Sparta se bez kouče Kruppa představí v Třinci

Praha - Trápící se Sparta se pokusí v pátečním 41. kole hokejové extraligy zabrat po třech duelech bez bodu na ledě mistrovského Třince. Po odvolání kouče Uweho Kruppa povedou třetí tým tabulky sportovní ředitel Petr Ton a sportovní manažer Jaroslav Hlinka. Pardubice budou v přímém souboji s Litvínovem usilovat o posun z posledního místa, na které klesly po 15. kole 29. října. V případě výhry za tři body Dynamo dno opustí a stáhne pod sebe právě Vervu. O důležité body v boji o záchranu se budou snažit i dvanácté Vítkovice na ledě vedoucího Liberce.

Třinec se po čtyřech venkovních zápasech vrací na domácí led a v cestě mu bude stát tápající Sparta. "Bylo to náročné, ale jsme rádi, že jsme se vyhnuli dlouhému cestování. Už se těšíme na vlastní led a vlastní kabinu," řekl brankář Petr Kváča.

Sparta je pro Oceláře přímý konkurent o první čtyřku. "Neberu to jako nějak víc prestižní duel, takový je v této fázi sezony každý. Je třeba se maximálně soustředit na sebe, poučit se z předchozích chyb a nebrat ohled na to, že Spartě se momentálně nedaří," dodal dvaadvacetiletý gólman.

Sparťané z posledních šesti zápasů získali jen dva body za výhru nad posledními Pardubicemi 2:1 v prodloužení. Ze tří vyrovnaných duelů s Třincem v této sezoně však vytěžili plný počet bodů. O probuzení jednoho z předsezonních favoritů se pokusí Ton s Hlinkou, dvě klubové ikony. Na střídačce však budou jen dočasně do představení Kruppova nástupce. "Naším úkolem je tým zejména probudit a povzbudit a dodat mu klid před dalšími důležitými zápasy v závěru základní části," uvedl Ton.

Pardubice bodovaly čtyřikrát za sebou, z toho dvakrát vyhrály. "Pro nás je každý zápas o bytí a nebytí. Nemůžeme se ohlížet na soupeře nebo na to, jak jsme na tom v tabulce. Jít si zápas od zápasu pro tři body a pak si říct, že jsme pro to udělali všechno a zůstat v extralize," řekl kapitán Dynama Jan Kolář.

Litvínov se drží před Pardubicemi o bod. Vyhrál dva z posledních tří zápasů a naprázdno nevyšel třikrát za sebou. "Nebral bych to tak, že jde o všechno. Je to důležitý zápas, ideálně by bylo bodovat, ale nesmíme se upřít jen k jednomu zápasu. Potom je ještě do konce ve hře dost bodů, takže bude čas případné zaváhání napravit, ale my tam určitě pojedeme zápas odmakat a bodovat," uvedl litvínovský kapitán Viktor Hübl.

Liberec díky středeční výhře na Spartě 6:2 zvýšil náskok v čele tabulky před druhou Plzní už na osm bodů a proti Vítkovicím bude útočit na 15. výhru z posledních šestnácti domácích utkání. Na čtvrtý Prezidentský pohár za posledních pět let ale Bílí Tygři nemyslí. "Ještě je před námi několik zápasů, tak to vůbec neřešíme. Upřímně, neznamená to pro nás vůbec nic," řekl kanonýr Libor Hudáček.

Vítkovice mají úplně jiné starosti. Od sestupové pozice je dělí jen tři body. S Libercem v této sezoně získaly jediný bod. "Musíme se snažit vyhrát i v Liberci. Ve druhém kole jsme tam málem vyhráli, myslím, že jsme prohráli těsně 2:3. Musíme se snažit na to navázat, jedeme tam den dopředu. Věřím, že nás trenéři dobře připraví," uvedl vítkovický gólman Miroslav Svoboda.

Druhá Plzeň hostí Hradec Králové. Doma vyhrála šestkrát v řadě, a to i nad Libercem, Třincem i Spartou. Kouč Ladislav Čihák slibuje reparát za úterní prohru v Litvínově (1:5). "Chtěl bych se omluvit fanouškům a všem, kteří na to koukali. To, co jsme předvedli, nebyla s respektem k soupeři naše hra, nebylo tam vůbec nic. Podíváme se na to a vyvodíme důsledky," ujistil Čihák.

Hradec Králové se po postupu do finále Ligy mistrů, v němž v úterý přivítá Frölundu, zvedá i v extralize a vyhrál tři ze čtyř duelů. "Plzeň hraje dlouhodobě dobře. Je tam systém, který dodržují. A šlape se po hráčích, aby byli pořád ve střehu. Síla je hlavně v ofenzivě, kde mají nejproduktivnějšího hráče v lize Milana Gulaše, kolem kterého se to točí. Myslím, že výkon týmu stoupá a klesá podle něho. Některé týmy už ho ale ubránily. Myslím, že v našich silách je to taky," řekl útočník Jakub Lev.

