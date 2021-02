Sparta se poprvé představí pod Vrbou, Slavia hraje v Příbrami

Praha - Sedmi zápasy pokračuje o víkendu 18. kolo první fotbalové ligy. Spartu po středečním odvolání trenéra Václava Kotala povede v neděli v Olomouci poprvé kouč Pavel Vrba. Letenští se dělí o druhé místo tabulky s Jabloncem a ztrácejí 12 bodů na vedoucí Slavii, která se v sobotu představí na hřišti předposlední Příbrami. Vršovický obhájce titulu jako jediný v ligové sezoně ještě neprohrál. Jablonec hostí čtvrté Slovácko a pátá Plzeň vyzve osmý Liberec.

Sparta naposledy pod Kotalem v minulém kole podlehla Bohemians 1905 0:1 a po šesti kolech nebodovala. Pražanům se v Olomouci v poslední době nedaří, minulé tři ligové zápasy tam prohráli a pokaždé to bylo 0:1.

"Přiznám se, že zatím všechno proběhlo hekticky. Je pravda, že jsem dostal mužstvo tři dny před zápasem. Ale vím, že hráči jsou dobře připraveni, dobře trénovaní. Všichni víme, že v Olomouci to bude důležitý zápas, a budeme tam chtít okamžitě uspět," řekl Vrba, který dříve vedl konkurenční Plzeň nebo českou reprezentaci.

Šestá Olomouc vyhrála jediné z posledních devíti kol, na Letenské si ale věří. "Sparta vyměnila trenéra a je pro nás těžko čitelná. Spíš se podívám na některé zápasy Plzně pod Pavlem Vrbou a z toho budeme vycházet. Budeme se snažit, abychom pro vítězství udělali maximum," uvedl kouč Sigmy Radoslav Látal.

Slavia v lize neprohrála už 29 utkání a další výhru bude chtít přidat v Příbrami, která z posledních šesti kol získala jediný bod. Pražané porazili v nejvyšší soutěži nadcházejícího soupeře devětkrát po sobě, trenér Jindřich Trpišovský přesto očekává náročný boj.

"Prostředí v Příbrami je takové složitější, bude strašně záležet na terénu. Jde o hodně bojovné, soubojové mužstvo, vždy se tam těžko prosazujeme. V těchto zápasech není možné koukat na tabulku, vše se maže. Každý se na nás chce vytáhnout, i bod je pro ně obrovský úspěch," konstatoval Trpišovský.

Jablonec v lize neprohrál se čtvrtým Slováckem 13 zápasů za sebou. Otázkou je, jaký bude na severu Čech stav terénu. Minulý domácí zápas Jablonce s Příbramí provázelo sněžení a plocha byla značně poničená.

Trenér Severočechů Petr Rada očekává hodně náročné utkání, neboť Slovácko vyhrálo pět z posledních šesti kol. "Hrajeme s konkurentem. Slovácko hrálo v posledních zápasech velmi dobře. Dva tři roky jsou pospolu, mají dobře poskládaný tým a zaslouženě jsou nahoře," řekl Rada.

Pátá Plzeň bude doma proti osmému Liberci usilovat o třetí ligovou výhru za sebou, což se jí naposledy povedlo v září. Slovan ztrácí na Viktorii dva body a má k dobru odložený zápas se Zlínem.

"Liberec je výborný a zajímavě poskládaný tým. Věřím, že jsme připraveni, abychom kvalitním výkonem a vítězstvím odčinili porážku 1:4 z úvodu sezony," řekl asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš.

Jedenáctá Karviná přivítá poslední Opavu, která nevyhrála 11 kol po sobě. Dvanáctí Bohemians 1905 vyzvou nováčka z Brna, kterému patří první nesestupová pozice. Čtrnácté Teplice se doma utkají s pardubickým nováčkem, který je desátý.

Duel Zlína s Mladou Boleslaví byl kvůli karanténě v týmu "Ševců" odložen na 24. února. Kvůli omezením proti šíření covidu-19 stále nemohou na stadion fanoušci.

