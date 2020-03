Sparta rozstřílela Ostravu 5:0 a postoupila do semifinále poháru

Praha - Fotbalisté Sparty rozdrtili ve čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu Ostravu 5:0 a podruhé za sebou postoupili do semifinále. Za Pražany se postupně trefili Dávid Hancko, Benjamin Tetteh, David Moberg Karlsson z penalty, Martin Frýdek a Adam Hložek. Baník hrál od 61. minuty bez vyloučeného Ondřeje Šašinky. Sparta ve třetím zápase pod trenérem Václavem Kotalem poprvé zvítězila a připsala si nejvyšší soutěžní výhru od května 2016.

"Úleva je to určitě. Hlavně to bylo důležité pro hráče. Uvědomili si, že když budou pracovat s takovým nasazením, s jakým jsme od začátku do utkání vstoupili, mělo by jim to přinést úspěch. Kluci si nasadili laťku hodně vysoko. Zopakovat výkon je to nejdůležitější, co je potřeba, pokud chcete být dlouhodobě úspěšní," řekl Kotal na tiskové konferenci.

Na rozdíl od sobotního ligového duelu se Zlínem (2:2) nechyběl v základní sestavě domácích místo Kangy kapitán Dočkal. Od začátku nastoupil i obránce Štetina a záložník Krejčí. Na hostující straně udělal trenér Kozel oproti poslednímu duelu v lize jedinou změnu, když Kuzmanoviče nahradil Hrubý.

V 11. minutě si sparťanský brankář Heča poradil s Holzerovovým přímým kopem z úhlu. Na druhé straně zamířil Tetteh vedle a Dočkalovu střelu z vápna zblokoval Stronati. Po 20 minutách hry se Letenští dočkali vedení. Frýdek vrátil míč do šestnáctky a stoper Hancko hlavou překonal gólmana Laštůvku.

Před koncem poločasu se k Tettehovi odrazil míč a ghanský útočník jej patičkou zády otočený k brance poslal těsně nad břevno. Následně o sobě po dlouhé době dal vědět i Baník, jenže Fillo zamířil jen do Hečovy náruče.

Osm minut po přestávce přidali domácí druhou branku. Karlsson nacentroval do šestnáctky, Tetteh nastavil hruď a usměrnil balon do sítě. Po hodině hry stáhl útočník Slezanů Šašinka ve vápně Hancka a po druhé žluté kartě Baník oslabil. Pokutový kop s přehledem proměnil Karlsson.

"Když jsme chtěli střídat a se zápasem něco udělat, přišla penalta a červená karta, která definitivně zápas rozhodla. Přiznám se, že pak jsme spíš přemýšleli nad následujícím utkáním a Sparta mohla vyhrát klidně i víc," uvedl ostravský kouč Luboš Kozel.

V 76. minutě si Frýdek ve vápně přehodil míč z levé na pravou nohu a střelou k tyči rozradostnil sparťanské fanoušky počtvrté. Vzápětí se Laštůvka vyznamenal proti Hložkově hlavičce i následné Dočkalově dorážce.

Letenští přece jen vyslyšeli volání tribun a trefili se popáté, když si na Dočkalův centr v 81. minutě naběhl Hložek. Pražané vyhráli po čtyřech soutěžních zápasech a poprvé na jaře. Naposledy tak vysoko v soutěžním duelu zvítězili v květnu 2016 v lize nad Jihlavou, kdy se pětkrát prosadil David Lafata.

"Ze hry jsem měl dobrý pocit hned od začátku. Jsem rád, že v zápase nebylo žádné zakolísání, že bychom měli nějaký výpadek třeba 15 nebo 20 minut, jak se nám to občas stávalo. Cítil jsem, že je zápas celou dobu pod kontrolou," prohlásil Dočkal. V neděli čeká Spartu ligové derby na hřišti Slavie.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Úleva je to určitě. Hlavně to bylo důležité pro hráče. Uvědomili si, že když budou pracovat s takovým nasazením, s jakým jsme od začátku do utkání vstoupili, mělo by jim to přinést úspěch. Věděli jsme, že nesmíme nechat Baník hrát. Byl jsem celkem spokojený s tím, že to hráči plnili důsledně. Pro trenéry je vždycky důležité, abychom tu hru zopakovali. Kluci si nasadili laťku hodně vysoko. Zopakovat výkon je to nejdůležitější, co je potřeba, pokud chcete být dlouhodobě úspěšní."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Výsledek hovoří za vše. Říkal jsem hráčům, že Sparta je mužstvo výborných hráčů, akorát nejsou ještě tým. Že to je otázka času, že u nich je problémem psychika a jejich největším soupeřem jsou oni sami. Říkal jsem jim, že důležitý je vstup do utkání a že hrozně napoví první branka. Prvních 20 minut byl zápas vyrovnaný a kdybychom byli odvážnější a gól vstřelili, vyvíjelo by se to jinak. Tak odvážní jsme nebyli. Ač nechtěně, musím si přiznat, že na některé hráče to dnes dolehlo, i to prostředí. Úplně to psychicky nezvládli. Dostali jsme první branku ze standardky a do poločasu pak Sparta byla lepší. Chtěli jsme udělat nějaké změny, ale ty se nám moc nepovedly a z druhé standardky jsme dostali druhou branku. Když jsme chtěli střídat a se zápasem něco udělat, přišla penalta a červená karta, která definitivně zápas rozhodla. Přiznám se, že pak jsme spíš přemýšleli nad následujícím utkáním a Sparta mohla vyhrát klidně i víc. Od 60. minuty bylo rozhodnuto, naprosto zasloužené vítězství."

Sparta Praha - Baník Ostrava 5:0 (1:0)

Branky: 20. Hancko, 53. Tetteh, 62. Karlsson z pen., 76. Frýdek, 81. Hložek. Rozhodčí: Berka - Kubr, Flimmel. ŽK: Hložek, Frýdek - Potočný, Šašinka, Reiter, Stronati. ČK: 60. Šašinka. Diváci: 9097.

Sestavy:

Sparta: Heča - Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek - Karlsson (69. Plavšič), Sáček (77. Trávník), Dočkal, Krejčí, Hložek - Tetteh (79. Kozák). Trenér: Kotal.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Holzer - Kaloč, Jirásek (66. Fleišman) - De Azevedo (74. Smola), Hrubý, Potočný (46. Reiter) - Šašinka. Trenér: Kozel.