Sparta si v Evropské lize zahraje s Novákovým Trabzonsporem

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Sparty Praha se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s tureckým Trabzonsporem, v jehož kádru figuruje český reprezentační bek Filip Novák. Jablonec si v případě postupu přes Pjunik Jerevan v 2. předkolo zahraje s vítězem duelu mezi anglickým Wolverhamptonem a severoirským týmem Crusaders, Mladá Boleslav v případě postupu přes Ordabasy Šymkent narazí na lepšího z dvojice arménský Alaškert a FCSB, bývalá Steaua Bukurešť. Pokud Plzeň ve 2. předkole Ligy mistrů vypadne s Olympiakosem Pireus, čekají ji v Evropské lize Antverpy.

První zápasy 3. předkola se odehrají 8. srpna, odvety o týden později. Sparta a Jablonec by začaly doma, Plzeň a Mladá Boleslav na soupeřově hřišti. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Sparta měla jako jediná ze čtveřice českých klubů už před losem jistotu, že se představí ve 3. předkole Evropské ligy. Poté co UEFA tradičně rozdělila celky do několika skupin, připadalo pro Pražany v úvahu šest variant, z toho ve čtyřech případech šlo o vítěze dvojzápasu v 2. předkole. Sparta naposledy hrála skupinu pohárů v ročníku 2016/17, v posledních dvou ročnících vypadla hned na úvod v předkole.

Los Letenským přisoudil papírově nejtěžšího soupeře. Trabzonspor v minulé sezoně turecké ligy obsadil čtvrté místo, celkově má na kontě šest domácích titulů, poslední však už v roce 1984. S českými celky v soutěžích UEFA ještě nehrál.

Devětadvacetiletý Novák hraje v Trabzonsporu od loňského ledna, v minulosti v klubu působili i Češi Karel Rada, Tomáš Jun a Ondřej Čelůstka. Turecký tým, v jehož kádru figuruje od léta i bývalý záložník Chelsea John Obi Mikel, hraje na stadionu s kapacitou 43.223 diváků.

"Z mého pohledu nás čeká jeden z vůbec nejobtížnějších soupeřů, který v osudí byl. O jeho kvalitě dostatečně vypovídá umístění z minulého ligového ročníku, kdy obsadil čtvrtou příčku. Do posledního kola bojoval s prvními třemi týmy o zisk tureckého ligového titulu," uvedl pro klubový web sparťanský trenér Václav Jílek.

Pokud Plzeň ve 3. předkole Ligy mistrů vypadne s Olympiakosem Pireus, čekjí ji Antverpy, které obsadily v minulém ročníku belgické ligy čtvrté místo. Ani nejstarší belgický klub ještě s českými soupeři v pohárech nehrál.

Jablonec by v případě postupu přes Pjunik pravděpodobně narazil na anglický Wolverhampton, který je proti severoirskému celku Crusaders jasným favoritem. "Vlci" obsadili v uplynulé sezoně Premier League sedmé místo.

Mladá Boleslav by v případě postupu v 2. předkole pravděpodobně hrála s rumunským FCSB. Bývalá Steaua Bukurešť bude hrát ve 2. předkole s arménským outsiderem Alaškertem. FCSB v poslední době vyřadil v kvalifikaci Ligy mistrů Spartu i Plzeň a se Západočechy hrál v sezoně 2017/18 i ve skupině Evropské ligy (3:0 doma a 0:2 venku).

Plzeň se v případě postupu přes Olympiakos utká s Basaksehirem

Pokud fotbalisté Plzně postoupí ve 2. předkole Ligy mistrů přes Olympiakos Pireus, zahrají si v předposledním 3. předkole s Basaksehirem Istanbul. Rozhodl o tom los v Nyonu. První zápas by Západočeši odehráli 6. nebo 7. srpna venku, domácí odvetu pak 13. srpna.

Plzeň si dosud zahrála skupinu Ligy mistrů třikrát - v letech 2011, 2013 a v minulé sezoně, kdy jako vítěz české ligy prošla přímo do hlavní fáze prestižní soutěže. Tentokrát by Západočeši coby úřadující vicemistři museli na cestě do skupiny v nemistrovské části kvalifikace zdolat 2., 3. a 4. předkolo.

S Olympiakosem rozehraje Viktoria 2. předkolo úterním úvodním zápasem doma, odveta je na programu v Pireu o týden později. Pokud by Západočeši s řeckým favoritem vypadli, přešli by do 3. předkola Evropské ligy a v něm by je čekaly belgické Antverpy.

Český šampion Slavia vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů až v závěrečném 4. předkole. V případě vyřazení by si Pražané zahráli základní skupinu Evropské ligy.

Plzeň pro los 3. předkola převzala vyšší koeficient Olympiakosu a byla mezi čtyřmi nasazenými týmy. Dostat mohla Bruggy s čerstvou posilou bývalým slávistou Simonem Delim, Krasnodar, LASK Linec nebo Basaksehir.

Istanbulský klub byl založen teprve v roce 1990 a současný název nese od roku 2014. S českými kluby se dosud v soutěžích UEFA neutkal. V uplynulé sezoně Basaksehir dlouho vedl tureckou ligu a útočil na titul, nakonec ale skončil druhý o dva body za Galatasarayem Istanbul. Pohárovým maximem klubu je účast v základní skupině Evropské ligy ze sezony 2017/18, v minulém ročníku vypadl ve 3. předkole stejné soutěže s Burnley.

