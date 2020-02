Sparta remizovala se Zlínem 2:2 a nevyhrála čtvrté kolo po sobě

Praha - Fotbalisté Sparty remizovali ve 23. kole první ligy doma se Zlínem 2:2 a ani ve třetím jarním utkání nevyhráli. Sparta už v 28. minutě přišla o vyloučeného Georgese Mandjecka, ale přesto se dvakrát dokázala dostat do vedení. Na první gól Davida Moberga Karlssona však odpověděl Tomáš Poznar a když už to vypadalo, že Libor Kozák dvě minuty před koncem zařídil domácím vytoužené vítězství, srovnal jen o pár okamžiků později Róbert Matejov.

Sparta nezvítězila ani ve druhém utkání pod vedením nového trenéra Václava Kotala a v součtu s podzimní části sezony čekají Letenští na vítězství už čtyři kola. Pražané jsou v tabulce šestí, Zlínu, který na stadionu Sparty bodoval teprve potřetí, patří třináctá příčka.

Kotal při debutu na Letné nechal na lavičce Dočkala. Zlín začal aktivněji, ale Čanturišvili vystřelil jen do Hečy a Fantiš sparťanského brankáře nepřehodil. Další Čanturišviliho střelu ve vápně zastavil stoper Hancko a domácí fanoušci už ve 20. minutě dali najevo nespokojenost s průběhem hry pokřikem "Bojujte za Spartu".

Ve 28. minutě zastavil Mandjeck unikajícího Poznara a rozhodčí Orel k nelibosti hostů udělil kamerunskému obránci žlutou kartu. Po přezkoumání u videa však původní verdikt zrušil a Mandjecka rovnou vyloučil.

První šanci v přesilovce si připsal Jawo, který z otočky páli těsně vedleí. Pak ale měli obrovskou šanci jít do vedení. Tetteh šel sám na branku, jenže v rozhodující chvíli udělal zbytečnou kličku navíc a k zakončení se vůbec nedostal. Další příležitost měl Zlín, ale na jaře poprvé startující Poznar hlavičkoval do břevna.

Po přestávce se jako první prosadila Sparta. V 53. minutě Tetteh našel ve vápně zcela osamoceného Karlssona a ten se nemýlil. Pražané v nejvyšší soutěži skórovali po 333 minutách.

Zlín, který se v početní převaze dlouho trápil, srovnal v 67. minutě. Jiráček vyslal za obranu Poznara, ten obehrál Heču a z úhlu zamířil mezi tři tyče. Sparta se ujala vedení znovu v 88. minutě po Kozákově hlavičce, ale ani to domácím k výhře nestačilo. O dvě minuty později srovnal Matejov, ke kterému se odrazil míč po závaru ve vápně.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Vůbec to nebylo o psychice. Bylo to o hrubých chybách, které jsme udělali. Obě situace, ze kterých jsme dostali gól, se daly vyřešit lépe. Snažíme se na hráče působit tak, aby plnili základní úkoly, ale asi to bude chtít dlouhodobější proces, nebo zkoušení dalších hráčů. Zkoušení metodou pokus-omyl se mi moc nelíbí, to je špatně. V první řadě musíme zapracovat na tom, abychom se těchto hrubých chyb vyvarovali. Když vidíte první gól Poznara, tak je špatné postavení hráčů, kteří ho měli vykrýt. Poznar je při přihrávce v bočním postavení, náš hráč je čelem k míči, místo aby byl taky v bočním postavení. To znamená, že samozřejmě mu pak půlkrok krok chybí v řešení. To jsou pro mě základní věci. Musíme to hráčům vysvětlit, pracovat na tom a věřit, že se to zlepší."

Jan Kameník (trenér Zlína): "Do utkání jsme vstoupili dobře, chytili jsme začátek, vesměs jsme byli hodně aktivní a dařilo se nám plnit taktický plán, to znamená nepouštět Spartu příliš do hry, hodně vysoko ji napadat a znemožnit ji rozehrávku, aby nepřevzala otěže utkání. Myslím si, že se nám to dařilo, že hráči plnili pokyny velmi dobře a dokonce nadstavba byla ta, že jsme konečně dokázali být nahoře nebezpeční, měli jsme tam šance, nastřelili jsme tyčku. Utkání do vyloučení probíhalo podle našich představ. Vyloučení Sparty ráz utkání změnilo, Sparta se trochu zatáhla. Ještě v první půli jsme byli velmi zodpovědní a hráli jsme tak, jak jsme měli. Ve druhé půli, protože s jídlem roste chuť, jsme se začali hodně tlačit dopředu, a to bylo to, co Spartě vyhovovalo. Její dobře zvládnutý přechod po naší ztrátě byl pro nás velmi obtížně chytatelný. Dokázali se tam dostat a z rychlých protiútoků byli velmi nebezpečí. Inkasovali jsme, potom jsme se do zápasu vrátili, to se stalo dvakrát. Hra byla nahoru dolů. Cítil jsem, že obě dvě družstva chtějí zvládnout utkání ve svůj prospěch. Remíza je nakonec spravedlivá, odvážíme si odsud bod a jsme za něho rádi."

Sparta Praha - Fastav Zlín 2:2 (0:0)

Branky: 53. Karlsson, 88. Kozák - 67. Poznar, 90. Matejov. Rozhodčí: Orel - Hájek, Pečenka - Ardeleanu (video). ŽK: Štetina - Bartošák, Matejov, Janetzký. ČK: 28. Mandjeck (Sparta). Diváci: 9007.

Sparta: Heča - Vindheim, Mandjeck, Hancko, Hanousek (31. Štetina) - Karlsson (75. Graiciar), Sáček, Kanga, Hložek, Frýdek - Tetteh (84. Kozák). Trenér: Kotal.

Zlín: Rakovan - Simerský, Buchta, Cedidla - Čanturišvili, Fantiš, Hlinka, Bartošák (68. Matejov) - Jawo (90.+2 Janetzký), Poznar (81. Džafič), Jiráček. Trenér: Kameník.