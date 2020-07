Sparta si díky dvěma gólům Kozáka poradila i s Jabloncem

Praha - Fotbalisté Sparty ve čtvrtém kole skupiny o titul porazili Jablonec 3:0 a zápas před koncem prvoligové nadstavby si pojistili třetí místo v tabulce. O výhře domácích rozhodl dvěma góly Libor Kozák, který se tak se čtrnácti zásahy dotáhl na čelo pořadí střelců. O zbývající gól se postaral Adam Hložek. Jablonec zůstal pátý o bod za čtvrtým Libercem.

Sparta čtyři dny po triumfu ve finále domácího poháru nad Libercem (2:1) nastoupila bez zraněného Dočkala a jen na lavičce zůstal i další klíčový záložník Kanga nebo gólman Heča. V brance domácích se objevil Nita, pro kterého velmi pravděpodobně šlo o poslední zápas na Letné. V základu nastoupil také talentovaný Karabec.

A právě sedmnáctiletý záložník odstartoval akci před úvodním gólem. Přesnou přihrávkou našel rozběhnutého Hanouska a po jeho přihrávce se krásně patičkou trefil Hložek. Pro sedmnáctiletého útočníka šlo už o sedmou branku v sezoně a třetí v posledních třech kolech.

Jablonec se poté probudil a i když Sparta víc držela míč, tak šance počítali hosté. V 38. minutě se vyznamenal Nita, když si poradil s jedovatou hlavičkou Doležala a pohotově zasáhl i při následném závaru, kdy se míč málem odrazil od Krejčího do branky. Chvíli na to nepříjemně vystřelil z voleje Hübschman, ale Nita se zaskočit nenechal.

"V první půli jsme měli málo pohybu, ale naštěstí jsme hned ze začátku dali gól a mohli jsme hrát relativně údržbu. Pomohl nám i začátek druhého poločasu, kdy jsme přidali další branku a pak už jsme byli pánem na hřišti," řekl trenér Sparty Václav Kotal.

Druhý poločase začal jako ten první. Sáček odcentroval a Kozák, který o přestávce nahradil Hložka, se dostal před nedůrazného brankáře Hanuše a připsal si třináctý gól v sezoně. Chvíli na to navíc po individuální akci Hancka přidal čtrnáctý zásah a dotáhl se na nejlepšího střelce ligy Petara Musu ze Slavie.

"S klukama jsme se o tom před zápasem bavili a byla by to třešnička na dortu, ale cíl byl zvládnout zápas a jsem rád, že se to povedlo i s nulou vzadu. Ale samozřejmě vím, jaká je statistika a v derby do toho dám všehno jako vždycky a uvidíme, jak to dopadne," uvedl Kozák.

Kozák měl na dosah i hattrick, ale v 77. minutě ho zblízka vychytal Hanuš. Jablonecký gólman se poté vyznamenal po závaru v 86. minutě, kdy Kangův pohotový oblouček směřoval do prázdné branky, ale Hanuš se dokázal vrátit a na čáře míč vyrazit.

"Zase jsme dostali za vyučenou, do obou poločasů jsme vstoupili špatně, přestože jsem na to hráče upozorňoval. A jak se Sparta dostane do vedení, tak při její současné formě je těžké to zremizovat nebo otočit," uvedl kouč Jablonce Petr Rada. "V prvním poločase jsme sice měli nějaké šance, ale Nita chytal velmi dobře. Po druhé brance už Sparta dominovala," dodal.

Sparta potvrdila, že proti Jablonci se jí doma daří a už pošesté za sebou Severočechům na Letné nedovolila skórovat. Pražané si díky vítězství zajistili třetí místo, na kterém mají kolo před koncem nadstavby náskok devíti bodů před čtvrtým Libercem. Jablonec je čtyři body před Ostravou a má jistou pátou pozici.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "V první půli jsme měli málo pohybu, ale naštěstí jsme hned ze začátku dali gól a mohli jsme hrát relativně údržbu. Hra byla na můj vkus hrozně pomalá, ale pomohl nám začátek druhého poločasu, kdy jsme přidali další branku a pak už jsme byli pánem na hřišti. Jsem rád, že jsme se s domácími fanoušky rozloučili vítězstvím a teď už jen neprohrát na Slavii a budeme spokojení. Chtěl bychom, aby Kozák získal krále střelců, to je jednoznačné. Také proto jsme byli domluvení, že dnes naskočí a jsem rád, že mu to vyšlo. Šel do druhého poločasu, kdy už byl Jablonec trochu unavený a je jen škoda, že neproměnil třetí šanci."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Zase jsme dostali za vyučenou, do obou poločasů jsme vstoupili špatně, přestože jsem na to hráče upozorňoval. A jak se Sparta dostane do vedení, tak při její současné formě je těžké to zremizovat nebo otočit. Sice nastoupila s nějakými změnami, ale u ní a u Slavie je to post za post, protože mají kvalitní hráče. V prvním poločase jsme sice měli nějaké šance, ale Nita chytal velmi dobře. Po druhé brance už Sparta dominovala."

Sparta Praha - FK Jablonec 3:0 (1:0)

Branky: 48. a 63. Kozák, 3. Hložek. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka - Zelinka (video). ŽK: Sáček - Sýkora, Hämäläinen. Diváci: omezený počet (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Hancko (66. Lischka), Hanousek - Vindheim, Karabec (77. Tetteh), Krejčí (55. Kanga), Trávník, Karlsson (76. Frýdek) - Hložek (46. Kozák). Trenér: Kotal.

Jablonec: Hanuš - Sýkora, Jeřábek, Štěpánek, Krob - Matoušek (66. Hämäläinen), Považanec, Hübschman (75. Pilík), Kratochvíl, Acosta - Doležal (80. Chramosta). Trenér: Rada.