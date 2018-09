Praha - Třetí domácí vystoupení v nové extraligové sezoně čeká v úterý hokejisty pražské Sparty a i tentokrát narazí na východočeského soupeře. V předehrávce 27. kola si svěřenci kouče Uweho Kruppa zopakují duel s Hradcem Králové, který přivítali před deseti dny na úvod základní části. Půjde zároveň o souboj čtvrtého týmu se třetím.

Sparta je zatím před svými fanoušky stoprocentní, když po výhře 4:0 nad Mountfieldem porazila v neděli v O2 areně přesvědčivě také Pardubice (4:1). A ráda by si tuto bilanci uchovala co nejdéle. "Chtěli bychom navázat na ty poslední zápasy a přenést si tu energii z duelů v Plzni a proti Pardubicím i do dalšího utkání s Hradcem," uvedl Kruppův asistent Jaroslav Nedvěd.

Realizační tým zatím může těšit, jak se tým na ledě doplňuje. U několika důležitých okamžiků byli obránci a například Jan Košťálek dal vítězný gól v Plzni a do pardubické sítě. "Dneska se ale hokej takhle hraje - všichni musí útočit a všichni musí bránit. Naši centři skvěle pomáhají dozadu, beci zase podporují útok, zatím je to v tomto ohledu dobré," pochvaloval si bývalý zadák Nedvěd.

Královéhradečtí po úvodní nule na bodovém i gólovém kontě vyhráli tři následující utkání s plným ziskem. "Je super, že jsme nakonec vyhráli tři ze čtyř těžkých zápasů, hodně nám to psychicky pomohlo. Ale nesmíme usnout na vavřínech, musíme makat dál jako dosud a pokusit se přidat další vítězné zápasy," zdůraznil slovenský útočník Juraj Bezúch.

Mountfield má sparťanům co vracet. "Ten první zápas na Spartě nám po střelecké stránce moc nevyšel, tak doufám, že tentokrát nám tam nějaké góly padnou. Pevně věřím, že to zvládneme a oplatíme soupeři prohru, i když má Sparta velmi kvalitní tým. Musíme hrát agresivně a tlačit se do brány," řekl Bezúch.

Statistické údaje před úterní předehrávkou 27. kola extraligy: -------- HC Sparta Praha (4.) - Mountfield Hradec Králové (3.). Začátek zápasu: 18:30 (ČT Sport). Nejproduktivnější hráči: Jan Košťálek 4 zápasy/5 bodů (3 branky + 2 asistence) - Jan Berger, Patrik Miškář oba 4/4 (1+3). Statistiky brankářů: Matěj Machovský průměr 1,48 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 96,08 procenta a jednou udržel čisté konto - Brandon Maxwell 1,50 a 93,75, Jaroslav Pavelka 2,50 a 89,36. Zajímavosti: - Hradec Králové se představí v O2 areně znovu po 11 dnech. V prvním kole 14. září prohrál Mountfield na ledě Sparty 0:4. - Sparta doma s Mountfieldem třikrát za sebou bodovala a z toho dvakrát vyhrála. - Oba celky se utkaly také v přípravě a na srpnovém domácím Mountfield Cupu vyhráli Východočeši 5:4 v prodloužení. - Pražané jsou doma v sezoně z dosavadních dvou zápasů stoprocentně úspěšní při skóre 8:1. - Mountfield po úvodní prohře na Spartě třikrát za sebou naplno bodoval. - Asistent trenéra Sparty Jaroslav Nedvěd dnes slaví 49. narozeniny.