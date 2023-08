Sparta se ve fotbalové lize představí v Jablonci, Slavia v Mladé Boleslavi

Praha - Fotbalisté pražské Sparty se v generálce na úterní domácí odvetu 3. předkola Ligy mistrů s FC Kodaň představí ve víkendovém čtvrtém ligovém kole v Jablonci. Obhájce titulu jako jediný spolu s městským rivalem Slavií vyhrál všechny tři úvodní zápasy v sezoně nejvyšší soutěže. Vršovický celek čeká po čtvrteční výhře 3:0 nad Dniprem v kvalifikaci Evropské ligy duel v Mladé Boleslavi. Další pohárový zástupce Plzeň po čtvrtečním triumfu 4:0 nad maltskou Gzirou v předkole Evropské konferenční ligy hraje v Českých Budějovicích.

Sparta v úterý remizovala v dánské metropoli bez branek a neprohrála ani čtvrté soutěžní utkání v ročníku. V Jablonci však nevyhrála čtyři ligové duely za sebou a dvakrát po sobě tam remizovala 1:1.

"Vzhledem k pár změnám v sestavě, které nastanou, to možná bude trochu neuspořádané. Kádr je ale tak kvalitní, že předpokládám dominanci stejně jako v prvních zápasech ligové sezony," řekl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka, který za Jablonec hrál.

Severočeši se po třech utkáních venku představí poprvé v sezoně nejvyšší soutěže doma, kde dosud nemohli nastoupit kvůli rekonstrukci hrací plochy. Z úvodních tří kol získali jen dva body, dvakrát po sobě remizovali a s jedním vstřeleným gólem mají nejhorší útok ligy, naopak Sparta s osmi brankami nejlepší.

Slavia nepodlehla v lize Mladé Boleslavi ve 14 utkáních po sobě, minule nad ní nevyhrála po 13 zápasech. Středočeši stejně jako slávisté v ligovém ročníku neprohráli.

"Jednoznačně to bude těžká prověrka, protože Boleslav poskládala silný tým, suverénně nejlepší tým za poslední dobu. Vypadají velice dobře, hlavně složení ofenzivní části fakt nahání respekt," uvedl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Plzeň od října 2006 neprohrála s Českými Budějovicemi 23 ligových zápasů po sobě, z toho 11 na jihu Čech. Navíc na hřišti Dynama neinkasovala devětkrát v řadě. Jihočeši spolu se Zlínem jako jediní v ligové sezoně nebodovali a s 12 obdrženými brankami mají nejhorší obranu v soutěži.

"Z hlediska našeho programu to bude nesmírně náročný zápas. Po Gziře máme další ztráty, šrámy. Pokusíme se zase postavit co nejčerstvější sestavu. Dokážeme počítat a náročné utkání to bude i z toho důvodu, že Budějovice nemají bod," konstatoval kouč Viktorie Miroslav Koubek.

Kromě Sparty, Slavie a Mladé Boleslavi v ročníku nejvyšší soutěže nenašly přemožitele i Teplice, které navíc s jedním inkasovaným gólem mají nejlepší defenzivu. Severočeši se představí v Olomouci, které nepodlehli v lize sedmkrát po sobě. Sigma zvítězila v posledních dvou kolech.

Bohemians 1905 hostí Slovácko, jemuž v lize nepodlehli třikrát po sobě. Naopak tým z Uherského Hradiště vyhrál v lize jediný z posledních osmi zápasů.

Vedle Českých Budějovic a Jablonce budou doma usilovat o první výhru v ligové sezoně i Ostrava, Zlín a Pardubice. Baník přivítá Hradec Králové, "Ševci" se utkají s Libercem a Pardubice s nováčkem z Karviné, jíž v každém z dosavadních pěti vzájemných duelů v lize vstřelily dvě branky.

Hlasy trenérů před zápasy 4. kola fotbalové ligy:

Baník Ostrava (v tabulce: 13.-14.) - FC Hradec Králové (7.)

