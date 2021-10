Sparta si v Plzni připsala šestou porážku v řadě

Praha - Hokejisté Plzně porazili ve 20. kole extraligy Spartu 6:3 a zvítězili posedmé z posledních osmi domácích utkání. Po vyrovnané úvodní třetině rozhodli Západočeši o své výhře třemi góly během prostřední části, na které už hosté nedokázali zareagovat a prohráli pošesté v řadě. V plzeňském dresu se dvěma góly blýskl Švéd Ludwig Blomstrand, v barvách soupeře přihrával na všechny tři branky jeho krajan Erik Thorell.

Již ve druhé minutě otevřel skóre Bulíř, který se natlačil před branku a překonal gólmana Žukova. Jeho protějšek Svoboda následně zlikvidoval nebezpečnou střelu Chlapíka a hostům pomohlo zpět do hry v 6. minutě zaváhání Graňáka, jehož využil Erik Thorell k přihrávce Konečnému zakončujícímu do odkryté branky. O tři minuty později navíc chyboval také Kindl a po další ideální nabídce Erika Thorella překonal bezmocného Svobodu Horák a dokonal obrat na 2:1.

Poté převzali iniciativu domácí. Mertl ještě svojí tečí těsně minul, ale v 17. minutě přiťukl do jízdy kotouč Blomstrandovi, který po objetí branky vyrovnal na 2:2. Krátce před první sirénou ještě hosty od pohromy zachránil skvělým zákrokem proti šanci Přikryla Žukov.

Indiáni si vytvořili optický tlak také na začátku prostřední části, ale ve 27. minutě Kaše krásným pasem uvolnil Doležala, jehož zakončení dokázal Svoboda zastavit jen se štěstím. Vzápětí na druhé straně vypálil od levého mantinelu Kindl a Žukov překvapivě kapituloval.

Vstup do sparťanské branky neměl povedený ani jeho náhradník Neužil, který ve 32. minutě propustil za svá záda ránu Blomstranda z mezikruží. O tři minuty později po vyhraném vhazování Kodýtka zvýšil bez přípravy zakončující Kantner už na 5:2. Rozjetí domácí aktivním pojetím nepustili už do konce druhé třetiny hosty pořádně do útočného pásma.

Sparťanský nápor přišel až v úvodu závěrečné dvacetiminutovky, kdy Svoboda včasným přesunem nedovolil zblízka skórovat volnému Chlapíkovi. Domácí poté zvládli oslabení, ve 47. minutě však Erik Thorell vysunul Horáka, jenž povedeným bekhendovým blafákem snížil na 3:5.

Vzepětí hostů utnul v 51. minutě po individuální akci Schleiss, jenž přesnou střelou pod horní tyč upravil na konečných 6:3. Definitivně snahu Sparty ukončil faul kolenem Jurčiny, při jehož pětiminutovém vyloučení si už domácí svůj náskok v poklidu hlídali.

Hlasy trenérů po zápase:

Miloš Říha (Plzeň): "Chtěli jsme trochu napravit dojem z utkání v Boleslavi, kde jsme zbytečně ztratili body. Měli jsme dobrý pohyb a vstup do utkání. Pak přišly zbytečné chyby, po kterých jsme znervózněli a dostali soupeře do hry. Pomohl nám gól na 2:2, potom jsme od úvodu druhé třetiny dominovali a zaslouženě jsme odskočili soupeři o tři góly. To bylo rozhodující, měli jsme tlak. Ve třetí třetině jsme nezareagovali úplně dobře na nástup Sparty, ale celkově bylo to vítězství zasloužené."

Josef Jandač (Sparta): "Naše zápasy v poslední době jsou podobné. První třetina měla od nás celkem parametry. Nejsme v úplně jednoduché situaci, ale mužstvo bojovalo. To nemůžeme nikomu vyčítat. Nás teď sráží dolů hloupé góly. Co jde na bránu, je buď vlastní gól, nebo tečované do brány. Navíc ta naše marodka. Nemáme se momentálně čeho chytit. Musíme si pomoci sami a od něčeho se odrazit. Buď se zmátoříme, nebo se budeme dál trápit. Přijde mi, že tolik laciných gólů jsme si vybrali už na celou sezonu. Nechci ukazovat na jednotlivce. Ani obránci nepomůžou gólmanům, je to jedno s druhým."