Hlasy před víkendovými zápasy 18. kola první ligy:

--------

MFK Karviná (v tabulce 11.) - SFC Opava (18.)

Marek Bielan (asistent trenéra Karviné): "Viděl jsem spoustu zápasů Opavy pod trenérem Kováčem a hodně se změnili. Přes zimu udělali poměrně dost změn a přivedli hráče, kterým věří. Hrají náročný a běhavý fotbal, praktikují vysoký presink, jsou hodně nepříjemní. Chybí jim ale góly, nejsou produktivní. Věřím, že jim to ještě vydrží a my v sobotu zvítězíme. Kdybychom vstřelili první gól, hodně nám to pomůže. Utkání je pro nás důležité i po psychické stránce. Když vyhrajeme a budeme na 24 bodech, bude to skvělé."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Viděli jsme Karvinou doma proti Slavii i v Teplicích, kde prohrávala a šla do bodu. Síla v tom týmu je velká. Mají hodně vysokých hráčů, dobré standardní situace, nebezpečného Papadopulose. Utkání, které jsme s nimi hráli doma, jsme měli velmi dobře rozehrané a jen kvůli dvěma chybám to Papa celé otočil. Jeden gól dal, na druhý nahrál. Víme, do jaké situace jsme se dostali. Byli jsme přesvědčeni, že zvládneme zápas s Brnem, který jsme bohužel nezvládli. Čeká nás další zápas a prostě se musíme pokusit o to, abychom přivezli body. Víme, že psychická újma na kluky už je velká. Potřebují vyhrát jako sůl, doufejme, že to bude už v sobotu."

Bohemians Praha 1905 (12.) - Zbrojovka Brno (15.)

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Doufám, že navážeme na kvalitní výkon ze Sparty a získáme doma tři body. Můj názor je takový, že nás čeká daleko těžší zápas než na Spartě. Nejde o utkání, ve kterém by se hrálo o všechno. To by bylo v případě, kdyby bylo úplně poslední v soutěži a rozhodovalo by se, zda udržíme ligu."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Chystáme se na další náročnou bitvu, tentokrát pravděpodobně na těžkém terénu. Máme připravených několik variant rozestavení a hráčů do něj. Bohemians naposledy vyhráli venku stejně jako my. Je pro ně pikantní, že vyhráli po mnoho letech na Spartě, určitě je to nabudí. Už dávno neplatí, že by Bohemians uplatňovali jen důraz, chtějí hrát fotbal. Čeká nás nesmírně těžký zápas, v němž se pokusíme navázat na minulé utkání v Opavě a bodovat."

Viktoria Plzeň (5.) - Slovan Liberec (8.)

Marek Bakoš (asistent trenéra Plzně): "Liberec je výborný a zajímavě poskládaný tým. Mají zkušenosti z evropských pohárů, což jim také přidalo na sebevědomí. My máme připravený určitý způsob hry. Věřím, že jsme připraveni, abychom kvalitním výkonem a vítězstvím odčinili porážku 1:4 z Liberce z úvodu sezony."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Čeká nás velmi kvalitní soupeř, který teď dvakrát za sebou vyhrál. Hlavně proti Pardubicím se dočkali vítězství, které asi potřebovali. Mají velmi silný tým, hodně kluků reprezentantů. Máme k Plzni respekt, je to absolutní špička české ligy. Momentálně jsou na místech, s kterými nejsou spokojeni. O raketu jim utekla Slavia a i Jablonec a Sparta odskočily. Plzeň má ambici skončit do třetího místa. My chceme být odolní a porvat se o body. Předchozí vzájemný zápas se nám povedl, ale to už je historie."

