Praha - Hokejisté pražské Sparty mohou ve středeční dohrávce 15. kola extraligy zvýšit svůj náskok v čele tabulky. Pražané se pokusí doma proti Vítkovicím navázat na víkendové výhry v Liberci (5:4 v prodloužení) a Hradci Králové (3:2). Ostravanům se ale na Spartu v poslední době daří. Bodovali proti ní devětkrát za sebou, z toho osmkrát vyhráli.

Sparta vládne extralize o tři body před druhým Libercem. Další dva body ztrácejí třetí Hradec Králové, který dnes hraje v Chomutově, i čtvrtý Litvínov. Ten se představí ve Zlíně.

Pražané vyhráli dvakrát za sebou a šestkrát z posledních sedmi zápasů. A to i přesto, že v sobotu v Liberci prohrávali 0:3 a 2:4 a v neděli v Hradci Králové 0:2.

"I když prohráváme, tak zůstáváme v klidu. Nepanikaříme, nezačínáme vymýšlet blbosti. Hrajeme pořád stejně a ono se nám to vždycky vrátí," řekl brankář Sparty Matěj Machovský k současné pohodě týmu. "Doufám, že se z toho poučíme a budeme hrát od stavu 0:0 tak, abychom vyhráli. Ale když něco takového nastane, tak věřím, že to otočíme," doplnil jej obránce Petr Kalina.

Ve vítkovické kabině řádí viróza a kouč Jakub Petr má opět plnou hlavu starostí, jak slepit sestavu. "V pondělí jsme měli na tréninku jen dvanáct hráčů. Jsme v kontaktu s vedením Poruby. Poruba ve středu také hraje, takže vše řešíme za pochodu," uvedl Petr.

"Je potřeba si uvědomit, že nás v tomto týdnu čekají ještě další dva zápasy a my nechceme jít až do takového rizika, že bychom šli u hráčů až za hranu jejich zdravotních možností," řekl Petr, aniž by byl konkrétní, kterých hráčů se zdravotní problémy týkají.

Mezi marody byli v neděli při duelu s Pardubicemi (3:1) obránce Erik de la Rose a útočníci Ondřej Roman a Lukáš Kucsera. "Já si přeji a doufám, že ti, kteří do hry zasáhnou, budou bojovat minimálně stejně odhodlaně a urputně, jako ti, kteří hráli proti Pardubicím," dodal Petr.

Statistické údaje před středeční dohrávkou 15. kola Tipsport extraligy:

HC Sparta Praha (1.) - HC Vítkovice Ridera (7.).

Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport).

Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3.

Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 16 zápasů/14 bodů (5 branek + 9 asistencí) - Patrik Zdráhal 14/9 (6+3).

Statistiky brankářů: Matěj Machovský průměr 2,12 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,61 procenta a dvakrát udržel čisté konto, David Honzík 1,71 a 93,33 - Patrik Bartošák 1,99, 94,07 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Ostravané ve vzájemných zápasech devětkrát za sebou bodovali, z toho osmkrát vyhráli.

- Sparta vyhrála dvakrát za sebou a šestkrát z posledních sedmi zápasů.

- Vítkovice po sérii čtyř porážek zvítězily dvakrát z uplynulých tří duelů.