Zápasy v Turecku tradičně provází bouřlivá kulisa. Basaksehir hraje domácí duely na stadionu Fatiha Terima pro 17.156 diváků. K největším oporám týmu patří nejlepší týmoví střelci minulé ligové sezony - bosenský reprezentant Edin Višča a pětatřicetiletý brazilský útočník Robinho, Irfan Kahveci či aktuálně zraněný bývalý turecký reprezentant Arda Turan se 100 starty za národní tým.

Plzeň dosud hrála s tureckými kluby v pohárech dvakrát a pokaždé vypadla. V sezoně 2010/11 ve 3. předkole Evropské ligy po domácí remíze 1:1 a venkovní porážce 0:3 s Besiktasem Istanbul a v roce 2013 v druhém kole jarní vyřazovací fáze s městským rivalem Fenerbahce po prohře 0:1 doma a remíze 1:1 v Turecku. Odveta se tehdy hrála kvůli trestu po istanbulský klub za fanoušky před prázdným hledištěm.

Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů

(první zápasy 6. a 7. srpna, odvety 13. srpna)

Mistrovská část:

Kluž/Maccabi Tel Aviv - Celtic Glasgow/Kalju (Est.), Sutjeska Nikšič (Č. Hora)/APOEL Nikósie - Dundalk (Ir.)/Karabach (Ázerb.), PAOK Soluň - Ajax Amsterodam, Saburtalo Tbilisi/Dinamo Záhřeb - Ferencváros Budapešť/Valletta (Malta), Crvena Zvezda Bělehrad/HJK Helsinky - The New Saints (Wal.)/FC Kodaň, Maribor/AIK Stockholm - BATE Borisov (Běl.)/Rosenborg Trondheim.

Nemistrovská část:

Basaksehir Istanbul - Viktoria Plzeň/Olympiakos Pireus, Krasnodar - FC Porto, Club Bruggy - Dynamo Kyjev, PSV Eindhoven/FC Basilej - LASK Linec.

Los 3. předkola fotbalové Evropské ligy

(první zápasy 8. srpna, odvety 15. srpna):

Mistrovská část:

Sutjeska Nikšič (Č. Hora)/APOEL Nikósie - Tórshavn (Faer. ost.)/ Linfield (Sev. Ir.), Kluž/Maccabi Tel Aviv - Tre Penne (San Marino)/Suduva Marijampole (Lit.), Ararat-Armenia/Lincoln (Gibr.) - Saburtalo Tbilisi/Dinamo Záhřeb, Piast Gliwice/Riga FC - Crvena zvezda Bělehrad/HJK Helsinki, Valur Reykjavík/Ludogorec Razgrad (Bulh.) - The New Saints (Wales)/FC Kodaň, FK Sarajevo - BATE Borisov (Běl.)/Rosenborg Trondheim, Škendija Tetovo (Sev. Mak.)/Dudelange (Luc.) - Celtic Glasgow/Kalju (Est.), Santa Coloma (Andorra)/Astana (Kaz.) - Ferencváros Budapešť/ Valletta (Malta), Partizani (Alb.)/Šeriff Tiraspol - Maribor/AIK Stockholm, Slovan Bratislava/Feronikeli (Kosovo) - Dundalk (Ir.)/Karabach (Ázerb.).

Nemistrovská část:

Sparta Praha - Trabzonspor (Tur.), Pjunik Jerevan/Jablonec - Wolverhampton (Angl.)/Crusaders (Sev. Ir.), Antverpy - Plzeň/Olympiakos Pireus, Alaškert (Arm.)/FCSB - Mladá Boleslav/Šymkent (Kaz.), Norrköping (Švéd.)/ Liepaja (Lot.) - Hapoel Beer Ševa (Izr.)/Kajrat Almaty, FC Turín/Debrecín - Soligorsk (Běl.)/Esbjerg (Dán.) Austria Vídeň - Shamrock (Ir.)/Apollon Limassol, Feyenoord Rotterdam - Gabala (Ázerb.)/Dinamo Tbilisi, Gdaňsk/ Bröndby Kodaň - Braga, Molde (Nor.)/Čukarički (Srb.) - Aris Soluň (Řec.)/AEL Limassol, Lokomotiv Plovdiv (Bulh.)/Trnava - Štrasburk/ Maccabi Haifa, Thun (Švýc.) - Spartak Moskva, Midtjylland (Dán.) - Glasgow Rangers/Niederkorn (Luc.), Mariupol (Ukr.) - Alkmaar (Niz.)/Häcken (Švéd.), AEK Larnaka/Levski Sofia - Gent (Belg.)/Viitorul Constanta (Rum.), Legia Varšava/KuPS Kuopio (Fin.) - Dunajská Streda/Atromitos (Řec.), Haugesund (Nor.)/Sturm Štýrský Hradec - PSV Eindhoven/FC Basilej, Rijeka (Chorv.) - Čichura (Gruzie)/Aberdeen, Ventspils (Lotyš.)/Gzira (Malta) - Jeunesse Esch (Luc.)/Vitória Guimaraes (Portug.), Fehérvár/Vaduz - Flora Tallinn/Eintracht Frankfurt, Connah's Quay (Wales)/Partizan Bělehrad - Malatyaspor (Tur.)/Olimpija Lublaň, Domžale (Slovin.)/Malmö - Utrecht (Niz.)/Zrinjski Mostar (Bosna), CSKA Sofia/Osijek (Chorv.) - Budučnost Podgorica/Luhansk (Ukr.), Tula (Rus.)/Neftči Baku - Jehuda Tel Aviv, Lucern/Klaksvík (Faer. ost.) - Espaňol Barcelona/Stjarnan (Isl.), Honvéd Budapešť/ Universitatea Craiova (Rum.) - AEK Atény.