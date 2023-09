Sparta se ve šlágru fotbalové ligy utká s Plzní, Slavia se představí v Teplicích

Praha - Obhájce titulu pražská Sparta se ve šlágru 10. kola první fotbalové ligy utká v sobotu doma s rozjetou Plzní. Letenští jsou v čele tabulky o skóre před městským rivalem Slavií, oba pražské týmy jako jediné v sezoně nejvyšší soutěže stále neprohrály. "Červenobílí" se představí v neděli v Teplicích. Nováčka Karvinou povede proti Liberci staronový trenér Juraj Jarábek.

Sparta ve středu postoupila do osmifinále domácího poháru po výhře 1:0 na hřišti druholigové Líšně. Proti Plzni bude kvůli červené kartě z derby se Slavií postrádat kapitána Ladislava Krejčího. "Setkají se dva týmy hrající ve velké fazoně. Myslím si, že to bude krásný zápas. Musíme přidat víc fotbalu než na Slavii a ubránit velmi nebezpečné standardky Plzně," řekl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

Plzeň vyhrála 12 soutěžních utkání po sobě, což je klubový rekord. Na Spartu a Slavii ztrácí z třetí pozice čtyři body, k dobru má ale odložený duel v Mladé Boleslavi. Viktoria má s 26 vstřelenými góly nejlepší ligový útok a v posledních dvou kolech nastřílela 13 branek, Sparta je s 25 zásahy druhým nejproduktivnějším celkem soutěže.

"Nebudeme se schovávat, budeme chtít hrát náročný fotbal. Máme respekt k soupeři, ale nechceme s přílišným respektem zalézt. Takový fotbal hrát nechceme," uvedl trenér Západočechů Miroslav Koubek, který za Spartu v minulosti chytal.

Pro oba celky půjde zároveň o generálku na čtvrteční utkání 2. kola pohárových skupin. Spartu čeká v Evropské lize duel na hřišti Betisu Sevilla, Plzeň se v Konferenční lize představí na stadionu Astany.

Třetí pohárový zástupce Slavia vyzve doma v Evropské lize Šeriff Tiraspol. Pražané od srpna 2014 neprohráli v lize s Teplicemi 17 utkání za sebou, dva z posledních tří zápasů na severu Čech ale skončily remízou. Teplice bodovaly dvě kola po sobě, ve středu ale vypadly v domácím poháru na hřišti Vyškova. Naopak Slavia postoupila po výhře 2:0 na půdě jiného druholigového celku Kroměříže.

"Teplice se oproti minulým sezonám hodně posunuly. Ukazovaly to už ke konci minulého ročníku, nyní to jen potvrzují. Mají dobré výsledky a dávají víc gólů než v minulosti. Pod trenérem Frťalou hrají hodně nepříjemný fotbal," prohlásil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Čtvrtá Olomouc minule prohrála po třech kolech. Sigma přivítá Ostravu, kterou porazila v jediném z posledních 10 ligových zápasů. Baník bodoval ve čtyřech zápasech po sobě a tři z nich vyhrál.

Předposlední Karviná po vítězství v úvodním kole v lize osmkrát za sebou nevyhrála. Po dvou a půl letech se k týmu vrátil Jarábek. "Poslední dny jsou hektické, s týmem se postupně seznamuji a sleduju zpětně zápasy," řekl šedesátiletý Slovák.

Pardubice si ve východočeském derby proti Hradci Králové budou chtít spravit náladu poté, co ve středu ve druhé sezoně po sobě vypadly v domácím poháru s třetiligovými Velvary.

Jablonec jako jediný v ligové sezoně pořád nezvítězil. V sobotu narazí na Slovácko, které v poháru nečekaně vypadlo po domácí porážce 3:4 s druholigovou pražskou Duklou.

Poslední Zlín se utká s Českými Budějovicemi. "Ševci" inkasovali v minulých dvou kolech 12 branek. Mladá Boleslav vyzve pražské Bohemians 1905.

Hlasy po utkání:

Sigma Olomouc (v tabulce 4.) - Baník Ostrava (7.)