FK Jablonec (2.-3.) - 1. FC Slovácko (4.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Bude to hodně náročný zápas, protože hrajeme s konkurentem. Co se týče Slavie, to jsme si rozebrali a rychle od toho odešli, protože ta je někde jinde. Ale týmy jako Slovácko, Sparta, Plzeň, Ostrava nebo Liberec jsou na naší úrovni, od druhého do sedmého místa jsou na tom všichni podobně. Slovácko hrálo v posledních zápasech velmi dobře. Vyhrávali, jen teď naposledy udělali remízu. Ale jsou neporaženi, mají tam určitě dobrou náladu. Dva tři roky jsou pospolu, mají dobře poskládaný tým a zaslouženě jsou nahoře."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Vůbec to nebereme tak, že v Jablonci hrajeme o medailové pozice. Víme, že nás čeká velmi těžký duel s předním týmem tabulky a navíc na těžkém terénu, což může taky sehrát roli. Na jaře jsme ještě neprohráli a rádi bychom v tomto trendu pokračovali. V týdnu jsme se zaměřili na to, co nám proti Budějovicím v minulém kole nešlo, tedy převážně na větší aktivitu směrem dopředu."

FK Teplice (14.) - FK Pardubice (10.)

Radim Kučera (trenér Teplic): "Soupeře dobře znám, protože když jsem trénoval Jihlavu, často jsme s Pardubicemi hráli. Jde o velice pracovité, poctivé mužstvo, až zarputilé. Soupeři nenechá nic zadarmo. Jsou tam kluci, kteří první ligu vybojovali a chtějí se ukázat. Vepředu se opírají o zkušeného Černého, který umí podržet míč, uprostřed mají běhavého Hlavatého, ale jsou tam i další jako Solil, Tischler. Jsou to takoví nepříjemní hráči. Budeme si na to muset dát pozor. Budou vycházet z dobré defenzivy a budou chtít využít každou příležitost k ohrožení naší branky."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Body proti Příbrami jsme potřebovali, abychom to zase nastartovali. Byla to pro nás velice důležitá výhra. Teď nás čekají dva zápasy venku. Jdeme do toho s tím, že tam necháme maximum a uděláme všechno pro nejlepší výsledek."

1. FK Příbram (17.) - Slavia Praha (1.)

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Nemáme úplně jednoduchý los. V zápase se Slavií určitě nebudeme mít co ztratit a půjdeme se poprat. Musíme být lepší než v posledním utkání s Pardubicemi. Doufám, že proti Slavii předvedeme takový výkon, na kterém budeme moci stavět v dalších zápasech."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Příbram oproti podzimu trochu změnila herní schéma, většinou teď hrají na tři stopery. Postupem času zpevnili defenzivu, zjednodušili hru. Pomohl jim Radek Voltr, je nebezpečný nahoře. Na začátku jarní sezony odehráli velmi dobrý zápas s Plzní. Utkání v Příbrami jsou vždy nepříjemná, zvlášť v tuhle roční dobu. Prostředí v Příbrami je takové složitější, bude strašně záležet na terénu. Jde o hodně bojovné, soubojové mužstvo, vždy se tam těžko prosazujeme. V těchto zápasech není možné koukat na tabulku, vše se maže. Každý se na nás chce vytáhnout, i bod je pro ně obrovský úspěch."

Sigma Olomouc (6.) - Sparta Praha (2.-3.)

