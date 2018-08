Teplice - Fotbalisté Sparty zvítězili v Teplicích vysoko 4:0 a vyhráli i čtvrtý ligový zápas v nové sezoně. Letenským, kteří v tabulce vyrovnali rovněž stoprocentní Slavii a obhájce titulu Plzeň, k tomu pomohl nejlepší poločas v nejvyšší soutěži od roku 2009. Na Stínadlech totiž dali všechny góly v úvodním dějství, v němž se dvakrát prosadil Josef Šural a po jedné brance přidali Martin Frýdek a Nicolae Stanciu. Ten navíc připravil obě trefy pro Šurala.

Sparta naposledy v Teplicích vyhrála v květnu 2013, dnes však za ukončením nepříznivé série rázně vykročila už v prvním poločase. Ve druhé minutě po přímém kopu Stanciua otevřel skóre hlavou Šural. Pro nejlepšího střelce letenského celku z minulé sezony šlo o první zásah v novém ligovém ročníku a zároveň jubilejní 50. trefu v nejvyšší soutěži.

V 17. minutě si hostující dvojice spolupráci zopakovala a Šural znovu hlavou zvýšil na 2:0. Ze strany Sparty to navíc zdaleka nebylo vše a v 29. minutě se ranou z dálky prosadil Frýdek. O deset minut později přidal z přímého kopu čtvrtou branku Stanciu.

Sparta prožila nejlepší ligový poločas na soupeřově hřišti od roku 1993, kdy dala čtyři góly Dukle. Doma se to Pražanům v historii samostatné nejvyšší soutěže podařilo naposledy v roce 2009 a celkově třikrát a vždy proti Brnu.

Klubový rekord za první půli je však ještě o gól lepší, protože dvakrát Sparta vyhrála první poločas 5:0. V roce 1999 proti Českým Budějovicím a v roce 1995 proti Liberci. Teplice naopak dostaly doma čtyři góly v lize za 45 minut vůbec poprvé. Venku se tak stalo dosud jen jednou před dvěma lety v Olomouci.

Teplice toho v prvním poločase příliš nepředvedly, několikrát se však domácí hráči zlobili na rozhodčího Hrubeše. Nejprve se jim nelíbil odpískaný přímý kop po faulu na Kangu, který předcházel prvnímu gólu Sparty, poté protestovali, že sudí v jejich prospěch nenařídil dva pokutové kopy po zákrocích na Vaněčka.

Teplice se po přestávce snažily debakl zmírnit a zvýšily aktivitu, ale přesto se nedokázaly ani dostat do šance. Sparta naopak mohla přidat další branku v 68. minutě, jenže Tetteh sólo na gólmana Diviše nezakončil dobře a branku vysoko přestřelil. Poté už se zápas jen dohrával a Letenští mají díky vítězství po čtyřech kolech plný počet bodů stejně jako první Slavia a třetí Plzeň.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Musím říct, že Sparta vyhrála zaslouženě. My jsme strašně špatně vstoupili do zápasu, ve druhé minutě jsme po hrubé chybě dostali gól, pak Sparta přidala další a dostala se na koně. My tahali za kratší konec a to soupeř jako Sparta umí potrestat. Nedokážu říct, jestli to byl nejhorší výkon pod mým vedením, protože čistě pocitově jsem z toho neměl špatný dojem, ale u prvních dvou gólů jsme udělali hrubé chyby. Problém je, že dostáváme hodně gólů a i jsem na to hráče upozorňoval. Dozadu nehrajeme dobře a víme, kde je chyba, ale omlouvám se, protože to nechci specifikovat."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Jsem rád, že jsme navázali na předcházející výkony, mužstvo začíná hrát to, co bychom hrát měli a chtěli. Ale jestli budou takhle výsledky vždycky pro nás příznivé, to nejsem schopen říct. Dnes jsme dali z první akce, standardní situace gól a pak druhou nádhernou branku a to nás uklidnilo. Ale já bych klidně ty dva góly vyměnil za postup se Suboticou, proti které jsme šance zahazovali. Doufám, že toto byl krok, který nám pomůže do dalších zápasů, abychom šance začali proměňovat."