Václav Jílek (Olomouc): "Zápasy s Baníkem vnímám jako svátek fotbalu z pohledu fanoušků a skvělé kulisy. Je to takový X faktor toho zápasu. To samé očekávám i nyní. Baník jsme doma dlouho neporazili, ale dělat z toho závěr je složité. Baník prodělal v létě celou řadu změn, kádr se postupně krystalizoval a získává na kompaktnosti. Na našem základním cíli, že chceme být úspěšnější, to ale nic nemění."

Pavel Hapal (Ostrava): "Sigma se pohybuje od začátku sezony nahoře, hlavně doma je úspěšná a vyhrála tam všechna utkání. Její tým je konsolidovaný, neproběhlo tam moc změn, s výjimkou příchodu Juliše. Jinak je tým už nějakou dobu spolu. Věřím, že i my potvrdíme poslední dobré výsledky a výkony. Znovu se tam chystá spousta našich fanoušků, kteří nám vytvoří domácí atmosféru. Věřím, že je potěšíme třemi body."

FK Jablonec (14.) - 1. FC Slovácko (5.)

Radoslav Látal (Jablonec): "Psychická stránka je teď těžká. Každý má v hlavě, že jsme v lize dlouho nevyhráli. Potřebujeme, aby to z nás spadlo. Šance máme v každém zápase, ale nejsme schopni to dotáhnout do vítězného konce. Potřebujeme to konečně zlomit."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Máme pouhé dva dny na to, abychom se vypořádali s nepodařeným zápasem proti Dukle. Jablonec prožívá výsledkovou krizi, které bychom chtěli využít. To, že mají tak málo bodů a ještě nevyhráli, pro nás ale může být i takový velký vykřičník. Mužstvo mají zkušené a velmi kvalitní, ať už v útoku či záloze. Musíme být obezřetní v obraně a nedělat chyby jako při poháru s Duklou, v tom bude základ úspěchu."

MFK Karviná (15.) - Slovan Liberec (10.)

Juraj Jarábek (Karviná): "Poslední dny jsou hektické, s týmem se postupně seznamuji a zpětně sleduji zápasy. Věřím, že změna trenéra vlije i hráčům novou krev do žil. Prioritou je bodovat. Liberec má velmi dobrou přechodovou fázi s rychlými protiútoky. Hraje na dva útočníky, do ofenzivy je slušný. Přestože hraje na tři stopery, celkem mu funguje i defenziva. Neexistuje dobrý tým bez dobré obrany, i když doma chceme být aktivní. Musíme podat takový výkon, který bude založen na bojovnosti, organizaci hry a agresivitě."

Jakub Harant (asistent trenéra Liberce): "I přes postavení domácího týmu v tabulce moc dobře víme, že nás v Karviné čeká těžký zápas. Na soupeře proběhla jako pokaždé pečlivá příprava, ale čerstvá změna trenéra může samozřejmě s kartami zamíchat. Karviná má na soupisce řadu zkušených hráčů, kteří se budou snažit po sérii nezdarů tým vyburcovat k bodovému zisku. My každopádně jedeme do Karviné s cílem zvítězit. Chceme se prosadit naší hrou, být aktivní po celý zápas a hodně se tlačit do zakončení. Z kluků je cítit velké odhodlání v zápase uspět."

FC Zlín (16.) - Dynamo České Budějovice (13.)

Vít Vrtělka (asistent trenéra Zlína): "Jsme v podobné situaci jako před utkáním s Teplicemi, ale pořád to není tak, že bychom hráli o všechno. Zase to bude o tři body, které akutně potřebujeme. Po posledních zápasech, které jsme nezvládli, se musíme o výhru porvat. Spoustu věcí z předchozích nevydařených zápasů jsme si vyříkali a rozebrali a věřím, že se to začne projevovat už v následujících utkáních. Budějovice se snaží hrát kombinačně, což vyžadují jejich trenéři. My se ale v současné situace soustředíme hlavně na sebe, abychom konečně bodovali."

