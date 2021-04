Sparta rozstřílela Teplice 7:2, Krejčí mladší dal hattrick

Praha - Fotbalisté Sparty rozstříleli v 25. kole první ligy Teplice 7:2. Úvodní gól dal ve třetí minutě Adam Hložek a poté v rozmezí 13. až 29. minuty zaznamenal premiérový hattrick v nejvyšší soutěži Ladislav Krejčí mladší. Za hosty se v úvodním dějství prosadil Robert Jukl. Po změně stran přidali Pražané během 53. až 61. minuty další tři branky. Vlastní gól si vstřelil Jan Knapík a poté skórovali Matěj Polidar a Tomáš Wiesner. V 81. minutě snížil střídající Patrik Žitný.

Sedm branek v jednom utkání vstřelila Sparta v samostatné lize počtvrté a poprvé od září 1999 a výhry 7:0 nad Českými Budějovicemi. O pět branek zvítězila v nejvyšší soutěži naposledy v květnu 2016 s Jihlavou. Pražané neprohráli v lize pod trenérem Pavlem Vrbou ani šesté utkání a ztrácí 13 bodů na vedoucí Slavii, navíc mají o zápas méně. Teplice nevyhrály tři kola po sobě a zůstaly čtrnácté.

"Myslím si, že to byl fotbal, který pravděpodobně sparťanské fanoušky bavil. Jsem rád, že jsme dali sedm gólů a zápas jsme měli kromě inkasované branky na 2:1 pod kontrolou. Co se týká ofenzivy, naše hra snesla parametry, které bychom chtěli předvádět," řekl Vrba na on-line tiskové konferenci.

Sparta se ujala vedení už po necelých třech minutách. Hložek vystihl před vápnem přízemní rozehrávku gólmana Němečka a pohotově zamířil do poloodkryté branky.

O 10 minut později kapitán Dočkal nacentroval do vápna a Krejčí mladší hlavičkou k tyči nedal teplickému brankáři šanci. Poté Pavelka předložil Hložkovi míč za hostující obranu, sparťanský útočník však únik zakončil střelou vedle.

Ve 21. minutě Teplice snížily. Kučera našel před brankou volného Jukla, který překonal Nitu. Dvaadvacetiletý záložník se při 18. ligovém startu dočkal premiérové trefy.

Letenští si za tři minuty vzali dvoubrankový náskok zpět, když si na Plavšičův centr před branku naskočil Krejčí mladší. V 29. minutě dovršil účastník březnového Eura jednadvacítek hattrick. Jukl srazil ve vápně Wiesnera a rozhodčí Machálek odpískal pokutový kop, který Krejčí bez problémů proměnil.

"Je to krásné, byl to můj velký sen, který jsem si dával na začátku sezony. Jsem rád, že se splnil. Děkuju klukům, kteří mi nacentrovali nebo hlavně, že mi přenechali míč. Jsem jim moc vděčný," uvedl Krejčí pro klubový web.

Sparta i ve třetím domácím ligovém utkání pod Vrbou dala minimálně čtyři góly. V 39. minutě trefil Pavelka zpoza vápna břevno a v nastavení Krejčí mladší ve výhodné pozici v šestnáctce nevyužil příležitost vsítit čtvrtou branku.

"Když jsme snížili na 2:1, byla tam maličká kapka naděje. V defenzivě jsme ale dnes působili doopravdy hodně špatně. Nefungovalo nám vůbec nic, všude jsme byli pozdě. Navíc když v defenzivě působíte laxně a dostanete ze všeho gól, Spartě narůstají křídla," podotkl teplický trenér Radim Kučera.

Do druhého poločasu kvůli zranění nahradil teplického Němečka mezi tyčemi Grigar, který poprvé inkasoval v 53. minutě. Plavšič přihrál před branku na Hložka, jehož zakončení usměrnil do vlastní sítě Knapík. Po hodině hry se prosadil Polidar, který střelou na bližší tyč z vápna překonal Grigara a za Spartu se trefil poprvé v lize.

Vzápětí se mezi střelce zapsal Wiesner. Obehrál si teplického brankáře a v 28. ligovém utkání se radoval z prvního gólu. Severočeši inkasovali v lize sedm branek i v prosinci v Plzni. V 81. minutě se kličkou zbavil protihráče střídající Žitný a snížil.

Sparta v lize porazila Teplice potřetí za sebou. Ve středu čeká oba týmy čtvrtfinále domácího poháru. Sparta se doma utká s Jabloncem, Teplice přivítají Mladou Boleslav.

"Bylo to o vstupu do utkání, odpovědnosti a přístupu k němu. Když tohle uděláte, potrestá vás to. Už se nám to stalo několikrát. Hráčům do hlav nevidím, ale tohle je nepřípustné. Vůbec tomu nerozumím," prohlásil Kučera.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Čekají nás teď dva zápasy s Jabloncem, hrajeme se Slavií, s Plzní. Jsou to zápasy, kterou pro nás budou hodně důležité a ukážou, jak na tom doopravdy jsme. Z tohoto pohledu jsem rád, že jsme zápas s Teplicemi zvládli dobře. Doufám, že jsme se dobře naladili na tuhle těžkou sérii, která nás teď čeká."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Špatně jsme vstoupili do zápasu a lehce jsme inkasovali. Když jsme snížili na 2:1, byla tam maličká kapka naděje. Doufal jsem, že jsme se z toho probrali. Sami sebe jsme dostávali pod tlak tím, že jsme byli všude pozdě a nic nám nevycházelo."

Sparta Praha - FK Teplice 7:2 (4:1)

Branky: 13., 24. a 29. z pen. Ladislav Krejčí II, 3. Hložek, 53. vlastní Knapík, 60. Polidar, 61. Wiesner - 21. Jukl, 81. Žitný. Rozhodčí: Machálek - Horák, Kubr - Klíma (video). ŽK: Jukl (Teplice). Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Čelůstka (75. Vindheim), Polidar - Wiesner, Pavelka, Ladislav Krejčí II (67. Trávník), Dočkal (61. Karabec), Plavšič (61. Karlsson) - Hložek (67. Novotný). Trenér: Vrba.

Teplice: Němeček (46. Grigar) - Hyčka (38. Černý), Mazuch (38. Gabriel), Knapík, Droehnle - T. Kučera (71. Žitný), Mareček (85. Ljevakovič) - Kodad, Jukl, Moulis - Vukadinovič. Trenér: R. Kučera.