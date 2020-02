Sparta se utká s Mladou Boleslaví o druhé místo

Praha - Přímý souboj o druhé místo nabídne úterní předehrávka 47. kola hokejové extraligy mezi Spartou a Mladá Boleslaví. Bruslařský klub je s odstupem hned za vedoucím Libercem, ale na čtvrté Pražany má pouze jednobodový náskok. Prostor k nápravě za ostudný páteční debakl z Karlových Varů bude mít Brno. Šestá Kometa se v dohrávce 46. kola utká s Hradcem Králové. Osmí Východočeši ztrácejí na domácí pět bodů.

Pražany čeká pátý domácí zápas v řadě, ve kterém se budou snažit navázat na tři předešlé výhry v sezoně proti Mladé Boleslavi. Vždy ale vyhráli za dva body po nájezdech nebo v prodloužení.

Speciální nádech bude mít utkání pro nového trenéra Miloslava Hořavu, jenž v minulé sezoně vedl Bruslaře. "Na zápas se těším, ale já se těším na každý, takže si nemyslím, že to bude něco speciálního. To, že jsem působil v Boleslavi, bude spíše takové osvěžení. Hráče znám," řekl Hořava.

Sparta má stále na marodce řadu hráčů, k dispozici už ale bude brankářská jednička Machovský, jenž nedělní souboj s Karlovými Vary vynechal s ohledem na plán trenérů nasadit do hry Sedláčka. "Je v pořádku. Byla to plánovaná výměna, chtěli jsme, aby si odpočinul," uvedl Hořava.

Mladoboleslavští v neděli otočili zápas v Litvínově, kde prohrávali už 0:2, ale nakonec si po lépe zvládnutých nájezdech připsali čtvrtý úspěch za sebou a posedmé v řadě bodovali. Na vedoucí Liberec ztrácí družina koučů Radima Rulíka a Pavla Patery deset bodů.

"Je nám jedno, jak jsme na tom v tabulce. Chceme bodovat v každém zápase. V úterý nás čeká Sparta, bylo by super opět bodovat, poté si chvilku odpočineme a připravíme se na vrchol sezony. Nekoukáme ani na první místo, priorita je být do šestého," uvedl útočník Radim Zohorna.

Kometa po dvou porážkách po reprezentační přestávce má co napravovat. "Motivace je daná nejen jako omluva fanouškům, ale především jako boj o šestku," řekl před soubojem s Hradcem asistent trenéra Kamil Pokorný.

Výprask 1:9 na západě Čech totiž zanechal větší stopy u veřejnosti než u týmu samotného. "V sobotu měli hráči volno, vyčistili si hlavy, v neděli jsme se sešli, ukázali jsme nějaké věci, ale moc jsme se v tom nepitvali. Výsledek byl hodně zkreslený našimi zahozenými šancemi. Mohlo to klidně skončit 8:8," namítl Pokorný.

Energie se k jeho týmu přiblížila na pouhé dva body, hned za ní je Mountfield. "Musíme na ledě nechat všechno," řekl Pokorný. Brňané budou nadále postrádat Holíka, od pátku je na marodce Plášek, dnes netrénovali Erat s Muellerem, hrát by ale měli. K týmu se připojil Jakub Brabenec, syn bývalého reprezentanta, jehož v úterý zřejmě čeká extraligová premiéra.

Stejně jako domácí museli i Východočeši v posledních dnech vstřebávat debakl z posledního zápasu - v pátek prohráli na ledě Třince 0:6. "Byl to od nás hodně špatný zápas, jeden z nejhorších v sezoně. Ale hodili jsme to za hlavu, je třeba se poučit z chyb a zapomenout. Teď nás čeká velmi důležitý zápas, kde se rozhodne, zda budeme mít ještě šanci na tu šestku," konstatoval obránce Radim Šalda.

Hradec Králové má na domácí pětibodové manko, ale zároveň také utkání k dobru. "Ten zápas bude určitě hodně zajímavý a hodně urputný. Musíme do toho vstoupit tak, jako kdyby to byl poslední zápas v play off pro nás. Myslím, že po tom, jaký výprask mají oba týmy za sebou, to bude ostré. Body nutně potřebují oba týmy," uvedl Šalda.

Statistické údaje před úterními zápasy Tipsport extraligy: Dohrávka 46. kola: HC Kometa Brno (6.) - Mountfield Hradec Králové(8). Začátek zápasu: 18:00 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 3:2 v prodl., 1:2 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: Martin Zaťovič 44 zápasů/45 bodů (27 branek + 18 asistencí) - Radek Smoleňák 44/32 (20+12). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka průměr 2,69 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,16 procenta a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,82, 90,56 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,00 a 77,78 - Marek Mazanec 2,19, 91,55 a pětkrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 86,84. Zajímavosti: - Kometa po předchozí sérii tři vítězství prohrála třikrát za sebou a získala jediný bod. - Mountfield prohrál dva z posledních tří zápasů, ale venku vyhrál tři z uplynulých pěti duelů. - Brňané po sérii šesti vítězství ve vzájemných duelech naposledy prohráli na ledě Hradce Králové 1:2 v prodloužení. - Hradecký obránce Radim Šalda v úterý oslaví 21. narozeniny a útočníkovi Radovanu Pavlíkovi bude 22 let. Předehrávka 47. kola: HC Sparta Praha (4.) - BK Mladá Boleslav (2.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1 v prodl., 1:0 po sam. nájezdech, 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 43/33 (19+14) - Pavol Skalický 45/42 (17+25). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,64, 91,00 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,81 a 89,77 - Gašper Krošelj 2,18, 91,95 a třikrát udržel čisté konto, Justin Peters 2,79, 90,02 a dvakrát udržel čisté konto, Radek Haas 4,17 a 88,73. Zajímavosti: - Sparta zakončí sérii pěti domácích utkání a po ní se představí v dalším duelu až ve čtvrtek 27. února na ledě Kladna. - Pražané vyhráli tři z posledních čtyř zápasů a získali v nich osm bodů. - Bruslařský klub bodoval sedmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrál. - Sparta vyhrála ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou, Mladá Boleslav uspěla naposledy 14. listopadu 2018, kdy vyhrála v Praze 5:3. - Sparťanský obránce Jan Košťálek dnes slaví 25. narozeniny. - Sparťanský útočník Vladimír Růžička dnes slaví 31. narozeniny. - Sparťanský útočník Jan Buchtele může sehrát 500. zápas v extralize. Tabulka: 1. Liberec 45 27 5 2 11 161:113 93 2. Mladá Boleslav 46 21 7 6 12 138:108 83 3. Plzeň 45 24 2 7 12 144:120 83 4. Sparta Praha 47 19 12 1 15 156:135 82 5. Třinec 45 23 3 4 15 142:113 79 6. Brno 45 18 5 6 16 128:139 70 7. Karlovy Vary 46 16 8 4 18 156:136 68 8. Hradec Králové 44 17 5 4 18 110:111 65 9. Zlín 46 18 3 4 21 139:131 64 10. Olomouc 46 16 5 6 19 107:120 64 11. Vítkovice 47 12 8 4 23 119:160 56 12. Kladno 46 13 3 6 24 112:153 51 13. Pardubice 46 12 3 9 22 106:149 51 14. Litvínov 44 12 2 8 22 121:151 48