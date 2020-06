Sparta si může zajistit poháry, v Opavě se utkají nejhorší týmy

Praha - Třetím kolem o víkendu pokračuje prvoligová nadstavba. Fotbalisté Slavie si ve středu po výhře nad Plzní zajistili obhajobu titulu a po oslavách přivítají v neděli čtvrtý Jablonec. Třetí Sparta, která se představí v Plzni, může získat jistotu účasti v příštím ročníku evropských pohárů, naopak Ostrava může o naději přijít. Ve skupině o záchranu se utkají nejhorší dva týmy soutěže - Opava přivítá poslední Příbram. Ve skupině o Evropu jsou na programu odvety semifinále.

Ve skupině o titul je rozhodnuto o dvou místech - první skončí Slavia a druhá Plzeň. K třetí příčce, která znamená účast v kvalifikaci Evropské ligy, má blízko Sparta. Letenští budou mít jistotu pohárů, pokud v Plzni nezískají méně bodů než Jablonec na Slavii a zároveň Liberec neuhraje s Ostravou o tři body více. Sparťané si mohou Evropskou ligu vybojovat i ve středu, kdy je čeká v Liberci finále domácího poháru MOL Cupu.

Letenští se pokusí potvrdit aktuální formu - vyhráli sedm kol po sobě a posledních osm soutěžních zápasů včetně semifinále poháru s Plzní. V lize ovšem na západě Čech devětkrát po sobě nezvítězili. Viktoria podle trenéra Adriana Guľy dohraje sezonu naplno, byť už má jisté druhé místo.

"Hrajeme doma proti rivalovi, který nás porazil v semifinále domácího poháru. Máme jednoznačnou a velkou motivaci vyhrát nejbližší domácí zápas," řekl Guľa, kterému bude den po utkání 45 let.

Slavia po oslavách titulu zřejmě ve zbylých třech zápasech zamíchá sestavou a nasadí i méně vytížené hráče. Využít by toho mohl Jablonec, který ale v Edenu znovu nastoupí značně oslaben. Chybět mu mimo jiných budou i hráči hostující na severu Čech z Edenu.

"Slavia zaslouženě udělala titul po tom, jak prošla sezonou. Nemyslím si, že to nějak ovlivní náš zápas. Mají kvalitní kádr, 25 vyrovnaných hráčů. Je jedno, kdo nastoupí, mají ty nejlepší hráče. Rozdíl může být jen v herní praxi, že třeba tolik nenastupují, ale kvalita je u všech hráčů podobná," řekl jablonecký kouč Petr Rada, který dříve trénoval Slavii.

Jablonečtí drží čtvrté místo o dva body před Libercem, který přivítá šestou Ostravu. Baník ztrácí na Slovan tři body a má zřejmě poslední šanci, jak ještě oživit naděje na poháry.

Ve skupině o záchranu už má jistotu udržení Olomouc a přidat se k ní po tomto kole mohou i Teplice se Zlínem, které čeká na severu Čech vzájemný souboj. Hanáci přivítají čtrnáctou Karvinou, která figuruje na první příčce znamenající účast v baráži.

O tři body za Karvinou jsou Opava s Příbramí. Jejich vzájemný souboj může hodně napovědět o tom, jaký tým skončí poslední a jako jediný přímo sestoupí. "Pořád nad námi visí Damoklův meč, což není příjemné. Ale musíme se s tím tlakem vyrovnat. Pojedeme do Opavy si to rozdat," uvedl příbramský asistent trenéra Pavel Horváth.

Ve skupině o Evropu se rozhodne o finalistech. Před odvetami semifinále jsou po výhrách 2:1 v úvodních zápasech v lepší pozici Bohemians 1905 a Mladá Boleslav. Zatímco "Klokani" budou proti Slovácku hájit náskok doma, středočeský celek se po domácím vítězství představí u nováčka soutěže v Českých Budějovicích.

"Chceme potvrdit postup do finále aktivní hrou, nikoliv bráněním těsného náskoku. To by byla smrt, nepřežili bychom to, nechceme to a ani to neumíme," uvedl mladoboleslavský trenér Jozef Weber, jehož tým vloni skupinu o Evropu vyhrál.

Na stadionech kvůli opatřením proti šíření nového koronaviru stále může být jen maximálně 5000 osob včetně všech aktérů utkání.

