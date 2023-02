Sparta se před Vítkovice nedostala, podlehla Olomouci v nájezdech

Praha - Hokejisté Sparty prohráli v dohrávaném utkání 42. extraligového kola s Olomoucí 1:2 po samostatných nájezdech a nevyužili tak šanci přeskočit druhé Vítkovice. Hosté vedli díky gólu obránce Dalibora Řezníčka ze 12. minuty a prosadili se tak po dvou zápasech bez vstřeleného gólu. Ve druhé třetině vyrovnal Michal Řepík. V nájezdech rozhodl kapitán hostů Jan Knotek.

Olomoučtí nastoupili při rozsáhlé marodce se čtyřmi juniory a jedním dorostencem v sestavě, ale hned na začátku potrápili favorita několika útočnými výpady, které musel likvidovat brankář Pražanů Kovář. V sedmé minutě zahrozil z domácích jako první výrazněji Kaše, olomoucký gólman Lukáš byl však pozorný.

Sparta si zahrála i první přesilovku, ale mohla v ní inkasovat, když Klimek uháněl sám na Kováře, překonat ho však nedokázal. V polovině úvodního dějství musel na trestnou lavici Jandus a Hanáci trestali - po dlouhých 131 minutách a 29 sekundách mohli slavit gól díky Řezníčkově povedené ráně od modré čáry. Na konci 14. minuty měli hosté k dispozici další početní výhodu, v ní ale úspěšní nebyli.

Sparta se prosadila rovněž až díky přesilovce. Na začátku 24. minuty se provinil proti pravidlům Dujsík a jen krátce po polovině jeho trestu ho poslal zpět do hry Řepík. Kapitán Pražanů se prosadil po ráně bez přípravy těsně za kruhem a dal již 24. gól v sezoně. Ve 35. minutě mohl vrátit hostům vedení Plášek, jenž se dostal do výborné pozice, ale Kovář byl proti. Po chvilce na druhé straně z velmi podobné střelecké parkety nedokázal prostřelit Lukáše Safin.

Po začátku třetí třetiny fauloval Olesz a přestože se přesilovka Spartě příliš nepovedla, dostal se v jejím závěru do obrovské šance Horák, zblízka však skvěle chytajícího Lukáše nepřekonal. Pražané se snažili vystupňovat svůj tlak a rozhodnout v základní hrací době, jenže jejich snaha dál ztroskotávala na Lukášovi.

V 52. minutě se před olomouckého gólmana protáhl povedenou individuální akcí Tomášek, ani on však na něho nevyzrál. Další šanci nevyužil Řepík. Polášek bombou od modré čáry sestřelil před brankou clonícího Formana, jehož zasáhl do tváře. I díky úklidu krve z hrací plochy mohli hosté na chvilku vydechnout. A když pak přečkali další závary před svým brankovištěm, měli jistý bod.

V prodloužení měli navrch sparťané, jenže o rozhodující zásah usilovali marně. Největší šanci měl Kousal, jenž se dostal sám před Lukáše, ale ten snahu o chytré zakončení mezi betony přečetl. Rozhodovalo se proto až v nájezdech. Ve druhé série nejprve překonal Kováře Plášek, ve třetí na něho navázal Knotek, za Spartu sice hned odpověděl Tomášek, ale to bylo pro domácí málo.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Olomouc hrála výborně. My jsme začali špatně a měli jsme špatnou celou první třetinu, ale druhou a třetí třetinu jsme hráli velice dobře. Olomouc ale hrála celý zápas skvěle do obrany a nepustila nás skoro do ničeho. Ty šance, které jsme měli, tak jsme nedali. Byl to výborný zápas a nedá se nic dělat - je to hokej a my jsme prohráli. Bylo by výborné, kdybychom dosáhli na druhé místo, ale když se to nepovede, tak i to třetí je pro nás skvělé."

Jan Tomajko (Olomouc): "Měli jsme problémy se sestavou už minulý zápas, dnes nám vypadl ještě další útočník, takže jsme sem přijeli opravdu bránit, hrát dobře z defenzívy a dělat co nejméně chyb. Myslím, že v tom jsme dneska podali výborný výkon. Využili jsme přesilovku a pak jsme se snažili nedostat gól a dobře bránit, aby Sparta neměla přečíslení, což se nám dařilo. Druhý bod je takový bonus navíc. Musím ale hráče opravdu pochválit, protože do defenzívy to byl výborný týmový výkon a chyb bylo minimum."

HC Sparta Praha - HC Olomouc 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Řepík (M. Jandus) - 12. Řezníček (Dujsík, Klimek), rozhodující nájezd J. Knotek. Rozhodčí: Hribik, Hejduk - J. Ondráček II, Špůr. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 10.728.

Sestavy:

Sparta: Jakub Kovář - M. Jandus, Mikliš, Krutil, Němeček, T. Tomek, Polášek - E. Thorell, Horák, Tomášek - Řepík, D. Kaše, Forman - P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele - Konečný, G. Thorell, Safin - Vauhkonen. Trenéři: Hořava a Wallson.

Olomouc: Lukáš - Dujsík, Rašner, Švrček, Řezníček, T. Černý, Mareš, T. Galvas - J. Navrátil, Klimek, Plášek - Bambula, J. Knotek, Olesz - A. Rutar, Menšík, Strapáč - Matašovský, Kučera, M. Tomeček. Trenér: Tomajko.