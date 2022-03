Sparta remizovala v Jablonci a na čelo ztrácí devět bodů

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Sparty remizovali v dohrávce 22. kola první ligy v Jablonci 1:1. Domácí tým poslal do vedení v 81. minutě Jan Silný, ale za hosty brzy poté srovnal bývalý hráč Severočechů Tomáš Čvančara. Pražané nevyhráli v nejvyšší soutěži čtvrtý z posledních pěti zápasů a na vedoucího obhájce titulu Slavii a druhou Plzeň ztrácejí devět bodů. Severočeši bodovali i v pátém jarním kole, počtvrté za sebou remizovali a zůstali dvanáctí.

Utkání se v původním únorovém termínu nehrálo kvůli nezpůsobilému terénu. V základní sestavě hostů, kteří v neděli prohráli v pražském derby na Slavii 0:2, nastoupil poprvé od konce července dánský krajní obránce Höjer. Týmy se utkaly přesně po týdnu, minulou středu Sparta po výhře 4:3 po prodloužení postoupila do finále domácího poháru.

V 16. minutě sparťanský kapitán Dočkal v souboji o míč vysokou nohou a se značnou intenzitou zasáhl do hlavy domácího Housku, k nelibosti jabloneckých hráčů však hostující záložník obdržel pouze žlutou kartu. Houskovi z rány tekla krev a zbytek zápasu odehrál s obvazem.

Až po půlhodině hry se Pražané dostali k ohrožení jablonecké branky, Hložek nahrál Peškovi, jenže ten před hranicí malého vápna výrazně přestřelil. Na druhé straně se před Höjera natlačil Silný, ale gólman hostů Holec jeho střelu vyrazil.

V závěru úvodního dějství se Malínský zbavil ve vápně Wiesnera, tvrdou ranou z úhlu ale Holce nepropálil. V nastavení si hostující gólman nadvakrát poradil s Považancovou skákavou střelou zpoza šestnáctky.

V 56. minutě nastoupil místo domácího záložníka Pleštila na hřiště bývalý sparťanský útočník Kadlec. O deset minut později se na Hanuše řítil sám jeho bývalý spoluhráč Čvančara, který nadvakrát neuspěl.

Zdálo se, že duel dospěje k bezbrankové remíze, jenže v 81. minutě domácí udeřili. Střídající Nykrín našel z rohu Silného a ten hlavičkou nedal Holcovi šanci. Sedmadvacetiletý útočník se radoval z první ligové branky v kariéře.

Za čtyři minuty srovnal Čvančara. Hanuš si ještě poradil s Höjerovou hlavičkou po rohu, ale na Čvančarovu dorážku už nestačil. Sparťanský útočník zaznamenal sedmou trefu v sezoně nejvyšší soutěže.

Letenští neporazili Severočechy v lize potřetí za sebou a ve stejném počtu utkání nezvítězili venku v nejvyšší soutěži. Jablonec je s 11 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligového ročníku.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Převládá ve mně zklamání, protože když jsme vedli, tak jsem si myslel, že bychom to mohli uhrát. Zápas byl ze začátku trošku nervózní. Sparta byla po naší pravé straně živější, drželi tam často balon, ale nebezpečí z toho nebylo. Snažili jsme se držet míč a delšími nákopy se dostat za obranu, protože hráči vzadu dostali za úkol moc neriskovat, jelikož hřiště není optimální. První poločas byl skoro bez šancí, akorát Pešek měl jednu velkou šanci, kdy přestřelil. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, měli jsme tam brejkové situace, z nichž jsme mohli vytěžit víc. V zakončení jsme měli být klidnější. Soupeře jsme prakticky do ničeho nepustili. Pak jsme se dostali do vedení v 81. minutě po krásném rohu Nykrína. Od Síly (Silného) tam byl dobrý náběh. Věřili jsme tomu, že to udržíme, protože na tomhle terénu je strašně těžké dostat se tam kombinací. Při standardní situace ale neuhlídáme Čvančaru, což je špatně. Sparta je Sparta, bodu si ceníme. Kdybychom byli komplet, tak bychom to už uhráli. Bohužel se to ale nepovedlo."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Dneska to byl spíš boj, spousta soubojů. Možná i terén zapříčinil to, že kombinace nebyly přesnější. Měli jsme tam dvě tři situace, v nichž jsme přišli o zajímavou kombinaci možná kvůli terénu. Na to se ale nechci vymlouvat, terén byl pro oba týmy stejný. Jablonec hrál velice důsledně, jednoduše dopředu, hodně soubojové věci, v některých fázích jsme se s tím vyrovnali, v některých ne. Výsledek je spravedlivý. Zápas byl vyrovnaný a výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti."

FK Jablonec - Sparta Praha 1:1 (0:0)

Branky: 81. Silný - 85. Čvančara. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Horák - Berka (video). ŽK: Houska, Považanec, Štěpánek, Silný - Dočkal, Souček. Diváci: 2416.

Jablonec: Hanuš - Černák, Martinec, Štěpánek, Zelený - Hübschman - Pleštil (56. Kadlec), Považanec, Houska (90.+4 Smejkal), Malínský (75. Nykrín) - Silný (90.+4 Werani). Trenér: Rada.

Sparta: Holec - Wiesner, Vitík, Pavelka, Höjer - Pešek (77. Ladislav Krejčí I), Souček, Dočkal, Karabec (64. Haraslín), Hložek - Čvančara. Trenér: Vrba.