Kometa hostí Mladou Boleslav, s níž v sezoně získala jen dva body za dvě porážky v prodloužení. "Každá série jednou musí skončit, chceme využít domácí prostředí, v němž hrajeme v poslední době velmi slušně," řekl asistent Kamil Pokorný. Do sestavy se po nemoci vrací brankář Marek Čiliak a útočník Tomáš Vincour, který by se měl postavit do jednoho útoku po bok Tomáše Plekance a Martina Erata.

Středočeši po dvou zápasech bez bodu dvakrát vyhráli. "Nekoukáme na to, kolikrát jsme koho porazili nebo jak jsme s nimi hráli. Brno bude mít ještě větší motivaci nás porazit, ale my je taky. Očekávám těžký zápas. Uděláme maximum, abychom si odvezli nějaké body," slíbil zkušený útočník Jakub Klepiš.

Jedenácté Kladno nebodovalo čtyřikrát za sebou, na postup do předkola ztrácí už pět bodů a náskok na sestupovou pozici se z nedávných 14 bodů snížil na osm. "V tříbodovém systému to jde rychle. Čekají nás teď hodně důležité zápasy," řekl kouč David Čermák před duely s Karlovými Vary a v neděli na ledě Vítkovic.

Karlovarská Energie venku třikrát za sebou vyhrála a v Kladně čeká těžkou bitvu. "Zápasy se blíží v takovém playoffovému módu. Každý potřebuje body, aby se vyšplhal v tabulce nebo udržel. Bude to těžký urputný zápas," prohlásil karlovarský útočník Vojtěch Polák.

Olomouc přivítá v duelu dvou celků na hraně desítky Zlín. "Jsou hrozně silní v útoku a mají výborné přesilovky. To bych vypíchl, na to se musíme připravit, abychom urvali nějaké body. Mezery mají trošku v obranné činnosti," řekl útočník Pavel Musil.

Zlínský trenér Roberta Svoboda tuší, co tým v Olomouci čeká: "Houževnatý soupeř, který je tři body za námi. O to důležitější bude tam bodovat." Berani ale potřebují zlepšit produktivitu. "Koncovka nám ve Vítkovicích citelně chyběla," doplnil útočník Jakub Šlahař k prohře 0:1 v minulém kole. "Pokud bychom se takto prezentovali i na Hané, soupeř nás zase přejede," tuší Šlahař. Zpátky v tréninku jsou Daniel Gazda a Lukáš Buchta.

