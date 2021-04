Sparta se představí v dohrávce v Jablonci, Plzeň hostí Zlín

Praha - Ve středu jsou na programu dvě dohrávky první fotbalové ligy. Sparta, která v nedělním derby podlehla Slavii 0:2, se od 18:00 představí na stadionu Jablonce, o dvě hodiny dříve má výkop utkání Plzeň - Zlín. Zápasy 22. a 24. kola se v původních březnových termínech neodehrály kvůli koronavirovým karanténám Sparty a Plzně.

Druhá Sparta v Edenu opět nestačila na úhlavního pražského rivala a v devátém soutěžním duelu pod koučem Pavlem Vrbou poprvé prohrála. Na Slavii ztrácí v neúplné tabulce už 17 bodů, má ale dvě utkání k dobru.

"Je důležité rychle hodit za hlavu porážku v derby se Slavií. Následující dva zápasy s Jabloncem a Slováckem jsou velmi důležité a musíme je zvládnout za každou cenu. Když se nám to podaří, budeme v komfortnější situaci," řekl Vrbův asistent Luboš Loučka.

Sparťané se střetnou s Jabloncem přesně po týdnu, minulou středu čtvrtý tým ligové tabulky vyřadili ve čtvrtfinále poháru po domácí výhře 4:1. "Bude to jiný zápas. Hlavně kvůli terénu, kombinace nebude taková a fotbal nebude tak koukatelný, jako když jsme s nimi hráli na Letné. Bude to hodně soubojové a silové, ale zvládneme to," prohlásil bývalý jablonecký obránce Loučka.

"Ctíme kvalitu Sparty, ale hrajeme doma, budeme chtít zabojovat a zvítězit. Bude to úplně jiný zápas než v poháru. Věřím, že budeme úplně jinak aktivní, než jsme byli v prvním poločase na Spartě. Nemáme se čeho a koho bát. Musíme být sebevědomější," uvedl kouč Jablonce Petr Rada, jenž v minulosti vedl pražský tým.

Šestá Plzeň v sobotu přes velké množství šancí jen remizovala v Karviné 1:1 a přerušila sérii šesti soutěžních výher. Navíc před zápasem přišla o zraněné klíčové záložníky Pavla Buchu a Aleše Čermáka, kterým hrozí předčasný konec sezony.

"V Karviné nás velmi nízká produktivita stála vítězství, je to pro nás velké poučení na středu. Bodovou ztrátu musíme okamžitě odčinit doma, kde nás čekají dva zápasy po sobě," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa.

Viktoria na podzim sice ve Zlíně podlehla 0:1, ale předtím s ním v lize neprohrála sedmkrát po sobě. Třináctí "Ševci" v posledních dvou kolech vyšli naprázdno. "Bude to obrovsky těžké. Takové týmy nejsme schopni porážet, ale porazit ano. S každým se dá hrát. Plzeň sice je v tabulce níže, než bývalo zvykem, ale má stále velký potenciál. Když jsem viděl, jak hráli v Karviné a co neproměnili, tak bych si přál, aby to nespustili proti nám," uvedl zlínský kouč Bohumil Páník.

Tabulka:

1. Slavia 26 21 5 0 72:15 68 2. Sparta 24 16 3 5 54:28 51 3. Slovácko 26 15 5 6 47:26 50 4. Jablonec 25 15 4 6 43:28 49 5. Liberec 26 12 7 7 37:23 43 6. Plzeň 24 12 5 7 42:28 41 7. Pardubice 26 11 5 10 27:34 38 8. Ostrava 26 10 7 9 36:25 37 9. Olomouc 26 9 10 7 32:26 37 10. Bohemians 1905 26 8 9 9 28:28 33 11. České Budějovice 26 7 10 9 27:35 31 12. Karviná 26 7 9 10 28:39 30 13. Zlín 25 8 5 12 26:34 29 14. Mladá Boleslav 26 5 9 12 32:43 24 15. Teplice 26 6 5 15 28:56 23 16. Brno 26 4 8 14 21:39 20 17. Opava 26 3 6 17 16:52 15 18. Příbram 26 2 8 16 17:54 14