Praha - Hokejisté Sparty díky dokonalému obratu zdolali ve 12. kole extraligy mistrovskou Kometu Brno 4:2 a připsali si čtvrtou výhru v řadě. Hosté naopak poprvé v sezoně vyšli ve dvou duelech za sebou bodově naprázdno. Teprve druhé vítězství Sparty z posledních devíti vzájemných duelů s Kometou sledovala v O2 areně nejvyšší návštěva této sezony extraligy 15.471 diváků.

Sparťané nastoupili k prvnímu z celkem šesti zápasů v sezoně k výročí 115 let založení klubu ve speciálních světle červených dresech. Návštěva na atraktivním souboji překonala dosavadní maximum sezony z duelu 5. kola z 29. září mezi Pardubicemi a Kometou, jež navštívilo 8788 fanoušků.

Už po 56 vteřinách putoval za nebezpečnu hru vysokou holí na trestnou lavici domácí Kudrna a Brňané přesilovku využili. Mikušův pokus tečoval Machovskému mezi betony Köhler. Stále ještě ve třetí minutě mohl vyrovnat Blaine, ale jeho střela z pravého kruhu zamířila do protější tyče, což si sudí Hribik s Šírem ještě prověřili u videorozhodčího.

Kometa odolala v osmé minutě při tlaku Sparty a vzápětí sama udeřila. Mueller rozjel brejk, po Holíkově přihrávce ještě neuspěl před brankou Zaťovič, ale nakonec akci dovršil z dorážky sám americký kanonýr, který byl na startu akce.

Za 58 sekund se radovali i Pražané. Za pravým kruhem vystřelil Delisle a přes stínícího Černocha překonal Vejmelku. Hosté se pak ubránili v oslabení a po návratu z trestné lavice ujel Mikuš, ale Machovský svůj tým podržel. Na druhé straně se Vejmelka poradil se střelami Kumstáta a Pšeničky.

Sparta se snažila tlačit za vyrovnáním, ale první větší šanci druhého dějství měl ve 28. minutě brněnský Dočekal. Machovský pak kryl i Muellerův pokus. Ve 32. minutě se dostal sám před Vejmelku Forman, jenže po blafáku do forhendu trefil pouze beton ležícího brněnského gólmana.

Za dvě minuty už se Sparta dočkala smazání ztráty. Smejkal po objetí branky bekhendem nahodil puk do brankoviště a Malec si jej nešťastně bruslí srazil za Vejmelku. V 37. minutě při Gulašiho trestu dovršil obrat Blain, který si na modré čáře chytře vytvořil ideální pozici a střelou zápěstím trefil pravý horní roh brněnské branky.

Pražané využili další početní výhodu při trestu Komety za příliš mnoho hráčů na ledě. Forman po narážečce s Pechem projel až před Vejmelku, předložil puk bekhendem lépe postavenému Kumstátovi, který nad Vejmelkovu lapačku zvýšil na 4:2.

V závěrečném dějství se Sparta ubránila při vyloučení Buchteleho a ve 48. minutě po kombinaci Komety kryl Machovský Holíkovo bekhendové zakončení. Na druhé straně řešil Buchtele únik nepřesnou zadovkou na Berana. Ten pak šel v 52. minutě pykat na trestnou lavici, ale hosté na Machovského už nevyzráli. Stav nezměnila ani závěrečná power play Komety.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "Zápas měl skvělou atmosféru. Bylo krásné hrát před tolika diváky a vidět spoustu emocí na obou stranách. V první třetině to bylo vyrovnané, Brno dalo dva góly a dostalo nás do nepříjemné pozice. Ale věděli jsme, že ještě zbývá hodně času. A já jsem cítil, že hráči zůstali pozitivní a drželi se herního plánu. Ve druhé třetině jsme hráli velmi dobře. Spousta hráčů hrála výborný zápas a samozřejmě Machovský odchytal velmi dobrý zápas. Třetí a čtvrtá lajna nám hraje celou sezonu dobře, opět odvedli skvělou práci. Trošku jsem se obával, jak to bude vypadat ve třetí třetině, protože jsme hráli druhý zápas ve dvou dnech, ale hráči cítili tu velkou energii v hale."

Kamil Pokorný (Brno): "Ve vyrovnané první třetině se nám podařilo jít do dvoubrankového vedení a výsledkově jsme zápas rozehráli velice dobře. Ve druhé třetině nastal obrovský zlom v tom, že jsme měli pěti nebo šestiminutový úsek, kdy jsme měli tři gólové šance a ty jsme nevyužili. Naopak Sparta poté, co byla pod tlakem, srovnala na 2:2. Pak využila dvě přesilovky a rozhodla zápas. Ve třetí třetině se snažili kluci s výsledkem něco udělat, měli jsme tlak i šance, abychom se dostali zpátky do zápasu. Ale gól jsme bohužel nedali, což je momentálně náš velký problém."

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Delisle (Smejkal, Tomáš Dvořák), 34. Smejkal, 37. Blain (P. Vrána), 38. Kumstát (Forman, Pech) - 3. Köhler (J. Mikuš, Štencel), 9. Mueller (Zaťovič, P. Holík). Rozhodčí: Hribik, Šír - Špůr, J. Ondráček. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Diváci: 15.471.

Sestavy:

Sparta Praha: Machovský - Piskáček, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Delisle, Gregorc, T. Pavelka - Pšenička, Černoch, Smejkal - A. Kudrna, P. Vrána, Říčka - Forman, Pech, Kumstát - M. Beran, Sill, Buchtele. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Barinka, Štencel, Gulaši, J. Mikuš, Malec, Bartejs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Köhler, L. Čermák, Kašpar - Mallet, J. Hruška, Plášek - R. Zohorna, Süss, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.