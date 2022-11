Sparta se pokusí na ledě druhých Vítkovic ukončit sérii nezdarů

Praha - Hokejisté Sparty mají v pátečním zápase 18. kola extraligy na ledě Vítkovic další šanci zastavit výsledkovou krizi a odvrátit možné změny v kádru nebo ve složení realizačního týmu. Pražané prohráli třikrát za sebou a už osm utkání čekají na tříbodový zisk. Vítkovice ale už v sezoně dvakrát doma porazili a uspěli i v poslední vzájemném utkání v Ostravě v minulé sezoně.

"Samozřejmě jsme v situaci, která není vůbec příjemná. Dostali jsme se ale do ní sami. Je to realita, nikdo z nás nechtěl být v takových sr....ch. Přitom jádro mančaftu z minulé sezony se prakticky nezměnilo. Nechápu to. Všichni si musíme sáhnout do svědomí. Přijde mi to trochu jako déja vu," řekl obránce Sparty Michal Moravčík a poukázal na skutečnost, že Pražané sérii nezdarů zažili i před rokem.

Vítkovičtí ale podle trenéra Miloše Holaně nechtějí brát na situaci Sparty ohled. "Je to náš poslední domácí zápas před reprezentační pauzou, navíc v domácím prostředí a posíleni body z Třince. Je to rivalita, Sparta je Sparta. Mají kvalitní hráče, to že mají nějaký herní útlum, to by nemělo být v našich hlavách," podotkl Holaň. Jeho týmu se naopak daří, v tabulce je druhý a bodoval šestkrát za sebou.

V Liberci dojde na souboj dvou regionálních rivalů, kterým se momentálně nedaří. Bílí Tygři prohráli šestkrát za sebou, Mladá Boleslav neuspěla v pěti duelech a v posledních dvou dokonce vyšla i střelecky naprázdno. I kvůli tomu Liberec klesl až na 11. místo, Bruslaři jsou šestí.

"Nechceme hrát dole. Prohrávat každý zápas je na prd. To je, jako kdybychom se každý den probudili a pršelo, to nechcete. Chceme prostě vyhrát," řekl brankář Severočechů Petr Kváča. "Musíme stále více a více stavět na předešlém zápase, pracovat a ono se to poté k nám otočí. Důležité je, abychom nenastupovali s tím, že jsi jdeme zahrát hokej, ale s tím, že jdeme vyhrát," podotkl Kváča.

Středočechy čeká v Home Credit Areně poslední zápas před reprezentační přestávkou, souboj 19. kola s Vítkovicemi totiž odehrají až v polovině ledna. Mladoboleslavští zatím nastříleli jen 34 branek, což je nejméně v soutěži. Hlavní cíl pro duel je tak jasný. "Když nedáme gól, nemůžeme pomýšlet na body. Co se hry týká, tak si ani nic moc vytýkat nemůžeme. Řekli jsme si ale, že tomu nesmíme podléhat. Prostě v příštím zápase góly dáme," uvedl útočník Jakub Kotala.

Hokejisté Kladna ztratili v úterý dobře rozehraný zápas na ledě Hradce Králové a klesli na poslední místo tabulky. V pátek se utkají s Litvínovem, který Rytíře díky lepšímu skóre přeskočil.

Severočeši se budou na stadionu Kladna snažit navázat na tři výhry, pod vedením nového hlavního trenéra Karla Mlejnka ještě neprohráli. "Ideální by bylo, kdybychom do reprezentační přestávky udělali co nejvíce bodů. Abychom pauzu měli co nejklidnější," řekl útočník Jindřich Abdul.

České Budějovice čeká souboj s Hradcem Králové, ve kterém se bude Motor snažit navázat na tři domácí výhry za sebou. Mountfield v úterý zvládl přestřelku s Kladnem a po výhře v prodloužení odvrátil možnou třetí porážku za sebou. V dresu Jihočechů se do extraligy vrací útočník Michal Vondrka, marodku opustil i kapitán Milan Gulaš.

Posledním pátečním utkáním je západočeské derby mezi Karlovými Vary a Plzní, v němž se bude Energie snažit utnout minisérii dvou nezdarů a oplatit soupeři porážku z prvního vzájemného souboje.

Tabulka:

1. Pardubice 17 9 4 3 1 56:33 38 2. Vítkovice 18 9 2 4 3 60:46 35 3. Brno 16 8 4 0 4 52:39 32 4. Olomouc 15 8 3 0 4 42:29 30 5. Třinec 15 6 1 4 4 41:37 24 6. Mladá Boleslav 17 5 3 3 6 34:34 24 7. Hradec Králové 16 6 2 1 7 42:45 23 8. Karlovy Vary 16 6 2 1 7 41:52 23 9. Plzeň 17 5 2 3 7 47:49 22 10. Sparta Praha 17 4 4 1 8 42:51 21 11. Liberec 15 2 4 6 3 43:43 20 12. České Budějovice 17 4 2 3 8 40:52 19 13. Litvínov 17 4 1 3 9 45:54 17 14. Kladno 17 4 1 3 9 37:58 17