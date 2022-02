Sparta se může dotáhnout na České Budějovice, Liberec narazí na Karlovy Vary

Praha - Středeční dohrávka 55. kola hokejové extraligy mezi Spartou a Českými Budějovicemi nabídne přímý souboj týmů, které se snaží probít do první čtveřice, z níž vede po základní části cesta rovnou do čtvrtfinále play off. Dohrávkou bude i souboj pod Ještědem, v němž se Liberec utká s Karlovými Vary. Zápas na severu Čech zkompletuje 48. kolo.

Sparťané po čtyřech zápasech bez ztráty získali za poslední dvě utkání jen bod, mají tak co napravovat. Především poslední porážka s Vítkovicemi je musela mrzet. O vítězství přišli až v závěru základní hrací doby. "V dalších zápasech si rozhodně musíme pohlídat závěry třetin, kdy jsme inkasovali dva góly. Chyby si rozebereme na videu a poučíme se z nich," ujistil útočník David Tomášek. Jeho tým zaostává za Českými Budějovicemi o čtyři body.

Vítězná šňůra Jihočechů skončila minulý týden v Mladé Boleslavi na čísle sedm, ale hned v neděli proti Kometě naskočili hokejisté Motoru zpátky na vítěznou vlnu. "V minulém zápase jsme přišli o skvělou sérii, ale dokázali jsme ihned odpovědět výhrou. Podle mě je hrozně důležité, že nemáme dvě prohry za sebou a můžeme pokračovat v klidu dál, třeba i udělat další pěknou sérii," prohlásil útočník Martin Hanzl.

Liberečtí Bílí Tygři budou v akci již dnes, kdy se v programu 55. kola představí v Pardubicích. Proti týmu Energie tak odehrají druhý zápas ve dvou dnech, ale zároveň se jím také vrátí domácí led po pěti zápasech v arénách soupeřů. Ve třech startech před měřením sil s Dynamem posbírali sedm bodů, uspěli naplno dokonce i v Třinci. "Když takhle pracujete, tak pak máte to štěstí a odrazy jdou vaším směrem," uvedl trenér Patrik Augusta.

Karlovy Vary mají za sebou dva zápasy s týmy ze špičky tabulky. Třetí Pardubice zdolaly 5:4, ale o den později utržily debakl 0:7 na ledě druhého Třince. "Jsme jako den a noc," povzdechl si obránce Ondřej Dlapa po potupné porážce. "Nešlapali jsme jako tým, bylo tam strašně moc děr. Proti Pardubicím jsme hráli fakt jako tým. Musíme se poučit z chyb a ve středu (v Liberci) vyhrát. Závěr sezony se blíží a my potřebujeme každý bod," podotkl.

Také asistent trenéra Karlových Varů Tomáš Mariška doufá, že výprask v Třinci bude pro tým dostatečným varováním a prospěšnou fackou. Na třináctý Litvínov, který se nachází na první nepostupové příčce do předkola, mají Západočeši před dnešními zápasy jen čtyři body k dobru.

"Musíme se zase vrátit k tomu, co jsme předváděli v předchozích utkáních na Spartě a doma s Pardubicemi. Tento výkon (v Třinci) rozhodně nebude v konci sezony stačit, a pokud by se opakoval, stál by nás další body i postavení v tabulce," řekl Mariška. Karlovy Vary s Libercem ještě v této sezoně nebodovaly, všechna utkání prohrály shodně 2:3.

Statistické údaje před středečními zápasy hokejové extraligy: Dohrávka 48. kola: Bílí Tygři Liberec (8.) - HC Energie Karlovy Vary (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 3:2, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 43 zápasů/34 bodů (16 branek + 18 asistencí) - Tomáš Vondráček 46/38 (19+19) . Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,44 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,61 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,20 a 89,71 - Štěpán Lukeš 2,49, 90,83 a čtyřikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,04 a 89,09. Zajímavosti: - Liberec, který dnes hraje v Pardubicích, bodoval v pěti z posledních šesti zápasů a čtyřikrát z toho vyhrál. - Bílí Tygři bodovali doma v osmi z uplynulých deseti duelů a šestkrát z toho vyhráli. - Karlovy Vary prohrály tři z posledních čtyř duelů. - Energie venku čtyřikrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Liberec vyhrál pět z posledních šesti vzájemných zápasů. - Obránce Martin Weinhold dnes slaví 25. narozeniny. Dohrávka 55. kola: HC Sparta Praha (6.) - HC Motor České Budějovice (5.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 0:2, 1:5. Nejproduktivnější hráči: Filip Chlapík 47/58 (28+30) - Lukáš Pech 49/53 (21+32). Statistiky brankářů: Július Hudáček 1,76, 92,86 a jednou udržel čisté konto, Matěj Machovský 2,61, 90,91 a jednou udržel čisté konto - Dominik Hrachovina 2,71, 90,65 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 1,84, 93,18 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta po sérii čtyř výher dvakrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Pražané doma pětkrát za sebou bodovali a z toho čtyřikrát vyhráli. - České Budějovice vyhrály osm z posledních devíti zápasů. - Motor venku zvítězil ve čtyřech z uplynulých pěti duelů. - České Budějovice ve vzájemných zápasech po sérii sedmi porážek třikrát za sebou vyhrály.