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Sparta vyměnila trenéra a je pro nás těžko čitelná. Spíš se podívám na některé zápasy Plzně pod Pavlem Vrbou a z toho budeme vycházet. Hlavně se ale musíme zaměřit sami na sebe. Chybí nám někteří zranění a vykartovaní hráči, ale přípravu na duel to zásadně neovlivnilo. V posledních třech utkáních u nás doma jsme Spartu porazili, ale to jsme měli v zádech naše skvělé publikum. Nyní nám bude chybět. Budeme se snažit o to, abychom pro vítězství udělali maximum."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Přiznám se, že zatím všechno proběhlo hekticky. Je pravda, že jsem dostal mužstvo tři dny před zápasem. Ale vím, že hráči jsou dobře připraveni, dobře trénovaní. Všichni víme, že v Olomouci to bude důležitý zápas, a budeme tam chtít okamžitě uspět."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- MFK Karviná (11.) - SFC Opava (18.) Výkop: sobota 6. února, 16:00. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Poživil - Adámková (video). Bilance: 7 2-4-1 7:5. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Ciupa - Jursa, Santos, Dramé, Bartošák - Mangabeira - Čmelík, Qose, Ostrák, Mikuš - Papadopulos. Opava: Fendrich - Didiba, Kulhánek, Večerka - Mondek, Nešický, Tiéhi, Hellebrand, Helešic - Čvančara, Smola. Absence: Bolek (trest za ČK) - Březina (4 ŽK), Pikul, Hnaníček, Rychlý, Žídek, Holík (všichni zranění), Kania (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bartošák, Dramé, Qose, Santos, Smrž - Čvančara, Helešic, Hellebrand, Mondek, Tiéhi (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Qose (4) - Žídek, Mondek (oba 2). Zajímavosti: - Opava vyhrála jediný ze 7 vzájemných ligových duelů, 4 zápasy skončily remízou - všechny 3 vzájemné ligové zápasy v Karviné skončily remízou - Karviná nevyhrála 4 kola po sobě, minule remizovala v Teplicích a na jaře poprvé bodovala - Karviná doma v lize 4x za sebou nezvítězila (z toho 3 prohry) a v sezoně tam získala jen 6 z celkových 21 bodů - Opava 11 kol po sobě nezvítězila a v posledních 4 ligových zápasech získala jediný bod - Opava v posledních 6 kolech dala jediný gól a s 11 brankami má nejhorší útok ligy - Opava v lize venku nevyhrála 24 utkání po sobě - Ostrák (Karviná) oslaví den před utkáním 21. narozeniny - Kulhánek (Opava) může odehrát 50. ligový zápas - Karviné v minulém kole kvůli izolaci z důvodu koronaviru chyběl hlavní trenér Jarábek Bohemians Praha 1905 (12.) - Zbrojovka Brno (15.) Výkop: sobota 6. února, 16:00. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Šimáček - Orel (video). Bilance: 31 9-12-10 32:35. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Krch, Hůlka, Bederka - Dostál, Vaníček, Květ, Ljovin, Hronek - Necid, Pulkrab. Brno: Berkovec - Pernica, Dreksa, Šural - Štepanovský, Sedlák, Vaněk, Pachlopník, Šumbera - Fousek, Růsek. Absence: Bartek, Pokorný, Schumacher, Valeš (všichni zranění), Köstl, Vodháněl (oba nejistý start) - Přichystal, Reiter, Kryštůfek, Gajič (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Ljovin, Vacek, Vaníček - Šural, Vintr (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hronek - Hladík (oba 3). Zajímavosti: - Bohemians v lize s Brnem 5x za sebou neprohráli a neinkasovali, poslední 3 ze 4 duelů skončily 0:0 - Bohemians od srpna 2002 neprohráli doma v lize s Brnem 8x po sobě - Bohemians minule zvítězili na Spartě a vyhráli po 4 kolech - Bohemians doma v lize vyhráli jediný z posledních 4 zápasů, v sezoně tam ale získali 14 z celkových 19 bodů - Brno minule vyhrálo v Opavě a zvítězilo po 4 kolech - Brno venku v lize 2x za sebou neprohrálo a v sezoně tam získalo 8 z celkových 13 bodů - Keita (Bohemians) čeká na 50. ligový start Viktoria Plzeň (5.) - Slovan Liberec (8.) Výkop: sobota 6. února, 18:30. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Horák - Hocek (video). Bilance: 49 19-13-17 65:56. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Limberský, Kaša, Brabec, Falta - Bucha, Kalvach, Šulc - Kayamba, Ondrášek, Ba Loua. Liberec: Nguyen - Jugas, Chaluš, Purzitidis - Koscelník, Sadílek, Mara, Karafiát, Mikula - Pešek, Rabušic. Absence: Havel (4 ŽK), Kopic, Hejda, Hybš, Kovařík (všichni zranění), Čermák, Hořava, Káčer (všichni nejistý start) - Mosquera (trest za ČK), Matoušek, Tijani (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Hejda, Káčer, Kalvach - Pešek, Rabušic (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čermák, Beauguel (oba 6) - Rabušic (7). Zajímavosti: - Liberec na konci srpna ve 2. kole zvítězil nad Plzní 4:1, ale předtím nevyhrál 16 vzájemných ligových zápasů po sobě - Plzeň doma v lize porazila Liberec 3x za sebou a neprohrála tam s ním v posledních 8 zápasech od května 2013 (z toho 7 vítězství) - Plzeň v lize zvítězila 2x za sebou (pokaždé 2:0) a ve 3 zápasech jarní části sezony neinkasovala - Plzeň doma v lize vyhrála 13 z posledních 15 zápasů a v sezoně tam získala 18 z celkových 27 bodů - Liberec v minulém utkání prohrál v Ostravě a nebodoval po 5 kolech - Liberec má utkání k dobru, v minulém kole nehrál zápas se Zlínem kvůli koronaviru v týmu "Ševců" - Liberec vyhrál jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů FK Jablonec (2.) - 1. FC Slovácko (4.) Výkop: neděle 7. února, 14:00. Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Hock - Berka (video). Bilance: 37 16-14-7 51:29. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Krob - Hübschman - Schranz, Považanec, Kratochvíl, Jovovič - Doležal. Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Sadílek - Petržela, Kohút, Navrátil - Kliment. Absence: Pilař, Štěpánek (oba nejistý start) - Cicilia, Tomič (oba zranění), Daníček (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Havlík, Navrátil (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Schranz - Kliment (oba 6). Zajímavosti: - Jablonec v lize se Slováckem 13x za sebou neprohrál, poslední 2 vzájemné zápasy skončily 1:1 - Jablonec prohrál jediný z 18 domácích ligových duelů se Slováckem a poslední 3 vyhrál bez inkasovaného gólu - Jablonec minule prohrál na Slavii a nebodoval po 9 kolech - Jablonec vyhrál doma v lize 7 z 8 utkání v sezoně a získal tam 21 z celkových 35 bodů - Slovácko minule remizovalo s Č. Budějovicemi a nezvítězilo poprvé po 5 kolech - Slovácko venku v lize 3x za sebou vyhrálo a v sezoně tam získalo 16 z celkových 31 bodů - Kubala (Slovácko) si může připsat 50. ligový start FK Teplice (14.) - FK Pardubice (10.) Výkop: neděle 7. února, 14:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Pečenka - Ginzel (video). Bilance: 1 0-0-1 1:2. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Němeček - Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Hyčka - Kučera, Jukl - D. Černý, Trubač, Moulis - Mareš. Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Čihák - Cadu, Tischler, Hlavatý, Ewerton - P. Černý. Absence: Shejbal, Knapík (oba zranění), Macej - Jeřábek, Solil (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Řezníček, Trubač, Žitný - Solil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš (6) - Huf (5). Zajímavosti: - v jediném vzájemném ligovém duelu vyhrály Pardubice 2:1 - Teplice na jaře ve 3 kolech nevyhrály a 2x neskórovaly - Teplice doma v lize vyhrály jediný z posledních 6 zápasů a v sezoně tam získaly jen 8 z celkových 17 bodů - Teplice mají s 37 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Pardubice minule zvítězily po 2 prohrách a na jaře poprvé bodovaly a skórovaly - Pardubice vyhrály venku v lize jediný z posledních 5 duelů a v sezoně tam získaly jen 7 z celkových 25 bodů - Vukadinovič (Teplice) může odehrát 150. ligový zápas 1. FK Příbram (17.