Praha - Po pouhých třech dnech na sebe dnes v hokejové extralize narazí v předehrávce 24. kola opět Sparta a Litvínov. Pražané vyhráli v sobotu na severu Čech 2:0, tentokrát budou mít výhodu domácího prostředí a půjdou do utkání v roli lídra soutěže. Ještě nedávno vedla tabulku právě Verva, ale zatímco Sparta poslední čtyři zápasy vyhrála, Litvínov stejně dlouho nebodoval a propadl se na šesté místo.

Pražané mají za sebou nejlepší sérii od začátku sezony, která je o to cennější, že poslední výhru si svěřenci německého kouče Uweho Kruppa připsali proti šampionům předchozích dvou sezon Kometě Brno. V součtu s předehrávkou 27. kola s Hradcem Králové mají sparťané za sebou odehranou čtvrtinu zápasů základní části a po místy rozpačitém úvodu se zdá, že se pod bývalým skvělým obráncem stále zlepšují.

"Vcelku jsme to zvládli a jsem docela šťastný za to, jak se nám v některých ohledech dařilo. S něčím až tolik spokojený nejsem, ale na těchto věcech neustále pracujeme. Odehráli jsme pár zápasů, v nichž jsme hráli až příliš defenzivně. Hlavně se Zlínem a proti Olomouci to byla vážně hodně těžká utkání," připomněl Krupp.

Únavy s ohledem na předchozí program se neobává. "Musíme to brát, jak to je," poznamenal. Regenerace po vítězných zápasech je navíc vždy o něco jednodušší. "A má to i svá pozitiva - příprava na zápas a soupeře je určitě o dost snazší," řekl s úsměvem Krupp. "Můžeme si navíc rozebrat čerstvé poznatky z toho prvního zápasu v sobotu a předat je hned hráčům."

Loni v prosinci si Litvínov z O2 areny odvezl výhru 6:3 a ukončil sérii čtyř porážek na ledě Sparty. Podobnou vzpruhu by Severočeši potřebovali i nyní, neboť kromě nulového příspěvku na bodové konto se v posledních čtyřech vystoupeních mimořádně soužili také střelecky. Důkazem jsou pouhé dva góly za 240 minut hry.

"Co změnit? Budeme se snažit na tom zapracovat v tréninku. Máme trochu slabinu v zakončení a přesilových hrách. Pracujeme na tom. Hráči jsou zdatní, je to o hlavách. Bude důležité kluky znovu nastartovat. Umí to sehrát. Bohužel to poslední dobou nevychází a nedokážeme získat body. Z části utkání zvládáme velmi dobře, ale ta koncovka není, jak bychom si představovali," uvedl asistent litvínovského kouče Radim Skuhrovec. "Věřím, že kluci najdou sílu a pohodu z úvodu sezony, protože hokej hrát umí. Musí si zase začít věřit," doplnil Skuhrovec.

Statistické údaje před dnešní předehrávkou 24. kola extraligy: -------- HC Sparta Praha (1.) - HC Verva Litvínov (6.). Začátek zápasu: 18:30 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:0. Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 13 zápasů/13 bodů (5 branek + 8 asistencí) - František Lukeš 12/11 (5+6). Statistiky brankářů: Matěj Machovský průměr 1,99 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,16 procenta a dvakrát udržel čisté konto, David Honzík 0 a 100 - Jaroslav Janus 2,20 a 92,31, Petr Kváča 5,00 a 86,49. Zajímavosti: - Sparta se s Litvínovem utká opět po třech dnech. V sobotu Pražané vyhráli na severu Čech v 11. kole 2:0. Nyní je čeká třetí zápas během čtyř dnů. - Pražané vyhráli ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou a čtyřikrát z posledních šesti duelů s Litvínovem. - Sparta vyhrála čtyřikrát za sebou a ztratila při této sérii jediný bod. - Litvínov čtyřikrát za sebou nebodoval a prohrál pět z posledních šesti duelů.