Statistické údaje před 3. kolem nadstavby: Skupina o titul: Slovan Liberec (v tabulce: 5.) - Baník Ostrava (6.) Výkop: sobota 27. června, 20:00. Rozhodčí: Proske - Hrabovský, Dresler. Bilance: 53 24-17-12 69:49. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Pešek, Alibekov (Michal), Hromada, Mara, Zeman - Kuchta. Ostrava: Laštůvka - Reiter, Procházka, Svozil, Stronati, Fleišman - Potočný, Jánoš, Jirásek, Lalkovič - Šašinka. Absence: Malinský, Baluta (oba 2 ŽK), Chaluš, Hybš (oba zranění), Alibekov (nejistý start) - Kuzmanovič (2 ŽK), Fillo, Holzer (oba zranění), De Azevedo, Hrubý (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hromada, Karafiát, Koscelník, Kuchta, Mara, Mikula - Baroš, Fleišman, Jánoš, Jirásek, Laštůvka, Procházka, Reiter, Smola, Stronati (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Malinský (7) - Potočný (10). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 12 vzájemných ligových zápasů - Liberec doma v lize s Ostravou 9x za sebou neprohrál, poslední 2 duely včetně závěrečného kola základní části skončily 0:0 - Liberec 5 kol po sobě nevyhrál - Liberec doma v lize 6x za sebou neprohrál, poslední 2 duely tam remizoval - Ostrava 4 kola po sobě nevyhrála a oba zápasy v nadstavbě prohrála - Ostrava minule prohrála na Spartě a venku v lize nebodovala poprvé po 8 zápasech - Liberci bude kvůli trestu za 2 žluté karty chybět trenér Hoftych - trenér Ostravy Kozel dělal asistenta v Liberci - Buchta (Ostrava) slaví v den utkání 21. narozeniny - De Azevedo (Ostrava může odehrát 100. zápas v české lize Viktoria Plzeň (2.) - Sparta Praha (3.) Výkop: neděle 28. června, 16:30. Rozhodčí: Orel - Hájek, Novák. Bilance: 47 16-7-24 48:65. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Hořava, Kalvach, Čermák - Kopic, Beauguel, Kovařík. Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Krejčí, Trávník, Karabec, Frýdek - Tetteh. Absence: Kayamba (nejistý start) - Vindheim, Lischka, Kaya, Plavšič, Graiciar (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Beauguel, Hořava, Chorý, Kalvach - Dočkal, Kozák, Krejčí, Trávník (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Bucha (10) - Kanga, Kozák (oba 12). Zajímavosti: - Plzeň v lize porazila Spartu 3x za sebou a prohrála jediný z posledních 7 zápasů, minulou středu ale podlehla na Letné v semifinále domácího poháru 1:2 - Plzeň doma v lize se Spartou 9x za sebou neprohrála a v posledních 3 zápasech ji tam porazila, navíc bez inkasované branky - Plzeň v posledním zápase prohrála na Slavii 0:1, ztratila naději na titul a nebodovala poprvé po 12 kolech - Plzeň doma vyhrála posledních 6 soutěžních zápasů (5 v lize) - Plzeň a Sparta mají s 62 góly nejlepší útok ligy společně se Slavií - Sparta vyhrála 7 kol po sobě a posledních 8 soutěžních zápasů - Sparta venku v lize prohrála jediný z posledních 10 zápasů - trenér Plzně Guľa slaví den po utkání 45. narozeniny - trenér Sparty Kotal dělal krátce asistenta v Plzni - Nita (Sparta) si může připsat 50. start v české lize Slavia Praha (1.) - FK Jablonec (4.) Výkop: neděle 28. června, 19:00. Rozhodčí: Lerch - Poživil, Ratajová. Bilance: 53 17-24-12 66:57. Poslední zápas: 5:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kovář - Coufal, Frydrych, Zima, Bořil - Takács, Oscar - Hellebrand, Stanciu, Hilál - Musa. Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Hübschman - Pilík, Považanec, Hämäläinen, Černák (Acosta) - Doležal. Absence: Hovorka, Olayinka (oba rekonvalescence), Holeš (nejistý start) - Kratochvíl (2 ŽK), Sýkora, Matoušek, Jugas (všichni dohoda klubů), Jovovič, Kubista (oba zranění), Pleštil, Chramosta (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Musa, Ševčík - Černák, Hämäläinen, Jeřábek, Matoušek, Sýkora (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Musa (11) - Doležal (10). Zajímavosti: - Slavia vyhrála poslední 4 vzájemné ligové zápasy a inkasovala v nich jediný gól - Slavia doma v lize Jablonec 2x za sebou