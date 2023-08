Sparta se na Letné zkusí přes Kodaň dostat do 4. předkola LM

Praha - Fotbalisté Sparty přivítají v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů FC Kodaň. Úvodní zápas v dánské metropoli skončil minulý týden bez branek. Týmy se na vzájemný souboj naladily o víkendu výhrou a v sezoně stále nenašly přemožitele. Zápas na vyprodané Letné začne v 19:00.

Pražané vedle postupu do závěrečného 4. předkola budou usilovat i o první výhru nad Kodaní. V dosavadních třech vzájemných utkáních v pohárech ji nezdolali a navíc proti ní neskórovali; vedle remízy 0:0 z uplynulého týdne na sebe mužstva narazila ve skupině Evropské ligy v sezoně 2009/10, kdy Kodaň vyhrála 1:0 doma a 3:0 na Letné.

"Je to 50 na 50. Samozřejmě doufám, že pár procent přikloníme na naši stranu díky fanouškům na Letné, kteří snad dodají hráčům trochu odvahy a sebevědomí. Jinak je to ale vyrovnané. Kodaň pravidelně hraje skupinu evropských pohárů, v minulé sezoně se dostala do Ligy mistrů," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske, jenž v Kodani v letech 2016 až 2017 působil jako asistent.

V realizačním týmu Pražanů jsou další tři Dánové - asistent Lars Friis, kondiční trenér Christian Clarup a hlavní analytik Lukas Babalola. V kádru Sparty působí i jejich krajané brankář Peter Vindahl, stoper Asger Sörensen a obránce či záložník Casper Höjer, který je však zraněný.

Kodaň neprohrála v pohárech na hřišti českých mužstev třikrát po sobě a čtyři z posledních pěti utkání. Ve vyřazovacích dvojzápasech s českými soupeři ale ve všech třech případech vypadla. "V Praze by to mohlo být jiné utkání než u nás, místy se tam nejspíš ocitneme pod tlakem. Stoprocentně ale věřím tomu, že tam můžeme zvítězit," prohlásil kouč Kodaně Jacob Neestrup.

Sparta, která od porážky s Kodaní na podzim 2009 nepodlehla v pohárech dánským soupeřům pětkrát po sobě, si naposledy zahrála skupinu LM v ročníku 2005/06. Od té doby vypadla v kvalifikaci osmkrát. Naopak celek z dánské metropole se v "milionářské" soutěži naposledy představil v uplynulé sezoně a v předkolech pohárů neprohrál v 11 utkáních za sebou.

Týmy se na vzájemný souboj naladily ve svých ligách vítězně. Sparta navzdory osmi změnám v sestavě v sobotu vyhrála v Jablonci 5:1 a v sezoně neprohrála v žádném z dosavadních pěti soutěžních utkání (z toho čtyři výhry). Kodaň o den dříve zdolala Odense 2:1 a nenašla přemožitele ani v sedmém soutěžním zápase v ročníku (z toho šest vítězství), jelikož na rozdíl od Sparty musela zvládnout 2. předkolo Ligy mistrů, v němž si poradila s islandským Breidablikem.

"Je důležité, že před úterním utkáním máme všichni hlavy nahoře a že jsme sebevědomí. Nikoliv jen pár jedinců, ale celý tým. Zároveň jsme poslali vzkaz všem, že máme široký a kvalitní kádr, což je z dlouhodobého hlediska pro mě důležitější. Je to také jasný signál pro samotné hráče, jelikož mohou vidět, že když dostanou šanci, tak ji musejí chytit a předvést výkon jako proti Jablonci," uvedl Priske.

Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného předkola LM, kde se utká s lepším z dvojice Raków Čenstochová - Aris Limassol. Poražený bude bojovat o skupinu Evropské ligy buď s AEK Atény, nebo s Dinamem Záhřeb. Všechny zmíněné týmy včetně Sparty s Kodaní mají jistotu minimálně účasti ve skupině Konferenční ligy.