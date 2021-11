Sparta se v předehrávce na ledě Litvínova pokusí odvrátit osmou prohru za sebou

Praha - Další pokus ukončit dlouhou sérii neúspěchů budou mít ve čtvrteční předehrávce 22. extraligového kola hokejisté Sparty. V pátém z devíti utkání v arénách soupeřů za sebou se představí v Litvínově. Ani Severočeši nepůjdou do bitvy tradičních soků v ideálním rozpoložení, neboť ve třech z posledních čtyř zápasů nebodovali a jsou až třináctí. Za sebou mají už jen nováčka Kladno a Zlín.

Sparťné sedmkrát v řadě prohráli a klesli až na deváté místo. Verva sice tak dlouhou sérii nezdarů za sebou nemá, ale po solidním vstupu do sezony se stále nemůže dostat na vítěznou vlnu. Oba celky v tabulce aktuálně dělí jen šest bodů a v případě výhry se mohou posunout hned o několik příček výše.

"Pro nás je každý soupeř těžký, v extralize však není lehkého soupeře. Sparta má svoji kvalitu a určitě nám nedá nic zadarmo. Stejně tak my se chceme zlepšit a doma vyhrát," řekl ČTK trenér domácích Vladimír Országh. "Sparta bude chtít ukončit černou sérii a pro nás to určitě nebude jednoduchý zápas. Jsme si vědomi toho, že už bude muset zabrat, ale my na druhou stranu určitě nechceme prodat kůži lacino. I my potřebujeme body do tabulky," uvedl slovenský kouč.

Sparta nečekaně tápe. "Prohráli jsme sedmkrát v řadě, takže máme i herní krizi. Musíme urputně bojovat, všichni jít do brány. Do naší branky nám padá úplně všechno, na což se ale nesmíme vymlouvat a musíme gólmanům pomoci. Musíme se prát jeden za druhého a vyhrát na krev," uvedl pro klubový web útočník David Kaše.

"Všechno jde teď proti nám, ale když předvedeme podobný výkon jako minule v Mladé Boleslavi a budeme dřít, v Litvínově tuhle sérii zlomíme a najedeme na vítěznou vlnu. Věřím, že když budeme každý do jednoho makat a padat po tlamě, brzy se to zase otočí," doplnil Kaše.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou: HC Verva Litvínov (13.) - HC Sparta Praha (9.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 19 zápasů/17 bodů (6 branek + 11 asistencí) - Erik Thorell 18/26 (9+17). Statistiky brankářů: Denis Godla průměr 2,64 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,68 procenta a jednou udržel čisté konto, Šimon Zajíček 4,98 a 85,48 - Alexander Salák 2,66 a 90,11,Jakub Neužil 2,90 a 89,90, Maxim Žukov 4,88 a 82,05. Zajímavosti: - Litvínov prohrál tři z posledních čtyř zápasů, ale doma tři z uplynulých čtyř duelů vyhrál. - Sparta prohrála sedmkrát za sebou a získala jen tři body. V posledních třech duelech vyšla naprázdno. - Pražany čeká pátý ze sérii devíti zápasů venku, kde pětkrát za sebou prohrála a dosáhla na jediný bod. - Sparta bodovala v deseti z posledních jedenácti vzájemných zápasů, z toho devětkrát vyhrála.