porazila, předtím ale 6x po sobě nezvítězila - Slavia ve středu porazila Plzeň a zajistila si titul - Slavia 9 kol po sobě neprohrála - Slavia doma v lize v posledních 31 zápasech neprohrála a na svém hřišti je s 44 body nejlepším týmem této sezony nejvyšší soutěže - Slavia má s 62 góly nejlepší útok ligy společně se Plzní a Spartou a s 11 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Jablonec 3 kol po sobě nezvítězil - Jablonec prohrál 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů a neskóroval v nich - Ševčík (Slavia) může odehrát 100. ligový zápas, Pilík (Jablonec) si může připsat 300. start v nejvyšší soutěži - trenér Jablonec Rada v minulosti působil ve Slavii Tabulka: 1. Slavia 32 24 6 2 62:11 78 2. Plzeň 32 21 6 5 62:23 69 3. Sparta 32 16 8 8 62:38 56 4. Jablonec 32 14 8 10 47:44 50 5. Liberec 32 14 6 12 52:43 48 6. Ostrava 32 12 9 11 45:40 45 Skupina o Evropu - semifinále - 2. zápasy: Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav Výkop: sobota 27. června, 15:00. První zápas: 1:2. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkát. Bilance: 21 5-4-12 26:38. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Křížek - Čolič, Havel, Talověrov, Novák - Čavoš, Javorek - Mészáros, Šulc, Mršič - Schranz. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený - Janošek, Túlio - Ladra, Budínský, Fulnek - Jiří Klíma. Absence: Drobný, Havelka (oba zranění), Sivok (nejistý start) - Matějovský, Pech, Wiesner (všichni rekonvalescence), Hubínek (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čavoš, Ledecký, Mészáros, Talověrov - Zelený, Túlio (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Schranz (9) - Budínský (11). Zajímavosti: - M. Boleslav vyhrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - v posledních 5 vzájemných zápasech v lize vždy zvítězil domácí tým a už 10x po sobě se nezrodila remíza - Č. Budějovice vyhrály 3 z posledních 4 domácích ligových duelů s M. Boleslaví - Č. Budějovice vyhrály jediný z posledních 4 ligových zápasů a 2x za sebou prohrály - Č. Budějovice vyhrály poslední 2 domácí ligové duely - M. Boleslav po výhře nad Č. Budějovicemi zvítězila v lize po 6 zápasech - M. Boleslav vyhrála v lize jediný z posledních 9 venkovních duelů, v posledních 2 ale remizovala - M. Boleslav vloni vyhrála skupinu o Evropu - Talověrov (Č. Budějovice) oslaví den po utkání 20. narozeniny Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko Výkop: sobota 27. června, 17:30. První zápas: 2:1. Rozhodčí: Marek - Vlček, Flimmel. Bilance: 28 8-9-11 27:33. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Dostál, Köstl, Hůlka, Bartek - Hronek, Jindřišek, Ljovin, Vacek, Vodháněl - Nečas. Slovácko: Porcal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Havlík - Kalabiška, Dvořák, Navrátil - Zajíc. Absence: Pulkrab (zranění), Keita, Podaný (oba nejistý start) - Petržela (trest za ČK), Zahustel, Kliment, Trmal, Vecheta (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Ljovin, Vacek, Bartek, Hronek, Valeš - Dvořák, Havlík, Hofmann (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Hronek, Pulkrab, Vodháněl (všichni 5) - Zajíc (7). Zajímavosti: - Bohemians porazili v lize Slovácko 2x za sebou 2:1 a celkově s ním neprohráli posledních 6 duelů - Bohemians doma v lize neprohráli se Slováckem 6x po sobě a z toho 5x neinkasovali, poslední 2 vzájemné duely v Ďolíčku však skončily 0:0 - Bohemians vyhráli 3 kola za sebou a 7 z posledních 8 ligových zápasů - Bohemians doma vyhráli 3 z posledních 4 zápasů a v ligové sezoně tam z 15 duelů jen 2x prohráli - Slovácko 3x po sobě prohrálo (z toho vždy doma) a zvítězilo v jediném z posledních 8 ligových duelů - Slovácko prohrálo jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů - Jindřišek (Bohemians) si může připsat 350. start v lize - trenér Svědík oslaví v den utkání 46. narozeniny, Jurečkovi (oba Slovácko) bude den před zápasem 26 let Skupina o záchranu: Sigma Olomouc (11.) - MFK Karviná (14.) Výkop: neděle 28. června, 14:30. Rozhodčí: Berka - Kříž, Myška. Bilance: 6 3-3-0 14:10. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Reichl - Radek Látal, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Breite - Hála, Zmrzlý, Chytil, Falta - Yunis. Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Smrž, Mangabeira, Janečka - Ba Loua, Lingr, Taiwo. Absence: Kerbr (zranění), Nešpor, Pilař, Beneš (všichni nejistý start) - Petráň, Moravec (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Radek Látal, González, Houska, Zmrzlý - Guba, Qose, Šindelář, Taiwo (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Juliš - Lingr (oba 6). Zajímavosti: - Olomouc v 6 vzájemných ligových zápasech neprohrála, oba 2 duely v této sezoně skončily 1:1 - Karviná ve 2 ze 3 ligových utkání v Olomouci remizovala 1:1 - Olomouc vyhrála jediný z posledních 10 ligových zápasů a 3x po sobě nezvítězila a neskórovala - Olomouc doma v lize posledních 5 zápasů nevyhrála a 2x za sebou tam neskórovala - Olomouc je s 13 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Karviná 8 kol po sobě nezvítězila - Karviná venku v lize 10x za sebou nevyhrála - Houska (Olomouc) slaví den po utkání 27. narozeniny FK Teplice (12.) - Fastav Zlín (13.) Výkop: neděle 28. června, 14:30. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Matoušek. Bilance: 24 13-3-8 32:22. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Nazarov, Čmovš, Hyčka - Černý, Žitný, Trubač, Moulis - J. Mareš, Řezníček. Zlín: Dostál - Matejov, Buchta, Simerský, Bartošák - Džafič, Hlinka, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Janetzký. Absence: Kučera, Mareček (oba 2 ŽK), Knapík, Vyhnal - Ikaunieks (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: J. Mareš, Nazarov (oba 1 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Řezníček (9) - Poznar (8). Zajímavosti: - posledních 6 vzájemných ligových zápasů vyhrál domácí tým - Teplice se Zlínem doma v lize prohrály jen první z 12 zápasů a poslední 4 vyhrály - Teplice 3 kola po sobě neprohrály a 2x neinkasovaly - Teplice prohrály jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů a poslední 2 vyhrály (v obou daly 4 góly) - Zlín vyhrál poslední 2 kola (obě doma) - Zlín venku v lize 12x za sebou nezvítězil - Čmovš (Teplice) slaví den po utkání 30. narozeniny SFC Opava (15.) - 1. FK Příbram (16.) Výkop: neděle 28. června, 14:30. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Podaný. Bilance: 17 5-3-9 20:24. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Harazim, Hrabina, Hošek, Žídek, Helešic - Souček, Zavadil, Dordič - Texl - Juřena. Příbram: Melichar - Kvída, Kleščík, Kingue, Cmiljanovič - Tregler, Rezek - Škoda, Zorvan, Antwi - Polidar. Absence: Schaffartzik, Dedič, Šrom (všichni zranění), Rychlý (nejistý start) - Dramé (2 ŽK), Sehit, Yilmaz (oba koronavirová opatření v Turecku), Nový (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Harazim, Helešic, Hrabina - Díl, Polidar (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Dedič (4) - Škoda (7). Zajímavosti: - Opava v posledních 3 vzájemných ligových zápasech neprohrála a dostala od Příbrami jediný gól - Opava doma v lize porazila Příbram 3x za sebou a inkasovala jediný gól - Opava vyhrála jediné z posledních 9 kol, ve 3 zápasech pod vedením nové trenérské dvojice Kováč, Skácel ale 2x bodovala - Opava prohrála jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů, na svém hřišti je ale s 16 body nejhorším týmem sezony - Příbram v posledních 5 kolech střídala venkovní porážku s domácím vítězstvím - Příbram je nejhorším venkovním týmem ligy, v 16 zápasech na hřištích soupeřů získala jen 3 body a 15x prohrála - Opava má se 17 brankami nejhorší útok ligy, Příbram zase s 55 inkasovanými góly nejhorší obranu Tabulka: 1. Olomouc 32 8 13 11 36:39 37 2. Teplice 32 8 11 13 33:50 35 3. Zlín 32 9 6 17 29:48 33 4. Karviná 32 5 12 15 24:43 27 5. Opava 32 5 9 18 17:50 24 6. Příbram 32 6 6 20 21:55 24