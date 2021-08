Sparta rozehraje v úterý s Monakem 3. předkolo Ligy mistrů

Praha - Fotbalisté Sparty přivítají v úterý v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů Monako. Pražané půjdou do historicky prvního pohárového utkání s knížecím klubem po postupu přes Rapid Vídeň v předešlém předkole a sobotní ligové výhře 5:0 v Liberci. Naopak třetí celek uplynulé sezony francouzské ligy čeká soutěžní premiéra v ročníku. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného play off, poražený se představí v základní skupině Evropské ligy.

Letenští, kteří vstoupí do 3. předkola o den dříve než městský rival Slavia v Budapešti proti Ferencvárosi, v prvním duelu ve Vídni prohráli 1:2, v odvetě se ale po výhře 2:0 radovali z postupu. Dobré rozpoložení potvrdili i v lize. Liberci uštědřili jeho nejvyšší domácí porážku v historii nejvyšší soutěže.

"Určitě je lepší, když do takového těžkého zápasu vstupujete po dobrém výsledku. S Monakem nás ale čeká úplně jiný zápas, jeho kvalita je někde jinde než kvalita Rapidu a Liberce. Bude to doopravdy zkouška ohněm. Přiznejme si, že tentokrát nejsme favoriti dvojzápasu, je to Monako. Ale zažil jsem spoustu zápasů, v nichž to pak favorité měli strašně těžké s outsidery. Doufejme, že to bude i náš případ," řekl trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci.

Jeho svěřenci sehráli v novém ročníku už čtyři soutěžní utkání, z nichž poslední tři vyhráli. "Máme v tom trochu výhodu na rozdíl od Monaka, které začne s námi hrát o všechno. Favoritem je Monako, můžeme překvapit. Byl bych hrozně rád, kdyby se nám to podařilo. Určitě uděláme všechno pro to, aby to tak bylo. Samozřejmě respektujeme obrovskou sílu Monaka," prohlásil Vrba, který do hlavní fáze milionářské soutěže dovedl třikrát Plzeň.

Pražané se v základní skupině Ligy mistrů naposledy představili v sezoně 2005/06, od té doby v kvalifikaci sedmkrát v řadě neuspěli. Osminásobný francouzský mistr si prestižní soutěž naposledy zahrál v ročníku 2018/19, v následujících dvou sezonách se do pohárů neprobojoval.

Za účast ve skupině Evropské ligy by Sparta od UEFA inkasovala téměř 93 milionů korun, v Lize mistrů může vydělat výrazně více. Za postup do hlavní fáze dostanou kluby 389 milionů korun.

Sparta porazila francouzské kluby v pohárech jen ve dvou z 11 duelů (bez Poháru Intertoto). "Červenobílí" se v nich dosud utkali pouze se Slavií, kterou v ročníku 2005/06 v Poháru UEFA (dnešní Evropské lize) na jejím hřišti zdolali 2:0.

Monako prohrálo jediný z pěti přípravných duelů. "Do přípravy jsme dali hodně. Hodnotím ji velmi pozitivně, absolvovali jsme dva kvalitní tréninkové cykly. V naší hře jsem si všiml zajímavých aspektů, nadšení a očividné touhy se zlepšovat. To je dobré znamení," uvedl pro klubový web trenér Niko Kovač, který v minulosti vedl chorvatskou reprezentaci nebo Bayern Mnichov.

V Monaku působí i čtyřiatřicetiletý Cesc Fábregas. Španělský záložník hrál dříve v Arsenalu se současným ředitelem Sparty Tomášem Rosickým.

Fanoušci Sparty mohou stadion na Letné zcela zaplnit. Třem tisícům z nich postačí negativní test na covid-19. Zbylou kapacitu doplní příznivci s dokončeným očkováním, od něhož uplynuly dva týdny, nebo ti, kteří v posledních šesti měsících nemoc prodělali. Duel má výkop v 19:00.

