny. Nechtěl bych se konkrétně pouštět do toho, kvůli čemu to bylo. Ale trest Kanga přijal, dnes byl na utkání, fandil nám a myslím si, že tak by to i mělo být," řekl na tiskové konferenci sparťanský trenér Michal Horňák.

Ke středečnímu utkání v Plzni už Kanga bude nominovaný. "Kanga má samozřejmě otevřené dveře zpět do týmu. Trénoval s námi pořád a do dalšího utkání už by měl být v nominaci," uvedl Horňák. "Společně s realizačním týmem věříme, že se takový prohřešek nebude opakovat a Guélor se připojí k týmu opět pro utkání v Plzni," dodal Rosický.

Kanga patří mezi klíčové hráče Sparty. Od loňského příchodu z Crvené zvezdy Bělehrad odehrál za letenský tým 35 ligových zápasů a dal 15 gólů. V této sezoně se dělí s 11 zásahy o pozici nejlepšího sparťanského střelce.

Hlasy po utkání:

Michal Horňák (trenér Sparty): "Z těch tří utkání (pode mnou) byl Liberec asi nejvyspělejším soupeřem. Jsme rádi, že jsme v defenzivní fázi utkání zvládli, že jsme potřetí udrželi nulu. Musím pochválit celou obrannou fázi, která nedovolila soupeři vystřelit na branku. Ale s tím, jak nás soupeř v závěru zatlačil do defenzivy, jsme spokojeni nebyli. Přišel jsem k prvnímu mužstvu v zimě. Začínali jsme na pátém místě a byl minimální cíl skončit třetí, to se splnilo. Takže jsme v tomhle ohledu spokojeni. Utkání v Plzni chceme vyhrát, jdeme do toho úplně naplno. Bude to velice dobrý test pro nás. Byli bychom rádi, kdyby Arsenal vyhrál Evropskou ligu, abychom mohli jít rovnou do skupiny Evropské ligy."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Gratuluji Spartě k vítězství, myslím, že se jim to rodilo těžko. Přijeli jsme sem naplno bodovat. Chtěli jsme se vyvarovat individuálních chyb, což jsme bohužel nedokázali, protože po standardce v páté minutě jsme inkasovali branku. Myslím, že v poli jsme byli mužstvo celý zápas lepší, bohužel ale chybělo nám koření - vstřelit gól. Byly tam na to velmi dobré příležitosti. V prvním poločase Matěj Hybš místo střely zvolil přihrávku, stejně tak Malinský. Velmi mě těší, že jsme Spartu do ničeho nepustili, druhý poločas jsme 30 minut tvrdili muziku. Chyběl vyrovnávací gól, myslím, že bychom pak zápas zvládli do vítězného konce. Za předvedenou hru se nemusíme stydět, ale fotbal se nehraje na krásu, hlavně v tomhle období se hraje na výsledek. Chtěli jsme se dostat před Baník Ostrava, abychom mohli pomýšlet na pohárovou Evropu. Zápas v úterý na Baníku pro nás bude dost klíčový. Jestliže chceme pomýšlet, abychom je předběhli, musíme vyhrát."

Sparta Praha - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 5. Costa. Rozhodčí: Nenadál - Moláček, Podaný - Orel (video). ŽK: Čivič - Malinský, Kozák, Fukala, Oscar, Breite. Diváci: 7267.

Sestavy:

Sparta: Heča - Zahustel (85. Chipciu), Radakovič, Costa, Hanousek - Sáček, Frýdek - Karlsson (63. Čivič), Hašek, Hložek - Drchal (75. Tetteh). Trenér: Horňák.

Liberec: Nguyen - Fukala (83. Musa), Kačaraba, Mara, Hybš - Oscar, Breite - Potočný, Sýkora (70. Pešek), Malinský (76. Nešický) - Kozák. Trenér: Hornyák.