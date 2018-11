Praha - Nejlépe hrající tým v arénách soupeřů Sparta zavítá v sobotní dohrávce 23. kola hokejové extraligy do Karlových Varů a bude se snažit vylepšit bilanci jediné výhry z posledních pěti zápasů. Energie od série šesti utkání, v nichž neztratila ani bod, střídá pravidelně už osm kol porážky s výhrami.

Západočeši změří po Hradci Králové, Liberci, Brnu a Vítkovicích síly s dalším sokem z širšího okruhu favoritů na titul. "Pro nás je to další velká výzva. A zároveň možnost ověřit si, kam jsme se za ty tři měsíce posunuli. I tím, že jsme v televizi, se chceme předvést v tom nejlepším světle a navázat na nedávnou výhru proti Kometě," řekl ČTK trenér Martin Pešout.

Faktem, že jeho tým nedokázal od úspěšné šňůry uspět alespoň dvakrát po sobě, ho netrápí. "Když budeme střídat výhry a porážky, tak to pro nás bude znamenat záchranu. Je třeba se držet při zemi. Neúspěšné výsledky na začátku sezony jsou pro nás strašákem. Nechceme do toho zase sklouznout a je pro nás cenný každý bod," zdůraznil Pešout.

Velmi dobře vede v patrnosti, že sparťané si zatím vedou lépe v utkáních venku. "V tom je nyní asi hlavní síla Sparty, venku se jim daří, my bychom chtěli tu jejich bilanci trošku narušit," přál si Pešout.

Sparťané před svými fanoušky pětkrát v řadě nebodovali. Hlavy mají ale nastavené na nejbližší utkání. "Mrzí nás to, ale moc o tom nemluvíme. Navíc naposledy proti Třinci (1:3) jsme hráli dobře; oba poslední domácí zápasy byly docela dobré, jen jsme nevyužili svoje šance. Dobře jsme to odpracovali, byla tam ta správná energie. Venku hrajeme jednodušší hokej a přináší to výsledky," uvedl kouč Uwe Krupp.

Stále vidí rezervy. "Líbí se mi, jak hráči pracují a jakou má tým duši a charakter, to jsou věci, které jako kouč hodně respektuji. Chtěl bych vidět více střel. Zároveň to, abychom jich soupeři méně dovolili. A pak nás trápí až příliš trestných minut, to musí každý hráč přijmout za své," vypočítal Krupp.

Karlovy Vary byly v přípravě prvním jeho soupeřem v českém hokeji. "Měli nedávno velmi dobrou šňůru, hrají dobře a jde možná o nejrychlejší tým v extralize. Mohl by to být dobrý zápas. Musíme ale pracovat na maximum, když si s Vary hledáte ty snadnější cestičky k úspěchu, tak vás roznesou," varoval Krupp.

Hostům stále chybí šestice hráčů. "Pozitivem ale je, že obránce Pavelka by mohl v sobotu nastoupit. Je ale taky jasné, že ti kluci vždy potřebují nějaký čas, aby se do toho zase naplno dostali," uvědomuje si Krupp.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou 23. kola extraligy: -------- HC Energie Karlovy Vary (11.) - HC Sparta Praha (5.). Začátek zápasu: 15:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:5. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 21 zápasů/15 bodů (7 branek + 8 asistencí) - Petr Vrána 23/18 (6+12). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,58 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,05 procenta a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Závorka 4,50 a 86,76 - Matěj Machovský 2,41, 92,46 a třikrát udržel čisté konto, David Honzík 3,44 a 86,54. Zajímavosti: - Sparta vyhrála pět z posledních šesti vzájemných zápasů. - Energie po sérii šesti výher na domácím ledě podlehla v neděli v KV Aréně Vítkovicím 2:3. - Pražané prohráli čtyři z posledních pěti zápasů a získali v nich jen tři body.