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 7. února, 16:00. Rozhodčí: Hrubeš - Caletka, Kříž - Petřík (video). Bilance: 43 7-9-27 34:81. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Laňka, Tregler, Soldát, Vilotič, Svoboda - Hájek, Pilík, Nový - Zorvan - Voltr. Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Zima, Bořil - Holeš, Provod - Sima, Stanciu, Olayinka - Kuchta. Absence: Rezek (4 ŽK), Cortez (zranění) - Hovorka, Masopust, Ševčík, Hilál (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Kingue - Kačaraba, Kúdela, Oscar, Sima (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Antwi, Pilík, Vávra (všichni 2) - Sima (10). Zajímavosti: - Slavia v lize porazila Příbram 9x za sebou a prohrála v jediném z posledních 13 vzájemných zápasů (v květnu 2015) - Slavia v Příbrami 4x za sebou zvítězila - Příbram v lize prohrála 3x za sebou a v posledních 6 kolech nezvítězila - Příbram doma v lize bodovala ve 3 z posledních 4 zápasů a získala tam 8 z celkových 10 bodů - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála a v nejvyšší soutěži bodovala 29x za sebou - Slavia 8 kol po sobě zvítězila a ve 4 jarních duelech dala 15 branek - Slavia má s 51 góly nejlepší útok ligy a s 8 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Slavia venku v lize 6x za sebou zvítězila a s 22 body je tam nejlepším týmem soutěže - příbramský trenér Horváth hrával za Slavii - Kočí (Příbram) si může připsat 50. ligový start Sigma Olomouc (6.) - Sparta Praha (3.) Výkop: neděle 7. února, 18:30. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Dresler - Pechanec (video). Bilance: 51 10-13-28 32:76. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Sladký, Hubník, Poulolo, Vepřek - González, Breite, Greššák, Chytil, Daněk - Yunis. Sparta: Nita - Vindheim, Čelůstka, Hancko, Hanousek - Pavelka, Ladislav Krejčí II - Karlsson, Dočkal, Ladislav Krejčí I - Juliš. Absence: Hála, Nešpor (oba 4 ŽK), Houska, Kerbr, Šíp (všichni zranění), Beneš, Radek Látal (oba nejistý start) - Fortelný, Hložek, Štetina (všichni zranění), Polidar, Wiesner (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: González, Houska, Hubník, Poulolo - Dočkal, Ladislav Krejčí II (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Houska, González (oba 4) - Juliš (11). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových duelů - Olomouc doma v lize porazila Spartu 3x po sobě a pokaždé 1:0 - Olomouc v úterní dohrávce remizovala 1:1 v M. Boleslavi a vyhrála jediné z posledních 9 kol - Olomouc doma v lize prohrála jediný z posledních 10 zápasů a v sezoně tam získala 15 z celkových 26 bodů - Olomouc je s 8 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy - Sparta minule podlehla Bohemians a prohrála po 6 kolech - Sparta venku v lize 4x za sebou neprohrála (z toho 3 výhry) a v sezoně tam získala 19 z celkových 35 bodů - Spartu po odvolání trenéra Kotala poprvé povede bývalý kouč Plzně či české reprezentace Vrba Utkání Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav bylo kvůli koronaviru odloženo. Tabulka: 1. Slavia 17 15 2 0 51:8 47 2. Sparta 17 11 2 4 33:19 35 Jablonec 17 11 2 4 33:19 35 4. Slovácko 17 9 4 4 30:17 31 5. Plzeň 17 8 3 6 32:21 27 6. Olomouc 17 6 8 3 26:20 26 7. Ostrava 17 7 5 5 21:15 26 8. Liberec 16 7 4 5 24:17 25 9. České Budějovice 17 6 7 4 23:23 25 10. Pardubice 17 7 4 6 16:19 25 11. Karviná 17 5 6 6 17:25 21 12. Bohemians 1905 17 5 4 8 19:22 19 13. Zlín 16 5 3 8 18:24 18 14. Teplice 17 5 2 10 18:37 17 15. Brno 17 3 4 10 15:31 13 16. Mladá Boleslav 17 2 5 10 18:31 11 17. Příbram 17 2 4 11 12:33 10 18. Opava 17 1 5 11 11:36 8