Marek Nikl (Č. Budějovice): "Byli jsme obrovsky zklamaní z porážky s Boleslaví. Stálo nás to hodně úsilí, šli jsme za tím, ale bohužel jsme zase dostali smolný gól. Nezbývá nám než konečně vyhrát venku ve Zlíně. Pak nás čeká doma Karviná. Dva velmi důležité zápasy, chceme je zvládnout. A my je zvládneme."

Sparta Praha (1.) - Viktoria Plzeň (3.)

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Doufám, že zápas s Plzní nebude podobný jako derby se Slavií. Setkají se dva týmy hrající ve velké fazoně. Myslím si, že to bude krásný zápas. Musíme přidat více fotbalu než na Slavii a ubránit velmi nebezpečné standardky Plzně. Mají šikovné hráče, do útoku jsou strašně nebezpeční, udržují vysokou intenzitu. Musíme být ještě agresivnější a intenzivnější než oni."

Miroslav Koubek (Plzeň): "Bude to jiný level než zápas s Pardubicemi. Taktický scénář může být také jiný, ale určitě budeme aktivní i na Spartě. Nebudeme se schovávat, budeme chtít hrát náročný fotbal. Máme respekt k soupeři, ale nehodláme zalézt, takový fotbal hrát nechceme. Na zápas se těšíme, po té vítězné sérii to ani nemůže být jinak."

FK Teplice (9.) - Slavia Praha (2.)

Zdenko Frťala (Teplice): "Bude to pro nás těžký zápas, v lize nás teď čeká náročný program. Oproti pohárovému utkání s Vyškovem toho musíme hodně změnit. Většinu zápasu nám chyběla aktivita, pohyb, nasazení. Doba obhajoby pro některé hráče skončila, náš přístup v úvodní hodině hry byl neakceptovatelný."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Teplický tým se oproti minulým sezonám hodně posunul. Ukazoval to už ke konci minulého ročníku a nyní to jen potvrzuje. Zaprvé měli dobré výsledky, také dávají více gólů než v minulosti. Pod trenérem Frťalou je tým hodně konsolidovaný, nepříjemný. Změnili i personální obsazení, přišli tam velmi dobří hráči. Prezentují se velmi dobrou hrou doma i venku."

FK Mladá Boleslav (6.) - Bohemians Praha 1905 (8.)

Marek Kulič (M. Boleslav): "Bohemians jsou nepříjemný soupeř, což naposledy potvrdili otočením zápasu s Olomoucí. S hráči očekáváme velmi dobrou diváckou kulisu, protože fanoušci Bohemians jsou vynikající a svůj tým milují. Předpokládám vyrovnané utkání, ve kterém budou rozhodovat detaily. V domácím prostředí chceme získat tři body."

Jaroslav Veselý (Bohemians 1905): "Minule proti Olomouci to byla taková ta Bohemka, na kterou jsme zvyklí z minulé sezony. Měli jsme silnou lavičku, která rozhodla. To je důležité do dalších zápasů. Zlepšili jsme i produktivitu, pořád ale máme co zlepšovat v obraně. Utkání v Boleslavi slibuje zajímavou podívanou, domácí se prezentují útočným fotbalem."

FK Pardubice (12.) - FC Hradec Králové (11.)

Radoslav Kováč (Pardubice): "Podruhé za sebou jsme v domácím poháru vypadli ve Velvarech, je to velké zklamání a ostuda. Jediná dobrá věc je, že v neděli to můžeme odčinit a vyhrát derby. Nezvládli jsme tři soutěžní zápasy po sobě, v neděli to musíme zlomit a ukázat, že jsme silní."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Přistoupíme k tomu s veškerou zodpovědností, protože poslední dvě derby jsme nezvládli. Prohráli jsme (v azylu) v Boleslavi i u nich. Velkou posilou soupeře je Kryštof Daněk, který je přímočarý, technický i rychlostně vybavený. Všichni víme, co se teď dělo při pražském derby, takové přemotivovanosti se chceme vyhnout."