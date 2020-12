Sparta remizovala s Libercem 1:1 a je třetí

Praha - Fotbalisté Sparty remizovali ve 14. kole první ligy s Libercem 1:1 a před krátkou zimní přestávkou jsou v tabulce až třetí. Oba celky dnes v prvním poločase kopaly penaltu, ale zatímco domácí kapitán Bořek Dočkal neuspěl, hostující Kamso Mara diskutabilně nařízený pokutový kop proměnil. Alespoň bod Spartě po přestávce zajistil desátým gólem v sezoně nejlepší střelec soutěže Lukáš Juliš.

Pražané tak doma v nejvyšší soutěži nevyhráli třetí z posledních čtyř duelů a z třetí pozice ztrácí čtyři body na vedoucí Slavii, která odehrála o duel méně. Na druhý Jablonec, jenž má naopak odehráno o zápas víc, ztrácí Sparta bod. Liberec se posunul na páté místo.

Spartě se v repríze finále posledního domácího poháru už po necelé půlminutě hry po souboji se spoluhráčem Hanckem zranil stoper Čelůstka. Jednatřicetiletý český reprezentant se po ošetření pokusil pokračovat, ale v sedmé minutě ho musel vystřídat Polidar. A hned dal o sobě vědět centrem do vápna, jenže Juliš z první přestřelil.

Slovan se do první šance dostal díky domácím v 19. minutě. Hilál, který si připsal 50. ligový start, obral Polidara o míč, ale Mara zamířil nad.

V 25. minutě hostující bek Kačaraba po rohovém kopu přišlápl Hanckovi nohu a rozhodčí Marek po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pro Letenské penaltu. Gólman Nguyen však směr Dočkalovy střely vystihl a vyrazil ji.

Vzápětí na druhé straně brankář Nita zastavil Peškovu ránu hlavou, po níž zůstal na zemi otřesený. K překvapení domácích sudí Marek přisoudil Severočechům pokutový kop. Velmi pravděpodobně proto, že domácí obránce Sáček před přerušením hry vzal ležícímu Nitovi míč do rukou. K penaltě se postavil Mara, Nitovi nedal šanci a nadělil si stylový dárek ke středečním 26. narozeninám.

Pražané se srovnání dočkali necelé tři minuty po přestávce. Součkův centr do vápna odhlavičkoval Kačaraba pouze k Julišovi, který hlavou k tyči překonal Nguyena. Juliš se prosadil ve třetím utkání za sebou a jako první hráč v ligové sezoně pokořil hranici deseti branek.

Bojovně laděné utkání, které často přerušovaly fauly, potom dlouho žádnou větší šanci nenabídlo. Slovan ohrozil sparťanskou branku ještě dvakrát, ale po rohu hlavičkovali jeho hráči jen do Nity. V závěru střídající Karlsson vypálil zpoza vápna, Nguyen však vytěsnil na roh. Sparta neporazila Liberec ve třetím z posledních čtyř ligových duelů.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Přáli bychom si, aby byl průběh klidnější, ale asi to tak má být, protože vztahy mezi týmy jsou napjaté. I v utkání se dají najít pozitiva, nebylo tam jenom hádání, ale i trochu fotbalu. Chtěli jsme mít 30 bodů po podzimu, ale bohužel se nám to nepodařilo. I 28 bodů není špatný počin. Samozřejmě máme na čem pracovat, protože jsme nezvládli utkání s Plzní, Slavií a teď s Libercem. Určitě nám ještě něco chybí. Myslím si, že nás nejvíc sráží vlastní chyby."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Bod odpovídá průběhu utkání. Čelili jsme velmi kvalitnímu soupeři, který sbírá hodně bodů. Soupeřovu penaltu vychytal Filip (Nguyen) a Kamso Mara poté krásně proměnil penaltu. Soupeř nám daroval lacinou penaltu a my jemu zase laciný gól. Dali jsme soupeři dárek a Julišovi desátý gól. Nakonec obě mužstva chtěla vyhrát. Sparta měla hodně šikovných kombinací a centrovaných míčů, my zase brejky, které jsme ale nedotáhli do finále. Měli jsme tam tři možnosti, abychom zápas rozhodli. Remízu 1:1 bereme."