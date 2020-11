Sparta si ve Zlíně připsala pátou výhru v řadě

Zlín - Hokejisté Sparty vyhráli v zápase 15. kola extraligy na ledě Zlína 6:4 a popáté za sebou naplno bodovali. Pražané dokázali dvakrát smazat dvoubrankové manko, v 58. minutě pak duel rozhodl v přesilové hře kapitán hostů Michal Řepík. Hned tři hráči se střelecky prosadili dvakrát, na straně domácích Bedřich Köhler, v dresu hostů Lukáš Rousek a David Tomášek.

Zatímco Sparta se do extraligy po koronavirové pauze vrátila již v sobotu, Zlín hrál naposledy 25. září. V úvodu si více šancí vytvořili Pražané. Šanci Formana ale Kašík zlikvidoval, při Zikmundově střele mu pomohla tyč. Branková konstrukce zachránila po teči Karafiáta i Machovského na druhé straně. Bezbrankový stav se změnil v 17. minutě, kdy domácí využili hned první početní výhodu. Zlín posunul do vedení Köhler.

Druhá část byla na góly extrémně bohatá. Ve 22. minutě zvýšil náskok Beranů Honejsek, Pražané ale rychle vyrovnali. Kašíka v rozmezí minuty překonali Kudrna a Rousek. Oba pálili z téměř totožné pozice mezi kruhy k levé tyči Kašíkovy branky.

Zlín si však stejně rychle vzal vedení zpět. Ve 25. minutě při hře čtyři na čtyři překonal Machovského podruhé v utkání Köhler. I bez diváků na stadionu pokračoval útočný hokej a domácí se podruhé dostali do dvoubrankového vedení - o jejich čtvrtý gól se v přesilovce postaral Šlahař. Sparta ale opět dokázala srovnat krok, když se po krásných kombinacích prosadili Tomášek s Rouskem.

Třetí třetina již byla výrazně opatrnější a oba celky se více soustředily na obranu. Klíčový moment přišel v závěru, kdy byl vyloučen Nosek a hosté v přesilovce rozhodli. Popáté překonal Kašíka Řepík.

V samotném závěru hráli přesilovku i domácí, kteří navíc odvolali brankáře. Místo vyrovnání se ale ještě jednou prosadili hosté. Tomáška fauloval při snaze zakončit do prázdné branky Dufek a rozhodčí přiznali útočníkovi Sparty technický gól.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Tři minuty před koncem jsme sahali po bodu, to by s takovým soupeřem bylo pro nás povzbuzením, bohužel se nezadařilo. Hrál se dobrý hokej, není čas smutnit nad prohrou, máme teď plno zápasů před sebou. Můžeme si z toho vzít to pozitivní, že jsme dali čtyři branky. Škoda, že z toho není alespoň minimální bodový zisk. Víc jak pět týdnů herní absence bylo znát, ale věříme, že se to brzy zlepší. Potěšením jsou například přesilovky, které jsme za tak krátkou dobu stihli nacvičit a i proměnit."

Miloslav Hořava (Sparta Praha): "Byl to zvláštní zápas, ve druhé třetině se mi to z hlediska naší obrany vůbec nelíbilo, do ofenzivy to bylo dobré. Nebyl jsem překvapený, že Zlín s námi držel krok, je to pracovité mužstvo. Každý zápas a trénink jedou naplno, i když samozřejmě ten herní výpadek tam znát je. Nasazení měli domácí dobré jako v každém utkání, pro nás ale bylo rozhodující, že nám Zlín neuskočil na delší dobu na dva góly, uměli jsme rychle reagovat. To bylo rozhodující a štěstí pro nás."