Sparta se v Lize mistrů na ledě Rögle pokusí o zázrak

Ilustrační foto - Úvodní utkání čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Sparta Praha - Rögle BK, 7. prosince 2021 v Praze. Zleva William Wallinder z Rögle BK a Jan Buchtele ze Sparty Praha.

Ilustrační foto - Úvodní utkání čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Sparta Praha - Rögle BK, 7. prosince 2021 v Praze. Zleva William Wallinder z Rögle BK a Jan Buchtele ze Sparty Praha. ČTK/Deml Ondřej

Ängelholm (Švédsko) - S mimořádně těžkým úkolem nastoupí hokejisté Sparty do úterní odvety čtvrtfinále play off Ligy mistrů ve švédském Ängelholmu proti domácímu týmu Rögle. Pražané mají po domácím utkání a porážce 2:5 tříbrankové manko. Zatímco v extralize procházejí sezonou s velkými výkyvy a hodně zaostávají za očekáváním, jejich soupeř je aktuálním lídrem švédské nejvyšší soutěže. Přes neúspěch z minulého týdne se sparťané nevzdali postupových nadějí.

Sparta se v úterý prosadila jako první a ještě po první třetině byl stav 1:1, ale ve zbytku duelu dominovali hosté. "Ze tří švédských týmů, proti kterým jsme hráli, je Rögle z našeho pohledu nejhokejovější. Výchozí pozice do odvety není nejlepší, ale naděje umírá poslední," řekl trenér Josef Jandač, jehož svěřenci v tomto ročníku Ligy mistrů hráli také s Växjö a Skellefteou.

"Prohráli jsme 2:5, což není moc dobré. Ve druhém utkání to budeme mít složité, ale určitě není nic ztraceného. V odvetě musíme zlepšit obranu. Gólů dostáváme fakt moc. Udělali jsme (v prvním utkání) chyby vzadu, což nás trápí i v lize, musíme to sehrát lépe. Pět inkasovaných gólů není dobrá vizitka," připustil útočník Roman Horák. "Musíme hrát v defenzivě lépe a vyhrát o tři góly. Potřebujeme dát tři góly a oni žádný, aby se to srovnalo. Musíme hrát agresivně, být silní na puku, jít si za tím a hrát agresivně,“ dodal Horák.

"Máme nabitý program, bude to těžké, ale myslím si, že se s tím vypořádáme. Na druhou stranu ztrácíme tři góly, nejsme v jednoduché pozici. Už jen z tohoto pohledu nás čeká velká bitva. Věříme však, že máme šanci v zápase uspět a sérii ještě zdramatizovat," uvedla pro klubový web další z ofenzivních opor posledního extraligového zástupce v evropské soutěži Jan Buchtele.

Ve zbývajících třech zápasech nakročil do semifinále podobně rázně jako Rögle i hegemon dosavadních šesti ročníků Ligy mistrů Frölunda. Čtyřnásobný vítěz soutěže vyhrál úvodní duel na ledě dalšího švédského celku Leksandu rovněž 5:2. Postupující z této dvojice narazí na lepšího z duelu Rögle a Sparty. Rouen půjde do domácí odvety s Tapparou Tampere po úvodní remíze 3:3, vyrovnanou startovní pozici mají i Mnichov a Lukko Rauma po výsledku 2:2 na ledě finského celku.