Pavel Hapal (Ostrava): "Měli jsme hodně taktických tréninků směřovaných k soupeři. Hradec je brejkové mužstvo, které kvalitně brání a je poctivé v defenzivní činnosti. Je to houževnatý a bojovný soupeř, bude to tedy i hodně o osobních soubojích, na to se musíme dobře připravit. Na Slavii a v Plzni to kvalitně odbránili, jejich domácí zápas proti Budějovicím pak byl o něčem úplně jiném. Doufáme, že to, co jsme si nachystali, bude platit. Chtělo by to samozřejmě protrhnout střeleckou smůlu a vstřelit nějakou branku."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Baník neodstartoval ideálně výsledkově, nicméně herně to vůbec není špatné. Ať už doma proti Slovácku nebo v Plzni byli nebezpeční. Možná, že mají malinko problémy s defenzivou, ale do ofenzivy jsou dobří. Trenér Hapal mění Baník za pochodu. Nenakopávají na vysoké útočníky, jako je třeba Almási. Ale jsou tam velmi rychlí útočníci, nám známý Kubala nebo Tanko. Mají rychlé kraje a šikovného Šína v podhrotu. Je to jiný Baník, než na který jsme zvyklí."

FC Zlín (15.) - Slovan Liberec (8.)

Pavel Vrba (Zlín): "Máme za sebou dva nejsilnější soupeře z ligy Spartu a Slavii, hlavní kandidáty na titul. Až teď se utkáme s mužstvy naší úrovně, s nimiž bychom hlavně v domácím prostředí měli sbírat body. Víme, jaké jsou přednosti Liberce. Soupeř je dobře organizovaný, je nebezpečný v rychlé přechodové fázi. Na to si budeme muset dát pozor. Budeme chtít hrát ofenzivně, abychom zápas zvládli. Po třech kolech máme nula bodů, takže pro nás to jednoznačně musí být vítězství."

Josef Petřík (asistent trenéra Liberce): "Zlín má zatím nula bodů, ale měl poměrně dost těžký los. Potkal se se Slavií, se Spartou, se kterou doma prohrál 0:1 z penalty. Čekáme velice těžký zápas, protože domácí už jsou i pod tlakem, potřebují bodovat. My po nevydařeném závěru s Bohemkou také chceme bodovat. Ve Zlíně jsou zajímaví hráči, zejména ti mladí uprostřed zálohy - Tkáč se Slončíkem. Ale i Žák vepředu je velice pohyblivý a nebezpečný, zkušená křídla Fantiš, Reiter nebo Vukadinovič. V ofenzivě mají sílu. Na levém beku velice zajímavý Čelůstka, obranu diriguje Simerský a v poslední době má obrovskou formu brankář Dostál. Takže Zlín určitě nemá špatné mužstvo."

FK Jablonec (12.) - Sparta Praha (1.)

Radoslav Látal (Jablonec): "Máme za sebou tři zápasy, ze kterých jsme si přáli vytěžit více bodů, na druhou stranu máme dva plusové body z venku. Do defenzivy nám to funguje, v prvním zápase jsme dostali krásné góly, pak jsme dvakrát udrželi nulu vzadu. Musíme pracovat na ofenzivě, do šancí se dostáváme, ale musíme střílet branky. Sparta má sice za sebou pohárový zápas, ale má sílu a kvalitu. Věřím, že nás ve velkém počtu přijdou podpořit fanoušci."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Vzhledem k pár změnám v sestavě, které nastanou, to možná bude trochu neuspořádané. Kádr je ale tak kvalitní, že předpokládám dominanci stejně jako v prvních zápasech ligové sezony. Myslím si, že nový trávník v Jablonci pro nás bude výhoda."

FK Mladá Boleslav (3.) - Slavia Praha (2.)

Marek Kulič (M. Boleslav): "Slavia je favoritem, ale my se jí nebojíme a těšíme se na ni. Domnívám se, že doma jsme hodně silní a budeme to chtít dokázat. Slavia se prezentuje vysokou herní intenzitou a sebevědomým držením míče. Mají tak široký hráčský kádr, že když vystřídají, jejich síla nezeslábne, spíše ještě vzroste. Toho jsme si vědomi a počítáme s tím. Očekávám plné tribuny, které jistě poženou hráče obou týmu dopředu."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Jednoznačně to bude těžká prověrka, protože Boleslav poskládala silný tým, suverénně nejlepší tým za poslední dobu. Vypadají velice dobře, hlavně složení ofenzivní části fakt nahání respekt. Bude to těžký zápas, nějaké změny plánujeme. Kostru týmu určitě necháme, nějací hráči ale určitě dostanou šanci. Budeme samozřejmě přihlížet k tomu, jak strašně těžký zápas nás čeká. Do Boleslavi vždy jezdí naši fanoušci, tak doufáme, že pomohou týmu i klukům, kteří třeba normálně tolik nehrají, aby předvedli co nejlepší výkon."