Statistické údaje před utkáním: Výkop: úterý 3. srpna, 19:00. Rozhodčí: Oliver - Betts, Hatzidakis (všichni Angl.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Francie 55 17-14-24 64:82. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Rennes 2:0, 0:0, 1969/70 PVP: Dukla Praha - Marseille 1:0, 0:2, 1974/75 UEFA: Nantes - Ostrava 1:0, 0:2, 1977/78 PMEZ: Dukla Praha - Nantes 1:1, 0:0, 1979/80 PMEZ: Dukla Praha - Štrasburk 1:0, 0:2 po prodl., 1982/83 UEFA: St. Etienne - Bohemians Praha 0:0, 0:4, 1986/87 PMEZ: Paris St. Germain - Vítkovice 2:2, 0:1, 1991/92 PMEZ: Marseille - Sparta Praha 3:2, 1:2, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Lens 0:0, 1:0 po prodl., 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Bordeaux 0:1, 0:1, 1997/98 PVP: Nice - Slavia Praha 2:2, 1:1, 1998/99 UEFA: Olomouc - Marseille 2:2, 0:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Bordeaux 0:0, 0:0, 2001/02 UEFA: Příbram - Sedan 4:0, 1:3, 2001/02 UEFA: Lyon - Liberec 1:1, 1:4, 2004/05 LM: Sparta Praha - Lyon 1:2, 0:5, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Monako 0:2, 2006/07 UEFA: Marseille - Mladá Boleslav 1:0, 2:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Paris St. Germain 0:0, 2007/08 UEFA: Toulouse - Sparta Praha 2:3, 2009/10 EL: Slavia Praha - Lille 1:5, 1:3, 2012/13 EL: Lyon - Sparta Praha 2:1, 1:1, 2013/14 EL: Lyon - Plzeň 4:1, 1:2, 2014/15 EL: Mladá Boleslav - Lyon 1:4, 1:2, 2015/16 EL: Marseille - Liberec 0:1, 4:2, 2018/19 EL: Slavia Praha - Bordeaux 1:0, 0:2, 2018/19 EL: Rennes - Jablonec 2:1, 0:1. 2020/21 EL: Slavia Praha - Nice 3:2, 3:1. 2020/21 EL: Sparta - Lille 1:4, 1:2. Sparta v Evropě: LM/PMEZ 144 54-30-60 189:198 EL/UEFA 118 48-33-37 169:144 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 292 117-68-107 426:374 Monako v Evropě LM/PMEZ 112 44-22-46 175:151 EL/UEFA 54 27-12-15 86:64 PVP 27 8-13-6 32:27 Celkem 193 79-47-67 293:242 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Hancko, Polidar - Ladislav Krejčí I, Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Pešek - Hložek. Monako: Nübel - Sidibé, Badiashile, Disasi - Martins, Matazo, Tchouaméni, Caio Henrique - Ben Yedder, Golovin - Volland. Absence: Höjer (zranění), Čelůstka, Ladislav Krejčí II, Pulkrab (všichni nejistý start) - Bongiovanni, Marcelin (oba zranění), Lecomte (nejistý start). Zajímavosti: - týmy se v pohárech ještě neutkaly - Sparta porazila francouzské kluby v pohárech jen ve 2 z 11 duelů (bez Poháru Intertoto) - Monako se utkalo v pohárech z českých týmů pouze s pražskou Slavií, kterou v sezoně 2005/06 v Poháru UEFA (dnešní EL) na jejím hřišti zdolalo 2:0 - Sparta ve 2. předkole LM vyřadila Rapid Vídeň po prohře 1:2 venku a výhře 2:0 doma - Sparta si základní skupinu PMEZ/LM zahrála 8x, Monako 9x - Sparta se naposledy v hlavní fázi LM představila v ročníku 2005/06, Monako v sezoně 2018/19 - Sparta od posledního postupu do skupiny LM vypadla v kvalifikaci soutěže 7x po sobě - Monako od posledního startu ve skupině LM 2 sezony po sobě v pohárech neúčinkovalo - vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného play off LM, poražený má jistou skupinu EL - Monako v minulém ročníku francouzské ligo obsadilo 3. místo a ve finále domácího poháru podlehlo Paris St. Germain - Sparta v sobotu v lize zvítězila v Liberci 5:0, vyhrála 3. soutěžní zápas po sobě a pokaždé při tom proměnila penaltu - Monako čeká první soutěžní duel v sezoně, z 5 přípravných duelů prohrálo jediný - Monako vstoupí do Ligue 1 pátečním duelem s Nantes - záložník Monaka Fábregas hrál v minulosti v Arsenalu se současným sportovním ředitelem Sparty Rosickým - trenér Monaka Kovač v minulosti vedl chorvatskou reprezentaci a Bayern Mnichov, v jehož dresu jako hráč nastoupil proti Spartě v prvním vzájemném utkání skupiny LM v sezoně 2001/02 - obránce Sparty Vindheim oslaví den po utkání 26. narozeniny - v minulosti za Monako hráli Češi Plašil a Koller - Sparta může za určitých podmínek zaplnit stadion na Letné