Statistické údaje před pátečním 42. kolem Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (5.) - HC Sparta Praha (3.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 2:3, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Matěj Stránský 40 zápasů/29 bodů (14 branek + 15 asistencí) - Michal Řepík 38/30 (16+14). Statistiky brankářů: Petr Kváča průměr 2,17 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,37 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Štěpánek 2,92 a 88,68 - Matěj Machovský 2,59, 91,37 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,74 a 90,30. Zajímavosti: - Spartu povedou po odvolání trenéra Uweho Kruppa i asistenta Jaroslava Nedvěda dočasně sportovní ředitel Petr Ton a sportovní manažer Jaroslav Hlinka. - Oceláři se po sérii čtyř zápasů venku představí před vlastním publikem poprvé od 19. ledna, kdy ve Werk Areně zdolal Liberec 4:3. - Třinec prohrál dva z posledních tří duelů poté, co šestkrát za sebou bodoval a z toho pětkrát vyhrál. - Sparta třikrát za sebou nebodovala, z posledních šesti zápasů získala jen dva body za výhru nad posledními Pardubicemi 2:1 v prodloužení. - Pražané proti Třinci třikrát za sebou naplno bodovali, předtím měli stejně dlouhou neúspěšnou sérii. HC Škoda Plzeň (2.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:6, 4:1, 3:0. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 40/67 (32+35) - Radek Smoleňák 40/30 (18+12). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,53, 90,89 a šestkrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 3,53 a 82,35 - Marek Mazanec 2,15, 91,57 a pětkrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 82,93. Zajímavosti: - Plzeň doma vyhrála šestkrát za sebou, naposledy na svém stadionu neuspěla 26. prosince, kdy podlehla Zlínu 2:4. - Mountfield bodoval v osmi z posledních deseti zápasů a z toho sedmkrát vyhrál. - Plzeň vyhrála sedm z posledních osmi vzájemných zápasů. Rytíři Kladno (11.) - HC Energie Karlovy Vary (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:7, 4:2, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 41/31 (13+18) - Tomáš Rachůnek 41/42 (18+24). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,83, 91,56 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 4,66 a 86,06, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 - Filip Novotný 2,54, 92,26 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Bednář 3,72, 89,70 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Rytíři čtyřikrát za sebou prohráli, což je jejich druhá nejdelší černá série v sezoně. Mezi 20. a 29. říjnem měli pět proher v řadě. - Kladno doma prohrálo tři z posledních čtyř zápasů - Energie třikrát za sebou venku vyhrála a ztratila při této sérii jediný bod. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 3:4, 3:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 35/25 (15+10) - Jakub Petružálek 38/32 (8+24). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,73 a 91,25, Pavel Kantor 3,06 a 89,30 - David Honzík 3,00 a 89,86, Jaroslav Janus 3,44 a 89,57. Zajímavosti: - Dynamo bodovalo čtyřikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrálo. - Litvínov bodoval třikrát za sebou a z toho dvakrát zvítězil. - Verva vyhrála šest z posledních sedmi zápasů. - Obránce Tomáš Pavelka z Litvínova může sehrát 300. zápas v extralize. HC Kometa Brno (6.) - BK Mladá Boleslav (4.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 0:3, 4:5 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Martin Zaťovič 40/43 (25+18) - Pavol Skalický 40/39 (16+23). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,60, 91,48 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,66, 91,11 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,00 a 77,78 - Gašper Krošelj 2,17, 92,05 a třikrát udržel čisté konto, Justin Peters 3,04, 89,30 a dvakrát udržel čisté konto, Radek Haas 4,17 a 88,73. Zajímavosti: - Kometa doma vyhrála třikrát za sebou a bodovala už desetkrát v řadě, přičemž jen jednou prohrála. - Mladá Boleslav vyhrála dvakrát za sebou a připsala si jen dvě prohry z uplynulých osm utkání. - Bruslařský klub vyhrál ve vzájemných soubojích osmkrát za sebou, naposledy neuspěl 8. prosince 2017, kdy v Brně prohrál 1:4. - Útočník Martin Zaťovič z Komety může sehrát 600. zápas v extralize. - Mladoboleslavský útočník Ondřej Najman dnes slaví 22. narozeniny. HC Olomouc (10.) - PSG Berani Zlín (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 3:5, 6:8. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 41/31 (13+18) - Antonín Honejsek 41/33 (9+24). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,48, 91,41 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,51, 91,27 a jednou udržel čisté konto - Libor Kašík 2,68 a 91,33, Daniel Huf 2,87, 90,44 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc po šestizápasové bodové sérii, při níž čtyřikrát vyhrál, polehla v úterý v Mladé Boleslavi 0:3. - Zlín prohrál tři z posledních čtyř duelů a získal z nich jen čtyři body. - Berani po šňůře čtyř porážek ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou vyhráli. - Zlínský útočník Jiří Ondráček může v neděli proti Plzni sehrát 600. zápas v extralize. Bílí Tygři Liberec (1.) - HC Vítkovice Ridera (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4 po sam. nájezdech, 3:2, 7:3. Nejproduktivnější hráči: Libor Hudáček 39/47 (25+22) - Antonín Honejsek 41/33 (9+24). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 1,65, 93,80 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,60 a jednou udržel čisté konto - Miroslav Svoboda 3,03, 91,71 a třikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 4,61 a 85,32. Zajímavosti: - Liberec doma vyhrál čtrnáct z posledních patnácti zápasů. - Ostravané po sérii tří zápasů bez bodu dvakrát za sebou vyhráli. - Liberec vyhrál ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod. Tabulka: 1. Liberec 40 25 4 1 10 145:97 84 2. Plzeň 40 22 2 6 10 135:109 76 3. Sparta Praha 42 17 11 1 13 139:119 74 4. Mladá Boleslav 41 18 6 5 12 121:98 71 5. Třinec 40 20 3 4 13 122:101 70 6. Brno 41 18 4 5 14 120:120 67 7. Karlovy Vary 41 15 7 4 15 136:118 63 8. Hradec Králové 40 16 4 4 16 101:97 60 9. Zlín 41 16 3 4 18 127:119 58 10. Olomouc 42 13 5 6 18 96:114 55 11. Kladno 41 13 3 5 20 102:133 50 12. Vítkovice 41 9 7 4 21 101:146 45 13. Litvínov 40 11 2 6 21 111:139 43 14. Pardubice 42 9 3 9 21 93:139 42 Další program: Neděle 2. února - 43. kolo: 15:00 Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice (2:1, 2:5, 4:1), 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc (2:3, 2:3, 2:4), PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň (4:5, 1:2, 4:2), HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec (2:3, 0:2), 16:00 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno (0:2, 5:4, 3:5), HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno (3:2 v prodl., 3:4 v prodl., 1:2), 16:30 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (3:4, 1:2, 0:2; ČT sport).