Sigma Olomouc (5.) - FK Teplice (4.)

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Máme za sebou dva zápasy s plným ziskem, což nás těší. Podstatné pro nás bylo hlavně to, jakým způsobem jsme se prezentovali. Mužstvo fungovalo velice dobře, dokázali jsme vytvořit tlak na soupeře, ale stále je co zlepšovat. Teplice s příchodem trenéra Frťaly ožily, hrají rychle, mají nebezpečné brejky. Očekáváme vyrovnaný souboj."

Zdenko Frťala (Teplice): "Psychicky bychom měli být v pozitivním nastavení, vstup do soutěže se nám povedl. Víme, že jsme si na sebe ušili bič. V zápase s Jabloncem ale byly věci, které jsme neplnili jako v prvních dvou kolech. V Olomouci to budeme chtít zlepšit, aby tam zase byla ta naše náročnost a agresivita. Sigma herně zvládla všechna tři kola, prohrála jen na Spartě, kde ale také podala dobrý výkon. Má několik propracovaných systémů, je variabilní."

Bohemians Praha 1905 (6.) - 1. FC Slovácko (9.-10.)

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Nesmírně si vážím vítězství z Liberce. Tři body odtamtud nám strašně pomohou a uklidní nás. Poprvé v sezoně máme za sebou normální cyklus, žádný anglický týden. Vstup do ligy nemáme špatný, obě utkání venku jsme vyhráli. Teď to potřebujeme potvrdit doma proti Slovácku."

Jan Baránek (asistent trenéra Slovácka): "Máme za sebou výsledkově nevydařený zápas s Olomoucí, který ale z herního hlediska nebyl špatný. Pokud chceme pomýšlet na lepší výsledky, musíme mnohem lépe řešit finální fázi. Pracujeme na tom dennodenně, jen se to musí ujmout v utkání, kde je tlak na hráče větší než při tréninku. Na negativní bilanci s Bohemians nemyslíme, spíš se díváme na aktuální formu, na jejich principy hry. Budou rozhodovat mikrosituace."

FK Pardubice (13.-14.) - MFK Karviná (11.)

Radoslav Kováč (Pardubice): "Do utkání půjdeme s odhodláním a věřím, že i daleko lepším výkonem než na Spartě. Chceme hrát agresivně, protože víme, že to pro nás bude důležitý duel. Zápas bereme velmi prestižně. Víme, že ho musíme zvládnout, abychom sezonu konečně odstartovali správným směrem. Karviná má v kádru Budínského, jenž skvěle kope všechny standardky, na které si musíme dát pozor. Budou také nebezpeční po krajích, kde mají rychlé hráče. My ale budeme hrát doma a budeme chtít konečně ukázat svou kvalitu naplno."

Tomáš Hejdušek (asistent trenéra Karviné): "V posledních dvou zápasech v Olomouci a s Boleslaví jsme nezachytili začátek. Měli jsme až moc velký respekt a najednou jsme prohrávali 0:2. Na tomhle musíme hodně zapracovat, abychom od první minuty věřili ve své síly. Byl bych rád, abychom hráli celý zápas nátlakově jako v druhém poločase s Boleslaví. Proti Pardubicím musíme začít od první minuty bez jakéhokoliv strachu."

Dynamo České Budějovice (16.) - Viktoria Plzeň (9.-10.)

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Samozřejmě si všichni moc dobře uvědomujeme, že máme tři zápasy a nula bodů. Jakýkoliv bodový úspěch by byl fantastický. Věřím, že bude dobrá atmosféra a přijde spousta lidí. Včera jsme viděli Plzeň v poháru. Jsou teď trošku na vlně, poslední tři zápasy vyhráli. Ale my si věříme. Musíme být lepší v obraně, musíme být kompaktní a silní. Pilujeme to na trénincích, vidím z kluků velké obětování. Věřím, že to zvládneme."

Miroslav Koubek (Plzeň): "Z hlediska našeho programu to bude nesmírně náročný zápas. Po Gziře máme další ztráty, šrámy. Pokusíme se zase postavit co nejčerstvější sestavu. Dokážeme počítat a náročné utkání to bude i z toho důvodu, že Budějovice ještě nemají bod. Vždy je nejhorší čtvrtek - neděle. Neděle - čtvrtek, to jde. Týden má sedm dní, jednou hrajete třetí den a jednou čtvrtý. Vždy je to nevýhodné k lize, pokud se hrají poháry ve čtvrtek."