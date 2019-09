Sparta se chce po neúspěšných sezonách vrátit mezi špičku

Praha - S nejvyššími cíli vstoupí hokejisté Sparty do nového ročníku, který načnou doma příští čtvrtek proti Plzni. Pražanům v předchozích dvou letech skončila sezona jako prvnímu ze všech týmů; vypadli už v předkole play off a obsadili desátou příčku. Návrat mezi špičku soutěže má zajistit značně obměněný kádr, který složilo nové vedení.

"Od Sparty jsou vždycky ta největší očekávání. Poslední měsíce jsme opravdu veškerý čas a úsilí věnovali tomu, abychom tato očekávání naplnili. Máme nového majitele, management a posilněný kádr. Jsem přesvědčená o tom, že všichni máme společný cíl, a to hrát na nejvyšších příčkách tabulky a poté bojovat o titul," řekla na dnešní tiskové konferenci generální manažerka Barbora Snopková Haberová.

Do funkce nastoupila krátce poté, co v květnu od bývalého brankáře Petra Břízy koupila klub investiční skupina Kaprain finančníka Karla Pražáka. Souběžně s ní se do Sparty vrátil někdejší kanonýr Petr Ton, jenž převzal roli sportovního ředitele. "Budu se snažit se všemi spolupracovníky vrátit Spartu na nejvyšší metu. To je náš jednoznačný cíl," prohlásil Ton, jehož ve vedení doplnila další klubová legenda Jaroslav Hlinka, který po minulém ročníku ukončil kariéru a ujal se pozice sportovního manažera.

Do Sparty přišli obránce Adam Polášek a útočníci Martin Dočekal, David Dvořáček, Marek Kvapil, Albert Michnáč, Vladimír Růžička, Michal Řepík a Matúš Sukeľ. Krátkodobý šestitýdenní kontrakt na deset zápasů podepsal bek Marek Ďaloga.

Navrátilec Řepík povede Pražany do bojů v roli kapitána. "Je to pro mě čest, obzvlášť v takhle velkém klubu. Na druhou stranu si to nijak nepřipouštím, máme silnou skupinu lídrů. Určitě si budeme pomáhat navzájem," konstatoval jednatřicetiletý český reprezentant.

Druhou sezonu coby kouč Sparty načne Uwe Krupp. "Čekají nás výzvy. Tou největší je, abychom hráli vyrovnaně. Líbí se mi náš tým, naše pracovní morálka, to, jak se hráči během léta prezentovali. Přechod na led proběhl hladce. V přípravě jsme ukázali, že máme velmi silný a šikovný tým. Zároveň se ale u nás projevily staré návyky, kterých se musíme zbavit. Například nástupy do prvních třetin," uvedl čtyřiapadesátiletý Němec. Jeho tým si z devíti přípravných duelů odnesl pět výher a čtyři prohry.

Vedení také bude usilovat o zapojení mladých hráčů do prvního mužstva. Proto vznikla spolupráce s prvoligovou Kadaní, která bude Spartě sloužit jako farma. "Máme tam trenéra, určitý počet hráčů plus brankáře, které bychom pomalu chtěli zapracovávat do A-týmu," řekl Ton.

Spartu v sezoně také čeká zápas pod širým nebem proti Litvínovu, který se uskuteční 4. ledna na fotbalovém stadionu v Drážďanech. Novým patronem klubu pro nový ročník je podnikatel a někdejší generální ředitel Sparty Viliam Sivek, který je podepsaný pod posledními dvěma tituly z let 2006 a 2007.